Caroline Tronelli, la nuova vita dopo i video intimi rubati e la fine con Stefano De Martino (e perché ne sentiremo ancora parlare) La ragazza che ha dominato le copertine dei rotocalchi per la sua storia d'amore con Stefano De Martino, dopo la rottura con il conduttore inizia una nuova vita: cosa fa oggi

Che fine ha fatto Caroline Tronelli? La giovanissima e bellissima figlia di buona famiglia che abbiamo visto tutta l’estate immortalata su copertine e pagine di rotocalchi, magazine, riviste patinate avvinghiata al suo amore famoso, Stefano De Martino, che fine ha fatto e cosa fa oggi?

Caroline Tronelli, dall’estate hot con Stefano De Martino al trauma dei video intimi rubati

La domanda sorge proprio perchè, dopo i mesi più caldi, in tutti i sensi, che l’hanno vista al centro dell’attenzione mediatica, la ragazza è stata avvistata al calare delle temperature prima a litigare con il suo (omrai ex) Stefano De Martino, davanti a tutti, e soprattutto davanti agli obiettivi dei paparazzi pronti a scattare, in un ristorante, poi se ne sono perse completamente le tracce, almeno fino a qualche ora fa, quando si è tornato a parlare di lei.

La lite con De Martino era solo il primo segnale che l’unione da sogno che aveva fatto sognare quest’estate migliaia di appassionati di gossip tra coccole sotto il sole, gite in barca e baci infuocati, era ormai giunta al capolinea. Lo scossone a cui la coppia non ha retto, e che avrebbe messo a dura prova chiunque, è stato quello rappresentato dalla diffusione illecita di un video intimo dei due, rubato dalle telecamere di sicurezza della villa dei Tronelli.

Dopo quella vicenda, ancora tutta da chiarire e su cui è in corso un’inchiesta, le cose tra Caroline e il conduttore di Affari Tuoi non sono state più le stesse fino alla rottura, mai ufficializzata dai diretti interessati, ma che comunque è ormai certa.

La nuova vita di Caroline Tronelli

Caroline Tronelli dunque, sta ora raccogliendo le idee e i pezzi della propria vita e pare che abbia deciso di sfruttare l’improvvisa notorietà acquistata con la frequentazione di De Martino per tentare la strada dell’influencer marketing. Dopo il furto dei video, Tronelli aveva chiuso tutti i suoi profili, ma negli ultimi giorni la giovane è ricomparsa sui social, In particolare, a riprendere vita è il suo profilo di TikTok dove finora la ragazza aveva pubblicato contenuti molto diradati, e invece nel mese di novembre la frequenza di pubblicazione è aumentata, e non solo perchè i video pubblicati sono tutti contrassegnati dall’hashtagh #adv a segnalare delle collaborazioni pagate dai vari brand tra beuaty, moda e make up. Qualcosa ci dice dunque, che continueremo ancora a sentire parlare di Caroline Tronelli.

