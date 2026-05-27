Caroline Tronelli senza De Martino: chi è il nuovo fidanzato Emanuele Meneschincheri e cosa c’entra l’ipotesi Isola dei Famosi Dopo mesi al centro del gossip e delle indiscrezioni televisive, la giovane imprenditrice napoletana sembra aver ritrovato serenità accanto a Emanuele Meneschincheri.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Dopo settimane di indiscrezioni, paparazzate e voci legate a un possibile approdo televisivo, Caroline Tronelli sembra aver definitivamente voltato pagina anche nella vita privata. La giovane napoletana, finita negli ultimi mesi al centro della cronaca rosa per la relazione con Stefano De Martino, è stata infatti avvistata a Roma in compagnia di Emanuele Meneschincheri, imprenditore romano appartenente a una famiglia molto conosciuta nella Capitale. Le immagini diffuse dal settimanale Chi raccontano una complicità evidente fatta di sorrisi, abbracci e gesti affettuosi che non sono passati inosservati. Un nuovo capitolo sentimentale, dunque, che arriva dopo un periodo particolarmente esposto mediaticamente per Caroline Tronelli, soprattutto a causa della relazione con il conduttore di Affari Tuoi, diventata di dominio pubblico la scorsa estate tra vacanze, uscite in barca e paparazzate lungo la Costiera Amalfitana.

Chi è Emanuele Meneschincheri, il nuovo fidanzato di Caroline Tronelli

Il nome di Emanuele Meneschincheri era praticamente sconosciuto al mondo del gossip fino a pochi giorni fa, ma la sua famiglia è molto nota negli ambienti romani. È infatti figlio del professor Giorgio Meneschincheri, dirigente medico del Policlinico Gemelli e fondatore di "Tennis and Friends", il progetto che da anni unisce sport, prevenzione e sensibilizzazione coinvolgendo personaggi dello spettacolo e grandi nomi dello sport italiano.

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Secondo quanto emerso nelle ultime ore, Emanuele preferirebbe mantenere un profilo estremamente riservato, tanto che il suo account Instagram risulta privato e seguito da poche centinaia di persone. Un dettaglio che, inevitabilmente, contrasta con l’enorme attenzione mediatica che ha investito Caroline Tronelli negli ultimi mesi. La coppia sarebbe stata fotografata al Foro Italico di Roma, luogo simbolicamente legato proprio al progetto "Tennis and Friends". E, osservando gli scatti pubblicati dal magazine, appare evidente come tra i due ci sia già una sintonia molto forte.

La storia con Stefano De Martino e il caso privacy

La relazione con Stefano De Martino, invece, si sarebbe conclusa già dallo scorso settembre, anche se per diverso tempo il loro nome ha continuato a occupare le pagine del gossip. A rendere tutto ancora più delicato era stato soprattutto il caso della diffusione online di alcune immagini private riprese da telecamere di sicurezza, episodio che aveva generato forte indignazione. Lo stesso conduttore aveva raccontato pubblicamente il disagio vissuto in quei giorni dichiarando: "È stata una cosa inaspettata. Non pensavo di essere spiato tra le mura di un appartamento". E ancora: "È come quando ti entrano i ladri in casa e ti resta addosso quella sensazione di sporco".

Accantonata l’ipotesi L’Isola dei Famosi

Negli ultimi giorni il nome della 22enne era circolato anche per un possibile coinvolgimento nella nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Secondo alcune indiscrezioni, la produzione avrebbe valutato la sua presenza nel cast, soprattutto per il forte interesse mediatico generato dalla storia con Stefano De Martino. Si era persino parlato della possibilità di vederla nello stesso programma che, almeno inizialmente, avrebbe potuto avere Belén Rodriguez alla conduzione. Alla fine, però, l’ipotesi non si sarebbe concretizzata, sia per la conduttrice sia per la giovane. Oggi, infatti, Caroline Tronelli sembra intenzionata a restare lontana dalle polemiche e a concentrarsi sulla sua nuova relazione, poco incline a legarsi al mondo della televisione.

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