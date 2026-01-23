Carolyn Smith: “Il cancro è tornato: radioterapie, tac e attacchi di panico”, come sta davvero
La coreografa si è raccontata in veste di testimonial dell’Airc, ripercorrendo la sua lunga battaglia contro la malattia e l’importanza della prevenzione.
L’iconica Carolyn Smith, ex ballerina, coreografa e volto amatissimo di Ballando con le stelle, combatte da anni contro il cancro, raccontando giorno dopo giorno la sua lunga battaglia contro la malattia. Carolyn non si è mai nascosta al suo pubblico, trovando la forza di andare in onda anche quando le pesanti cure la mettevano veramente alla prova. Ad oggi, la coreografa è un’importante testimonial dell’Airc, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro, e proprio in occasione dell’iniziativa benefica "Arance della Salute" ha voluto raccontare ancora una volta il suo percorso, rivelando come sta ora a seguito delle cure a cui si è sottoposta dopo aver scoperto l’ennesima recidiva: ecco le sue parole.
Carolyn Smith: "Il cancro è tornato per la terza volta", come sta ora
"Il cancro è tornato per la terza volta ma, se sono viva, è grazie ai progressi fatti dalla scienza e all’impegno dei ricercatori". È con questa frase che Carloyn Smith ha voluto iniziare il suo racconto della lunga battaglia contro la malattia. Di recente, la coreografa aveva annunciato in tv di doversi sottoporre a nuove cure dopo aver scoperto che il cancro era tornato per la terza volta. "Ora sono felice, perché dopo le cure mi sento veramente bene. L’8 novembre, un ciclo di 30 radioterapie. Ne ho fatte due al giorno. Durante la Tac, l’esame che serve per vedere dimensioni, forma e posizione del tumore, bisognava che trattenessi il fiato e ho avuto degli attacchi di panico. Li ho sconfitti usando un metodo che poi mi ha aiutato tantissimo: il ballo", ha raccontato al Corriere della Sera.
Carolyn Smith e la lotta contro il cancro: "La danza è sempre stata la mia salvezza"
Carolyn non ha mai nascosto di aver trovato la forza di combattere come una leonessa grazie all’affetto delle persone care e al suo sconfinato amore per la danza. Ed è proprio grazie al ballo che oggi cerca di aiutare chi come lei deve affrontare questa malattia. "Ho così costruito mentalmente una coreografia di ballo, mentre trattenevo il respiro facevo ballare la macchina ed ero tranquilla. E per aiutare tutti i pazienti oncologici debilitati dalle cure, nel 2023, ha fondato Dance for Oncology, il primo percorso di ballo presentato e approvato dal ministero della Salute. Lezioni di ballo gratuite, in tutta Italia, con una valenza sia terapeutica che riabilitativa perché i pazienti imparano movimenti ed esercizi tesi a ridare forza, equilibrio e stabilità. Ma il fine ultimo è imparare ad accettare sé stessi e la malattia, a non farsi abbattere. La danza è da sempre la mia salvezza. Può esserlo anche per gli altri".
