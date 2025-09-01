Carlotta Mantovan, la foto con la figlia Stella fa scalpore: il dettaglio (commovente) che ricorda Fabrizio Frizzi Lo scatto pubblicato dalla moglie del compianto conduttore con la figlia di 12 anni ha scatenato la reazione dei social, che hanno fatto gli auguri a entrambe

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Carlotta Mantovan si gode gli ultimi giorni di vacanza con la figlia Stella e i social applaudono. La conduttrice e modella veneziana, infatti, ha condiviso sui social una foto con la piccola Stella (che pochi mesi fa ha compiuto 12 anni), in cui sempre più persone vedono i tratti del papà Fabrizio Frizzi. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Carlotta Mantovan: la foto con Stella che emoziona

Anche Carlotta Mantovan saluta l’estate sui social pubblicando una foto insieme alla figlia Stella, nata dal matrimonio con Fabrizio Frizzi il 3 maggio del 2013. La conduttrice e modella veneziana ha infatti condiviso su Instagram un selfie insieme alla figlia (oscurata in volto per tutelare la sua privacy) che ha scaldata il cuore dei suoi follower e non solo. Con tanto di hashtag #noi e #amoremio nella didascalia, l’ex concorrente di Ballando con le Stelle si sta godendo con Stella gli ultimi giorni di ‘libertà’ prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, come testimoniato dai sorrisi raggianti di entrambe (che sarebbero tornate a vivere in Italia dopo gli anni passati in Francia). Al popolo del web, però, non è ovviamente sfuggito un dettaglio in particolare.

La reazione dei social commossi per Fabrizio Frizzi

"Lo stesso sorriso del papà" si legge tra i commenti allo scatto condiviso da Carlotta Mantovan sui social. Gli utente non hanno infatti potuto fare a meno di notare come la piccola Stella, 12 anni, ricordi sempre di più i tratti del padre, il compianto conduttore Fabrizio Frizzi, scomparso nel 2018. "Il sorriso di papà Fabrizio", "Il sorriso è uguale", "Stesso grande sorriso del papà" scrivono i follower in calce al post, augurando il meglio a entrambe: "Sarebbe fiera di suo padre e l’avrebbe amato alla follia", "Stellina hai una grande mamma… Ti tiene lontana dai riflettori e dai pettegolezzi, proprio come il Tuo caro papà. Ricordalo sempre era una persona speciale, buona, onesta, generosa", "Siete stellari, il vostro amore nei vostri sorrisi". Nata nel maggio del 2013, Stella ha compiuto 12 anni lo scorso maggio e Carlotta Mantovan aveva ‘svelato’ per la prima volta il sorriso inconfondibile di Stella senza nascondere tutta la sua emozione per l’evento: "12 anni di puro amore". Stella si prepara ora ad affrontare la seconda media e, ovviamente, a continuare a coltivare la sua passione per la musica, la danza e lo spettacolo, proprio come papà Fabrizio.

