Mai come in questo periodo, la serie che è uscita il 12 novembre su Netflix, è più attuale che mai. In un mondo dove la donna, purtroppo, ancora fatica ad affermarsi a causa di pregiudizi spietati e tabù ancora presenti, questo nuovo progetto dovrebbe dar loro il coraggio di non temere nulla e di esprimere sempre la propria opinione, anche quando tutto rema contro. Parliamo di Mrs Playmen, una serie con protagonista Carolina Crescentini, la quale interpreta una donna che osò sfidare tutti i tabù in un’Italia ancora molto ‘chiusa’, parlando di sesso, erotismo e portando avanti battaglie femministe. Tutti i dettagli li trovate di seguito.

Mrs Playmen, Carolina Crescentini veste i panni di una donna coraggiosa nella serie Netflix

Il 12 novembre è approdata su Netflix Mrs Playmen, una serie ideata da Mario Ruggeri, con protagonista Carolina Crescentini, e ispirata alla storia vera di Adelina Tattilo, editrice della famosa rivista erotica italiana, interpretata da Carolina Crescentini. Ambientata nella Roma degli anni ’70, racconta di Adelina, donna rivoluzionaria: cattolica e anticonformista, impegnata per il divorzio, l’aborto e l’emancipazione femminile. Dopo essere stata lasciata dal marito si ritrova ad affrontare i creditori da sola, reinventa Playmen, trasformandola in una rivista innovativa, sfidando il maschilismo dell’epoca e creando un team di intellettuali e creativi per provocare l’establishment e abbattere tabù culturali.

Nel cast anche Filippo Nigro, Giuseppe Maggio, Francesca Colucci, Domenico Diele, Lidia Vitale e Giampiero Judica.

La storia vera dietro la serie Mrs Playmen: chi era Adelina Tattilo

Come vi abbiamo anticipato nel paragrafo precedente, Mrs Playmen è una serie che si basa sulla storia vera di Adelina Tattilo, pioniera dell’editoria erotica italiana e una figura di spicco nel movimento femminista della seconda metà del Novecento. Nata a Manfredonia e cresciuta a Roma, rifiutò le convenzioni tradizionali e iniziò a lavorare nell’editoria, creando riviste come Menelik e Men. Nel 1976 fondò Playmen, rivista erotica italiana ispirata a Playboy, introducendo una visione dell’erotismo femminile diversa dagli stereotipi americani.

Nonostante difficoltà economiche dovute alla gestione del marito e socio Saro Balsamo, Tattilo riuscì a guidare da sola l’azienda, ampliandone il successo con pubblicazioni che sfidavano la morale del tempo, come Libera. Il giornale della donna moderna, e anche nel cinema, affrontando temi sociali come l’aborto. La Tattilo Editrice S.r.l. passò poi ai suoi tre figli.

Mrs Playmen, dove vedere la serie in streaming

La serie è stata presentata in anteprima alla alla Festa del Cinema di Roma e, se non l’avete ancora fatto, potete vedere Mrs Playmen in streaming sulla piattaforma Netflix, accedendo al vostro account.

