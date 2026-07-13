Carolina Crescentini conquista il premio più ambito con questa serie che ha fatto scandalo su Netflix L'attrice è stata eletta Miglior Attrice all'evento Italian Global Series 2026 per il suo ruolo nella serie TV di Netflix che h fatto scalpore

Anna Montesano Web Editor Web editor appassionata di cinema e TV, dopo la laurea in Lettere Moderne mi specializzo in Editoria e Giornalismo e trasformo la passione per la scrittura in un lavoro.

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Si è chiusa ieri sera a Rimini la seconda edizione dell’Italian Global Series, il grande festival dedicato alle serie tv diretto da Marco Spagnoli. È stato un vero successo, con le sale piene di giovani e tantissimi ospiti internazionali, da Richard Gadd (Baby Reindeer) a David Boreanaz.

Tra i protagonisti assoluti della serata finale c’è stata Carolina Crescentini, che ha vinto il premio come Miglior Attrice di Miniserie grazie a Mrs. Playmen, la serie disponibile su Netflix che racconta la storia della nascita della celebre rivista. In questa, l’attrice interpreta la protagonista assoluta: Adelina Tattilo (soprannominata appunto Mrs. Playmen).

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Insieme alla Crescentini, sono stati premiati molti altri volti noti della nostra televisione: Elena Sofia Ricci ha vinto il premio come miglior attrice internazionale (sezione Drama) per I casi di Teresa Battaglia, mentre la seconda stagione dei Pesci piccoli dei The Jackal si è portata a casa il premio come miglior serie Comedy. Grande trionfo anche per Portobello, la miniserie Rai diretta da Marco Bellocchio sulla vita di Enzo Tortora, che ha fatto incetta di premi tra cui miglior miniserie, miglior regia e miglior sceneggiatura.

Tutti i vincitori dell’Italian Global Series 2026

Sezione Fiction Italia Edita (Premi Maximo)

Miglior Serie Drama: Guerrieri – La regola dell’equilibrio

Miglior Serie Comedy: Pesci piccoli – Stagione 2

Miglior Miniserie: Portobello

Miglior TV Movie: Franco Battiato. Il lungo viaggio

Migliori attori e attrici

Miglior attrice Drama: Marina Occhionero (Avvocato Ligas)

Miglior Attrice Comedy: Sara Drago (Call My Agent 3)

Miglior Attrice miniserie: Carolina Crescentini (Mrs Playmen)

Miglior Attrice TV Movie: Giulia Michelini (Il falsario)

Miglior Attore Drama: Lino Guanciale (Il commissario Ricciardi 3)

Miglior Attore Comedy: Francesco Russo (Call My Agent 3)

Miglior Attore Miniserie: Valentino Mannias (Il mostro)

Miglior Attore TV Movie: Dario Aita (Franco Battiato. Il lungo viaggio)

Miglior regia

Miglior Regia Drama: Giuseppe Mezzapesa, Jacopo Bonvicini, Letizia Lamartire (La Legge di Lidia Poët 3)

Miglior Regia Comedy: Francesco Ebbasta, Alessandro Grespan, Danilo Carlani, Alessio Dogana (Pesci piccoli 2)

Miglior Regia Miniserie: Marco Bellocchio (Portobello)

Miglior Regia Tv Movie: Stefano Lodovichi (Il falsario)

Categoria Miniserie

Best Series: Laura’s Treatment

Best Director: Hernán Caffiero per Raza Brava

Best Lead Actress: Valérie Bonneton per Laura’s Treatment

Best Lead Actor: Gabriel Muñoz per Raza Brava

Categoria Comedy

Best Series: The Flaws

Best Creator-Director: Joanna Scanlan per Riot Women

Best Lead Actor: Alex Lawther per Leonard and Hungry Paul

Special Jury Prize: Leonard and Hungry Paul

Categoria Drama

Best Series: Burden of Justice

Best Director: Lisa Linnertorp per Burden of Justice

Best Lead Actress: Elena Sofia Ricci per I casi di Teresa Battaglia – Figlia della cenere

Best Lead Actor: Rafe Spall per Secret Service

Premio Speciale (Maximo Best Director – Drama 2025): Lisa Mulcahy

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