Carolina Crescentini conquista il premio più ambito con questa serie che ha fatto scandalo su Netflix
L'attrice è stata eletta Miglior Attrice all'evento Italian Global Series 2026 per il suo ruolo nella serie TV di Netflix che h fatto scalpore
Si è chiusa ieri sera a Rimini la seconda edizione dell’Italian Global Series, il grande festival dedicato alle serie tv diretto da Marco Spagnoli. È stato un vero successo, con le sale piene di giovani e tantissimi ospiti internazionali, da Richard Gadd (Baby Reindeer) a David Boreanaz.
Tra i protagonisti assoluti della serata finale c’è stata Carolina Crescentini, che ha vinto il premio come Miglior Attrice di Miniserie grazie a Mrs. Playmen, la serie disponibile su Netflix che racconta la storia della nascita della celebre rivista. In questa, l’attrice interpreta la protagonista assoluta: Adelina Tattilo (soprannominata appunto Mrs. Playmen).
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Insieme alla Crescentini, sono stati premiati molti altri volti noti della nostra televisione: Elena Sofia Ricci ha vinto il premio come miglior attrice internazionale (sezione Drama) per I casi di Teresa Battaglia, mentre la seconda stagione dei Pesci piccoli dei The Jackal si è portata a casa il premio come miglior serie Comedy. Grande trionfo anche per Portobello, la miniserie Rai diretta da Marco Bellocchio sulla vita di Enzo Tortora, che ha fatto incetta di premi tra cui miglior miniserie, miglior regia e miglior sceneggiatura.
Tutti i vincitori dell’Italian Global Series 2026
Sezione Fiction Italia Edita (Premi Maximo)
Miglior Serie Drama: Guerrieri – La regola dell’equilibrio
Miglior Serie Comedy: Pesci piccoli – Stagione 2
Miglior Miniserie: Portobello
Miglior TV Movie: Franco Battiato. Il lungo viaggio
Migliori attori e attrici
Miglior attrice Drama: Marina Occhionero (Avvocato Ligas)
Miglior Attrice Comedy: Sara Drago (Call My Agent 3)
Miglior Attrice miniserie: Carolina Crescentini (Mrs Playmen)
Miglior Attrice TV Movie: Giulia Michelini (Il falsario)
Miglior Attore Drama: Lino Guanciale (Il commissario Ricciardi 3)
Miglior Attore Comedy: Francesco Russo (Call My Agent 3)
Miglior Attore Miniserie: Valentino Mannias (Il mostro)
Miglior Attore TV Movie: Dario Aita (Franco Battiato. Il lungo viaggio)
Miglior regia
Miglior Regia Drama: Giuseppe Mezzapesa, Jacopo Bonvicini, Letizia Lamartire (La Legge di Lidia Poët 3)
Miglior Regia Comedy: Francesco Ebbasta, Alessandro Grespan, Danilo Carlani, Alessio Dogana (Pesci piccoli 2)
Miglior Regia Miniserie: Marco Bellocchio (Portobello)
Miglior Regia Tv Movie: Stefano Lodovichi (Il falsario)
Categoria Miniserie
Best Series: Laura’s Treatment
Best Director: Hernán Caffiero per Raza Brava
Best Lead Actress: Valérie Bonneton per Laura’s Treatment
Best Lead Actor: Gabriel Muñoz per Raza Brava
Categoria Comedy
Best Series: The Flaws
Best Creator-Director: Joanna Scanlan per Riot Women
Best Lead Actor: Alex Lawther per Leonard and Hungry Paul
Special Jury Prize: Leonard and Hungry Paul
Categoria Drama
Best Series: Burden of Justice
Best Director: Lisa Linnertorp per Burden of Justice
Best Lead Actress: Elena Sofia Ricci per I casi di Teresa Battaglia – Figlia della cenere
Best Lead Actor: Rafe Spall per Secret Service
Premio Speciale (Maximo Best Director – Drama 2025): Lisa Mulcahy
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