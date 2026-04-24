Carmen Russo (gelida) punge Luciana Littizzetto per le scuse sulle battute sulla gravidanza: "Meglio tardi che mai" Dopo tredici anni si chiude una vicenda che aveva fatto discutere, tra la comica e la showgirl, che commenta la diatriba con un po' di amarezza.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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A volte il tempo non cancella del tutto le ferite, ma può renderle meno acute e, soprattutto, offrire l’occasione per chiudere definitivamente i conti con il passato. È quello che è accaduto tra Carmen Russo e Luciana Littizzetto, protagoniste di una vicenda che per anni è rimasta sospesa tra polemica e silenzi, fino alle recenti scuse della comica e alla risposta della showgirl.

Luciana Littizzetto e la battuta che fece discutere a Che tempo che fa

Tutto risale al 2013, quando Carmen Russo annunciò di essere incinta della figlia Maria all’età di 53 anni grazie alla fecondazione assistita, una notizia che suscitò grande attenzione mediatica. In quel contesto, durante una puntata di Che tempo che fa, Luciana Littizzetto scelse la via dell’ironia con parole che fecero subito discutere: "Carmen Russo ha scelto di affidarsi alla scienza e non al marito. D’altra parte le sue uova non sono proprio fresche, sono alla coque". Quella battuta, inserita nel classico stile pungente della comica torinese, venne però percepita da molti come eccessiva, soprattutto perché toccava un tema estremamente delicato come quello della maternità, ancora più complesso quando legato a un percorso di fecondazione assistita.

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Le scuse di Luciana Littizzetto dopo tredici anni

Il primo vero segnale di distensione è arrivato solo recentemente, quando Luciana Littizzetto, ripercorrendo alcuni momenti della sua carriera in un’intervista al Corriere della Sera, ha deciso di tornare su quell’episodio senza nascondersi: "Ci rimase malissimo. Avrei potuto risparmiarmela, mi è dispiaciuto", ha ammesso, riconoscendo apertamente di aver superato il limite con il suo sarcasmo. Parole che, seppur arrivate con grande ritardo, hanno avuto il merito di riaprire un dialogo rimasto congelato per anni, dimostrando come anche chi fa della satira il proprio mestiere possa, a distanza di tempo, rivedere con maggiore lucidità alcune scelte.

La risposta di Carmen Russo a La Volta Buona

La replica di Carmen Russo è arrivata nello studio di La volta buona, ospite di Caterina Balivo, dove ha commentato le scuse con un tono pacato ma diretto: "Meglio tardi che mai". Una frase semplice ma significativa, che racchiude sia la consapevolezza del tempo trascorso sia la volontà di non alimentare ulteriori polemiche. Oggi sua figlia Maria ha 13 anni e rappresenta il centro della sua vita. Eppure, nonostante gli anni passati, la showgirl ha ammesso che quella battuta non era stata del tutto dimenticata: "Ha esagerato un pochino. Non è che mi sono svegliata a 50 anni e ho detto ‘voglio un figlio’, è stato un percorso lungo". Un passaggio importante, perché sottolinea quanto dietro quella gravidanza ci fosse una storia complessa, fatta di scelte, sacrifici e determinazione, ben lontana dalla leggerezza con cui era stata raccontata in televisione.

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