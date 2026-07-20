Carolina Rey si candida per Ballando con le Stelle: "Una sfida mai affrontata, perché no?". Le ipotesi sul futuro della conduttrice Carolina Rey sogna Ballando con le Stelle e a rivelarlo è stata proprio lei, conduttrice di Uno Mattina Estate e volto fisso del palinsesto Rai

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

IPA

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Carolina Rey è la nuova scoperta della Rai ormai da qualche anno, ora diventata volto fisso di Unomattina Estate, in onda ogni mattina su Rai 1. Non solo televisione, la sua vita è anche radio, dato che il sabato e la domenica fa la speaker del programma No Problem – Viva l’Italia di RTL 102.5. Poi ci sono i tanti festival estivi a cui partecipa e tante altre partecipazioni televisive che l’hanno resa sempre più amata dal grande pubblico. Si pensi ad esempio a Sanremo Giovani, di cui ha fatto parte della giuria, e al PrimaFestival di cui è stata conduttrice fortemente voluta da Carlo Conti.

Una carriera brillante ma anche l’esperienza della maternità, che l’hanno sicuramente fortificata. Rey ha infatti un figlio, Filippo, che oggi ha 7 anni e con cui ha un legame indissolubile.

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Carolina Rey a Ballando con le Stelle? Le parole di lei

La conduttrice di Unomattina Estate ha rilasciato recentemente un’intervista per Today e, in quella occasione, ha parlato di passato, presente e futuro. Carolina Rey ha infatti raccontato alcuni retroscena sulle sue esperienze lavorative in Rai, sul suo lavoro estivo con Unomattina e sulla grande sintonia che c’è sempre stata con il collega – e amico – Alessandro Greco. A proposito di futuro, lei stessa ha espresso un desiderio che potrebbe anche concretizzarsi presto: Ballando con le Stelle.

Il programma di Milly Carlucci sta infatti vivendo un momento di stallo e di rivoluzioni, dato che pare che possa esserci un grande cambiamento nella giuria. Selvaggia Lucarelli non farà più parte del cast e sarà invece la conduttrice de L’Isola dei Famosi, tanto che la produzione di Ballando starebbe già pensando a un possibile sostituto, anche se il nome ancora non è stato fatto. Carolina Rey ha quindi fatto sapere che accoglierebbe sicuramente questa esperienza con grande entusiasmo, nonostante – ha detto scherzando – lei si senta rigida come un palo della luce.

"È una sfida che non ho mai affrontato prima d’ora, quindi perché no? Staremo a vedere". ha infine concluso lei.

La vita privata di Carolina Rey

Sempre nella stessa intervista, la conduttrice ha anche parlato della sua vita sentimentale e del suo concetto di amore. Lei è infatti stata legata al produttore Roberto Cipullo, padre di suo figlio, ma la loro relazione è però volta al termine. "Oggi ho scelto di mutare prospettiva" – ha confessato – "mi considero fortunata per il solo fatto di averlo provato, l’amore. Ci sono persone che non sperimentano mai l’amore nella loro vita. Di conseguenza sì, sono stata fortunata, anche laddove gli epiloghi sono stati dolorosi".

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