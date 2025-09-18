Carolina Crescentini in questa serie tv originale su Netflix riscrive le regole della società
L'attrice di Notte prima degli esami e Boris vestirà i panni di Adelina Tattilo nella nuova serie del Colosso dello streaming tratta da una storia vera
Il catalogo italiano di Netflix sta per ampliarsi, abbracciando una serie tv tratta da una storia vera e con protagonista Carolina Crescentini. La star di Notte prima degli Esami e di Boris, infatti, sbarcherà il 12 novembre prossimo sul catalogo del Colosso dello streaming con un contenuto tratto da una storia vera che promette di "riscrivere le regole della società".
Carolina Crescentini in streaming su Netflix con Mrs Playmen
Adelina Tattilo (Carolina Crescentini) è Mrs. Playmen, direttrice della prima rivista erotica italiana e una forza rivoluzionaria nella Roma conservatrice e moralista degli anni ’70. Un’imprenditrice pionieristica in un’epoca in cui le donne erano relegate al ruolo di madri e casalinghe; una cattolica devota, ma anche un’audace anticonformista, in prima linea nelle battaglie per il divorzio, il diritto all’aborto e l’emancipazione femminile. Quando il marito, Saro Balsamo, la abbandona lasciandola sola ad affrontare i creditori come unica proprietaria di un impero sull’orlo del collasso, Adelina non si arrende. Reinventa Playmen trasformandola in una pubblicazione sofisticata e all’avanguardia e, sfidando il maschilismo radicato dell’epoca, riunisce attorno a sé un team di intellettuali brillanti, creativi audaci e fotografi visionari. Insieme, abbattono tabù, provocano l’establishment e accendono una rivoluzione culturale, numero dopo numero, scandalo dopo scandalo.
Il cast di Mrs Playmen
Nel cast, oltre a Carolina Crescentini nei panni della protagonista, Adelina Tattilo, ci sono Filippo Nigro (Chartroux), Giuseppe Maggio (Luigi Poggi), Francesca Colucci (Elsa), Domenico Diele (Andrea De Cesari), Francesco Colella (Saro Balsamo), Lidia Vitale (Lella), Giampiero Judica (Don Rocco).
La serie è diretta da Riccardo Donna e scritta da Mario Ruggeri, head writer, insieme agli autori Eleonora Cimpanelli, Chiara Laudani, Sergio Leszczynski e Alessandro Sermoneta. Composta da 7 episodi, Mrs Playmen è prodotta da Aurora TV. Vi ricordiamo che sarà disponibile a partire dal prossimo 12 novembre. Se vi abbiamo incuriosito, trovate qui in calce il teaser trailer.
