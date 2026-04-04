De Martino, Carmen Russo senza freni: "C'è stato un caffe", la reazione di Enzo Paolo Turchi
Tra il gossip con Stefano De Martino, l’ipotesi di un nuovo ingresso al GF Vip e il ricordo toccante di Raffaella Carrà, Carmen Russo si lascia andare a confessioni.
Carmen Russo torna a raccontarsi e lo fa senza filtri, affrontando le curiosità più forti del pubblico nell’ultima puntata di Storie al Bivio di Monica Setta, programma che noto per le domande dirette e talvolta sfrontate della sua conduttrice, motivo per cui infatti ne sentiremo delle belle. Vediamo un po’ cosa ha rivelato la showgirl sulla sua vita privata.
Carmen Russo commenta le voci sul flirt con Stefano De Martino
Negli ultimi tempi il suo nome è tornato con insistenza al centro del chiacchiericcio mediatico per una voce che, come lei stessa ha spiegato, l’ha colta di sorpresa più per l’assurdità che per la portata. Già nel gennaio 2024, parlando al settimanale Nuovo, Carmen Russo aveva chiarito senza mezzi termini la natura delle indiscrezioni su un presunto flirt con Stefano De Martino: "Ma ci rendiamo conto di quello che hanno detto? De Martino è bellissimo, bravo, simpatico e pure napoletano. Però io non ho mai cercato il toy boy. Stefano ha sempre bellissime donne e immagino che lui si sia fatto una risata. Come ho scoperto questo gossip? Grazie a uno dei miei amici. Questa notizia me l’ha girata un amico che è sempre connesso, voleva sapere come stessero le cose. Mi ha fatto vedere quello che hanno detto e gli ho spiegato che non era vero nulla".
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Già allora provato a spegnere un incendio mediatico nato attorno a un semplice incontro. Eppure la storia ha continuato a circolare, fino a essere ripresa anche in televisione. Ospite a Storie al Bivio, Carmen Russo è tornata sull’argomento con il suo consueto tono diretto: "Non c’è stato altro. Ma ho preso solo un caffè all’epoca anche con Alain Delon che mi corteggiava senza speranza. Poi è ovvio, De Martino è bravo e bello, sono stata al suo ultimo spettacolo a teatro, è eccezionale. Farà un ottimo Sanremo, ma io amo sempre e solo mio marito".
La battuta in tv e la replica ironica
A rendere la vicenda ancora più popolare è stato il confronto andato in scena a La Volta Buona alcune settimane fa, quando in un video in studio Stefano De Martino ha commentato la presenza di Carmen Russo e del marito Enzo Paolo con ironia: "Lì c’è una mia ex fiamma in studio? Hanno detto che avevamo una relazione clandestina. Ma adesso vi rivelo una cosa. C’è sempre un fondo di verità anche nelle fake news. C’è sempre qualcosa di vero. Lo devo dire. In realtà c’è stato uno scambio di persona, perché hanno lo stesso taglio di capelli. In realtà io la tresca l’avevo con Enzo Paolo Turchi". Una battuta che ha alleggerito i toni, trasformando il pettegolezzo in uno sketch televisivo. Anche Enzo Paolo Turchi, intervenuto a Storie al Bivio Show, ha commentato con grande serenità: "De Martino è fantastico, è stato anche simpatico. In diretta in tv ha anche detto ‘la tresca non era con lei, ma con il marito, Enzo Paolo’. Lui da buon napoletano è stato eccezionale, lo saluto con tanto affetto".
L’ipotesi di un ritorno al Grande Fratello Vip e il ricordo di Raffaella Carrà
Non meno interessante è stata l’apertura a un possibile ritorno al Grande Fratello Vip, reality che Carmen Russo conosce bene e che l’ha vista protagonista in due diverse edizioni. Nel salotto televisivo ha dichiarato: "Se dovessi entrare al Grande Fratello Vip domani non avrei nessun dispiacere a lasciare Enzo Paolo perché starebbe con nostra figlia. E quindi starei proprio tranquilla".
Accanto alle dinamiche dello spettacolo, l’intervista ha lasciato spazio anche a un momento più intimo, legato al ricordo di Raffaella Carrà: "Io ed Enzo Paolo avevamo saputo che Raffaella aveva adottato Gian Luca Bulzoni e la prova è arrivata alla camera ardente quando mio marito si è sentito male. Gian Luca gli è stato vicino in modo speciale ma era distrutto dal dolore. Lui sapeva quanto Enzo fosse legato alla Carrà", ha raccontato. E ancora: "Raffaella avrebbe tanto voluto essere madre, e nell’ultima telefonata che ci fece, prima di morire, ci disse che io ed Enzo Paolo eravamo stati fortunati con nostra figlia Maria".
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