Carlotta Mantovan ha scelto di parlare apertamente di un periodo che per lei rappresenta un vero e proprio snodo. Dopo anni complessi, vissuti tra Francia e Italia, tra il dolore del passato e il bisogno di guardare avanti, la conduttrice è tornata al centro della scena televisiva e allo stesso tempo ha svelato qualcosa di più della sua vita privata, pur mantenendo quella discrezione che da sempre la contraddistingue.

Carlotta Mantovan: tempo di assestamento

Alcune situazioni personali mi hanno messo alla prova", ha raccontato. Una riflessione che fotografa bene il momento che sta attraversando, diviso tra le nuove responsabilità professionali e il ritorno a Roma insieme a Stella, la figlia nata dall’amore con ha ripreso il suo posto davanti alle telecamere accanto ad "Sono in una fase di assestamento su molte cose. Gli ultimi due anni sono stati difficili, e complicati per diversi motivi.", ha raccontato. Una riflessione che fotografa bene il momento che sta attraversando, diviso tra le nuove responsabilità professionali e Fabrizio Frizzi . La bambina ha ritrovato i compagni di scuola e un ambiente familiare, mentre la madre Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno.

Il nuovo compagno

Molti si aspettavano dettagli sul suo compagno, l’uomo francese che da tempo le è accanto. Ma Mantovan ha voluto proteggere questa storia: "È una storia nata in punta di piedi, un legame a distanza che preferisco custodire e tenere al riparo da tutto". Un modo per sottolineare quanto tenga a vivere la relazione lontano dai riflettori e, soprattutto, nel rispetto del suo passato. Un passato che resta centrale, perché Fabrizio è parte della sua vita e lo sarà sempre.

Il ricordo di Fabrizio

"Quando parlo di Fabrizio con chi lo ha conosciuto, i ricordi toccano corde sensibili, anche dolorose. Ma mi fa piacere perché da ognuno ricevo un’immagine in più di Fabrizio, un pezzo di vita legato a lui". Così Mantovan ha raccontato come ancora oggi il marito sia presente nel quotidiano. Non solo nei ricordi, ma anche nei gesti: per il suo ritorno in tv ha indossato una camicia gialla, colore che Frizzi amava particolarmente. Un segno semplice, ma carico di significato.

Il rapporto con la figlia Stella

Se c’è una certezza nella vita di Carlotta è la figlia. "Stella mi scrive anche ‘Mamma, ti amo’ o ‘In bocca al lupo per la tua giornata’. E mi dice che sono la sua migliore amica. È affettuosissima. Viviamo in simbiosi e questa situazione mi riempie il cuore di gioia". Parole che mostrano quanto il loro legame sia forte e quanto l’armonia tra madre e figlia abbia permesso a entrambe di affrontare meglio gli anni più difficili. Con loro resta anche una tradizione speciale, quella degli auguri a inizio mese, ereditata proprio da Fabrizio.

L’amicizia con Antonella Clerici e il futuro della Mantovan

In questo percorso non è mancato il sostegno di Antonella Clerici, che Carlotta considera quasi una sorella. "Antonella, da mamma, mi ha sempre dato buoni consigli. Lei è come una sorella per me", ha raccontato, sottolineando quanto il loro rapporto vada ben oltre la semplice collaborazione televisiva. Oggi Mantovan è pronta a ricominciare con un nuovo equilibrio. Il mistero sul compagno resta, ma quello che appare chiaro è la volontà di custodire questa storia con delicatezza, senza dimenticare ciò che è stato e con la voglia di affrontare ciò che verrà.

