Carolina Marconi rivela: "Il Grande Fratello? Non lo rifarei mai". E spiega i motivi La showgirl, intervistata da un settimanale svela che non rifarebbe mai l'esperienza nella casa più spiata d'Italia, e spiega il perché

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Carolina Marconi è categorica. La ex concorrente del Grande Fratello, intervista dal settimanale "Mio" non ha dubbi sullo storico reality di Canale 5 e sulla risposta che darebbe, se le chiedessero di entrare di nuovo nella casa più spiata d’Italia. Quella risposta sarebbe certamente un "No" e la showgirl spiega molto chiaramente i motivi.

Carolina Marconi: "Il Grande Fratello? Mai più"

Carolina Marconi è stata concorrente di una delle edizioni storiche del reality di Canale 5. Era infatti, l’ormai lontano 2004, quando la showgirl, già nota in tv per aver lavorato a Beato Tra le Donne con Paolo Bonolis, e a I Cervelloni, Goleada e Festa di Calsse, attraversava l’iconica porta rossa della casa, allora a Cinecittà. In quell’edizione la showgirl fu una delle concorrenti maggiormente apprezzate dal pubblico, ma molta acqua è passata sotto i ponti da allora. E Carolina Marconi si è reinventata molte volte e ha dovuto anche, suo malgrado, combattere una battaglia difficile contro il cancro al seno.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nessuno però si è dimenticato di lei, come concorrente del Gf. E in questi giorni in cui il reality è al centro della bufera mediatica del "caso Signorini", durante un’intervista al settimanale "Mio", è arrivata per Carolina Marconi la domanda se rifarebbe di nuovo il Grande Fratello.

La risposta è stata molto diretta: "Mi piacerebbe tornare in tv, ma non tornerei al GF". Il suo è dunque un categorico "no". Ma quanto c’entrano le accuse di Fabrizio Corona contro Alfonso Signorini in questa risposta senza mezzi termini. Niente, in realtà, perché i motivi per cui Carolina Marconi non rifarebbe mai il reality, sono ben altri.

Spiega infatti: "Non rifarei il Grande Fratello perché ho già dato! E non lo rifarei neppure in una eventuale versione "gold" con tutti i personaggi storici riuniti", sottolinea la showgirl, che poi aggiunge il vero motivo del suo perentorio "no" a una seconda esperienza nella casa del Gf: "Sono stata troppo chiusa tra Covid, tumore, GF… Ho bisogno di stare fuori, nella natura".

Del Grande Fratello dunque, neanche a parlarne, ma Carolina Marconi non ha abbandonato l’interesse per la tv, anzi. E infatti aggiunge: "Però mi piacerebbe curare una rubrica in TV in cui trattare, insieme a esperti del settore, argomenti e temi di ogni giorno: prevenzione, violenza sulle donne, ma anche temi di cui non si parla, come i disturbi ossessivo compulsivi che colpiscono la stragrande maggioranza della popolazione, anche se non si dice".

E chissà che, con il nuovo anno, questo suo desiderio non si realizzi davvero.

Potrebbe interessarti anche