Netflix sceglie Carolina Crescentini per dare voce ai Millennials: un film dal sapore agrodolce Carolina Crescentini, su Netflix, esplora la realtà dei giovani italiani: lavoro precario, stipendi bassi e la difficoltà di costruirsi un futuro stabile oggi.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Su Netflix è disponibile un film molto attuale, diretto da Massimo Venier e con protagonista Carolina Crescentini. La pellicola ruota attorno alla precarietà lavorativa, situazione che molti giovani hanno vissuto o stanno vivendo tuttora. Il regista ha deciso di affrontare queste tematiche in modo particolare ovvero, creando un mix di ironia e realismo. Siete curiosi di saperne di più? Bene, allora proseguite la lettura di questo articolo.

Generazione 1000 Euro, la precarietà lavorativa al centro del film con Carolina Crescentini

Generazione 1000 Euro, diretto da Massimo Venier e tratto dal romanzo di Antonio Incorvaia e Alessandro Rimassa, racconta la vita dei giovani italiani nati negli anni ’90 e 2000, quelli che hanno investito anni nello studio e nei sogni, ma si trovano a fare i conti con la precarietà. Ambientato a Milano, il film segue Matteo, un giovane laureato in matematica con un dottorato, alle prese con contratti a termine, stipendi bassi e l’incertezza del futuro. La sua vita è fatta di affitti condivisi, spese che pesano e decisioni quotidiane segnate dall’instabilità, tra momenti comici e relazioni sentimentali complicate. Accanto a lui c’è Angelica, interpretata da Carolina Crescentini, donna ambiziosa e pragmatica che lavora come vice direttrice marketing. Angelica rappresenta un altro modo di affrontare la vita: scegliere di adattarsi e lottare per il successo, con i sacrifici e le tensioni che ne derivano. La sua presenza mette in luce i limiti e le contraddizioni di Matteo e della sua generazione, mostrando come il talento e la formazione da soli non bastino a garantire stabilità.

Il regista fa un grande lavoro: riesce a mescolare comicità e dramma in modo naturale. Le situazioni ironiche, infatti, rendono più leggibile la durezza della vita dei giovani laureati, senza scadere, però, nel pietismo. La precarietà, qui, non è solo economica, ma riguarda anche le relazioni, le scelte abitative e il senso di realizzazione personale. Il film esplora anche il contrasto tra generazioni: Matteo sente il ‘diverso’ tra la sua condizione e quella dei padri, che spesso hanno vissuto con maggiore sicurezza.

Qualche curiosità sul film e dove vederlo in streaming

Ci sono diverse curiosità che riguardano il film Generazione 1000 Euro. Il film è stato girato principalmente a Milano, con alcune scene a Barcellona, ​​scegliendo location come l’Università degli Studi di Milano, il palazzo della Deutsche Bank e il Campetto da Basket Dezza per rappresentare la vita quotidiana dei protagonisti. La colonna sonora vanta l’incredibile voce di Malika Ayane (Feeling Better).Nel 2009, il film ha ricevuto due nomination ai Nastri d’Argento: Miglior Commedia e Miglior Attrice Non Protagonista (Valentina Lodovini). Generazione 1000 Euro è visibile in streaming sulla piattaforma Netflix.

