Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Carlotta Mantovan, la confessione sul compagno ‘segreto’ e Fabrizio Frizzi: “Non ne parlo per rispetto al mio passato”

Dal ritorno in tv al misterioso compagno francese, passando per i ricordi di Fabrizio e il legame con la figlia Stella, la conduttrice si racconta tra emozioni e nuovi inizi.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Carlotta Mantovan ha scelto di parlare apertamente di un periodo che per lei rappresenta un vero e proprio snodo. Dopo anni complessi, vissuti tra Francia e Italia, tra il dolore del passato e il bisogno di guardare avanti, la conduttrice è tornata al centro della scena televisiva e allo stesso tempo ha svelato qualcosa di più della sua vita privata, pur mantenendo quella discrezione che da sempre la contraddistingue.

Carlotta Mantovan: tempo di assestamento

"Sono in una fase di assestamento su molte cose. Gli ultimi due anni sono stati difficili, e complicati per diversi motivi. Alcune situazioni personali mi hanno messo alla prova", ha raccontato. Una riflessione che fotografa bene il momento che sta attraversando, diviso tra le nuove responsabilità professionali e il ritorno a Roma insieme a Stella, la figlia nata dall’amore con Fabrizio Frizzi. La bambina ha ritrovato i compagni di scuola e un ambiente familiare, mentre la madre ha ripreso il suo posto davanti alle telecamere accanto ad Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno.

Il nuovo compagno

Molti si aspettavano dettagli sul suo compagno, l’uomo francese che da tempo le è accanto. Ma Mantovan ha voluto proteggere questa storia: "È una storia nata in punta di piedi, un legame a distanza che preferisco custodire e tenere al riparo da tutto". Un modo per sottolineare quanto tenga a vivere la relazione lontano dai riflettori e, soprattutto, nel rispetto del suo passato. Un passato che resta centrale, perché Fabrizio è parte della sua vita e lo sarà sempre.

Il ricordo di Fabrizio

"Quando parlo di Fabrizio con chi lo ha conosciuto, i ricordi toccano corde sensibili, anche dolorose. Ma mi fa piacere perché da ognuno ricevo un’immagine in più di Fabrizio, un pezzo di vita legato a lui". Così Mantovan ha raccontato come ancora oggi il marito sia presente nel quotidiano. Non solo nei ricordi, ma anche nei gesti: per il suo ritorno in tv ha indossato una camicia gialla, colore che Frizzi amava particolarmente. Un segno semplice, ma carico di significato.

Il rapporto con la figlia Stella

Se c’è una certezza nella vita di Carlotta è la figlia. "Stella mi scrive anche ‘Mamma, ti amo’ o ‘In bocca al lupo per la tua giornata’. E mi dice che sono la sua migliore amica. È affettuosissima. Viviamo in simbiosi e questa situazione mi riempie il cuore di gioia". Parole che mostrano quanto il loro legame sia forte e quanto l’armonia tra madre e figlia abbia permesso a entrambe di affrontare meglio gli anni più difficili. Con loro resta anche una tradizione speciale, quella degli auguri a inizio mese, ereditata proprio da Fabrizio.

L’amicizia con Antonella Clerici e il futuro della Mantovan

In questo percorso non è mancato il sostegno di Antonella Clerici, che Carlotta considera quasi una sorella. "Antonella, da mamma, mi ha sempre dato buoni consigli. Lei è come una sorella per me", ha raccontato, sottolineando quanto il loro rapporto vada ben oltre la semplice collaborazione televisiva. Oggi Mantovan è pronta a ricominciare con un nuovo equilibrio. Il mistero sul compagno resta, ma quello che appare chiaro è la volontà di custodire questa storia con delicatezza, senza dimenticare ciò che è stato e con la voglia di affrontare ciò che verrà.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche

Carlotta Mantovan

Carlotta Mantovan, la foto con la figlia Stella fa scalpore: "Uguale a Fabrizio Frizzi"

Lo scatto pubblicato dalla moglie del compianto conduttore con la figlia di 12 anni ...
Carlotta Mantovan - Giovanna Civitillo

Rai, lo sgarbo ad Amadeus: Giovanna Civitillo silurata da È sempre mezzogiorno. Chi la rimpiazza

La moglie del compianto Fabrizio Frizzi sostituirà la moglie di Amadeus nel cast del...
Carlotta Mantovan

Carlotta Mantovan, la figlia Stella le scrive una lettera. Clerici commossa: "È speciale"

La vedova di Fabrizio Frizzi ha pubblicato sui social le dolci parole della loro pri...
Carlotta Mantovan distrutta per la morte di Claudia Adamo: "20 anni insieme, annichilita dal dolore"

Carlotta Mantovan distrutta per la morte di Claudia Adamo: "20 anni insieme, annichilita dal dolore"

Un legame forte e duraturo spezzato all’improvviso. Il messaggio della giornalista e...
Antonella Clerici

Antonella Clerici, la confessione in diretta: “Ho un problema di salute”, l’annuncio a È sempre Mezzogiorno

Nel corso della puntata di oggi del noto cooking show, la conduttrice ha spiegato ai...
Sonia Bruganelli e Giovanna Civitillo

Giovanna Civitillo fuori dalla Rai, interviene Sonia Bruganelli: "Chi c'è dietro". La reazione di Amadeus

L'ex di Paolo Bonolis ha postato una storia sibillina su Instagram, puntando il dito...
Palinsesti Rai daytime, chi riparte luned' 8 settembre 2025: da Milo Infante a Matano

Palinsesti Daytime Rai, tutti i programmi che ripartono lunedì 8 settembre: da Unomattina a Milo Infante

Pioggia di ripartenze su Rai 1 e Rai 2: da La Volta buona a Ore 14 di Milo Infante. ...
Fabrizio Frizzi e Carlotta Mantovan

Carlotta Mantovan, la rivelazione (dolcissima): cosa ha regalato alla figlia per ricordare il papà Fabrizio Frizzi

L'ex compagna del conduttore ha svelato a un noto settimanale un dettaglio tenerissi...
Suzuki Jukebox serata finale anticipazioni 19 settembre 2025

Suzuki Jukebox, ovazione social per Antonella Clerici: "Come lei nessuna" (ma la location è bocciata)

Applausi anche virtuali per la conduttrice che guida la serata di musica con vivacit...

Leader Piattaforme Aeree

Scale sicure in quota

Le soluzioni all'avanguardia e in totale sicurezza

LEGGI

Personaggi

Rosy Chin

Rosy Chin
Ascanio Pacelli

Ascanio Pacelli
Claudia Adamo

Claudia Adamo
Afef Jnifen

Afef Jnifen

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963