Carolina Marconi ricoverata dopo un malore, il terrore del ritorno della malattia tra emicranie e nausea: "Certe paure non se ne vanno" Dopo giorni con sintomi sempre più intensi, la showgirl ha raccontato il ricovero e i momenti di apprensione vissuti in ospedale, spiegando quali saranno i prossimi accertamenti.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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La vacanza estiva che avrebbe dovuto rappresentare un periodo di relax si è trasformata, nel giro di pochi giorni, in un’esperienza carica di preoccupazione per Carolina Marconi. La showgirl venezuelana ha infatti raccontato sui social di essere stata ricoverata dopo un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute, condividendo con i suoi follower il timore che, inevitabilmente, l’ha accompagnata fin dal primo momento. Dopo la battaglia affrontata nel 2021 contro un tumore al seno, ogni nuovo sintomo ha infatti riportato alla mente ricordi difficili da cancellare.

Carolina Marconi e i primi sintomi durante la vacanza

Nel lungo messaggio pubblicato sui social, Carolina Marconi ha spiegato che i primi segnali sono comparsi mentre si trovava in Sardegna per le vacanze. Inizialmente si sono manifestati con forti mal di testa, nausea, formicolio alle dita delle mani, disturbi alla vista e una persistente sensazione di annebbiamento, problemi che, anziché attenuarsi, hanno continuato a presentarsi con sempre maggiore frequenza.

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La stessa showgirl ha raccontato quanto fosse complicato vivere quei giorni cercando di godersi il soggiorno mentre cresceva dentro di lei una paura difficile da ignorare. "Ci sono momenti in cui la paura bussa forte", ha scritto, aggiungendo: "Anzi, durante la vacanza quei sintomi sono diventati sempre più frequenti. E mentre ero in un posto meraviglioso, dentro di me combattevo con una paura che conoscevo fin troppo bene".

La corsa in ospedale e il timore della recidiva

Una volta rientrata a Roma, la situazione è ulteriormente peggiorata fino a rendere necessario il trasferimento in pronto soccorso, dove è stata accompagnata dal marito Alessandro Tulli. Carolina Marconi ha raccontato nel dettaglio quei momenti, spiegando: "Tornata a Roma, domenica, il mio corpo mi ha costretta a fermarmi. Pressione altissima, nausea, un mal di testa insopportabile, l’occhio che tremava, metà labbro che tremava. Alessandro mi ha portata al Pronto Soccorso".

Durante il ricovero i medici hanno eseguito diversi accertamenti, tra cui una flebo per stabilizzare le sue condizioni, un elettrocardiogramma e una TAC. L’attesa dei risultati è stata vissuta con grande apprensione, soprattutto per il passato oncologico della showgirl. "Chi ha vissuto un tumore sa che certe paure non se ne vanno mai davvero. Basta un sintomo e la mente torna immediatamente al periodo più buio della propria vita", ha confidato.

La diagnosi e gli accertamenti ancora da svolgere

Fortunatamente gli esami hanno escluso il ritorno del tumore, notizia che ha rappresentato il primo grande sollievo dopo ore di forte tensione. I medici hanno invece riscontrato un’inversione della lordosi cervicale, condizione che può provocare cefalee molto intense e altri disturbi. Per chiarire completamente il quadro clinico saranno però necessari ulteriori controlli. Carolina Marconi ha spiegato che nei prossimi giorni si sottoporrà a una risonanza magnetica e a una visita neurologica, perché il sospetto dei medici è che possa trattarsi di un’emicrania con aura, ipotesi che dovrà essere confermata dagli approfondimenti diagnostici.

Il messaggio sulla salute e sulla gratitudine

Nel suo lungo sfogo, Carolina Marconi ha anche ricordato di essere ancora impegnata in una terapia ormonale conseguente al percorso affrontato negli ultimi anni, una cura che comporta giornate particolarmente difficili da affrontare sia dal punto di vista fisico sia da quello emotivo. Pur ammettendo quanto sia stato spaventoso rivivere determinate sensazioni, ha concluso il suo messaggio con una riflessione positiva, ribadendo la volontà di non lasciarsi sopraffare dalla paura: "Ma non voglio lasciare che siano quei giorni a definirmi. Voglio continuare a scegliere la gratitudine", ha scritto, ricordando ancora una volta quanto la salute rappresenti il bene più prezioso. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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