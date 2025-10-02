Carlotta Mantovan, la confessione sul compagno ‘segreto’ e Fabrizio Frizzi: “Non ne parlo per rispetto al mio passato”
Dal ritorno in tv al misterioso compagno francese, passando per i ricordi di Fabrizio e il legame con la figlia Stella, la conduttrice si racconta tra emozioni e nuovi inizi.
Carlotta Mantovan ha scelto di parlare apertamente di un periodo che per lei rappresenta un vero e proprio snodo. Dopo anni complessi, vissuti tra Francia e Italia, tra il dolore del passato e il bisogno di guardare avanti, la conduttrice è tornata al centro della scena televisiva e allo stesso tempo ha svelato qualcosa di più della sua vita privata, pur mantenendo quella discrezione che da sempre la contraddistingue.
Carlotta Mantovan: tempo di assestamento
Il nuovo compagno
Il ricordo di Fabrizio
Il rapporto con la figlia Stella
L’amicizia con Antonella Clerici e il futuro della Mantovan
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Potrebbe interessarti anche
Carlotta Mantovan, la foto con la figlia Stella fa scalpore: "Uguale a Fabrizio Frizzi"
Lo scatto pubblicato dalla moglie del compianto conduttore con la figlia di 12 anni ...
Rai, lo sgarbo ad Amadeus: Giovanna Civitillo silurata da È sempre mezzogiorno. Chi la rimpiazza
La moglie del compianto Fabrizio Frizzi sostituirà la moglie di Amadeus nel cast del...
Carlotta Mantovan, la figlia Stella le scrive una lettera. Clerici commossa: "È speciale"
La vedova di Fabrizio Frizzi ha pubblicato sui social le dolci parole della loro pri...
Carlotta Mantovan distrutta per la morte di Claudia Adamo: "20 anni insieme, annichilita dal dolore"
Un legame forte e duraturo spezzato all’improvviso. Il messaggio della giornalista e...
Antonella Clerici, la confessione in diretta: “Ho un problema di salute”, l’annuncio a È sempre Mezzogiorno
Nel corso della puntata di oggi del noto cooking show, la conduttrice ha spiegato ai...
Giovanna Civitillo fuori dalla Rai, interviene Sonia Bruganelli: "Chi c'è dietro". La reazione di Amadeus
L'ex di Paolo Bonolis ha postato una storia sibillina su Instagram, puntando il dito...
Palinsesti Daytime Rai, tutti i programmi che ripartono lunedì 8 settembre: da Unomattina a Milo Infante
Pioggia di ripartenze su Rai 1 e Rai 2: da La Volta buona a Ore 14 di Milo Infante. ...
Carlotta Mantovan, la rivelazione (dolcissima): cosa ha regalato alla figlia per ricordare il papà Fabrizio Frizzi
L'ex compagna del conduttore ha svelato a un noto settimanale un dettaglio tenerissi...