Carlos Maria Corona, il figlio di Fabrizio Corona con l’Asperger: quali sono i sintomi, cure e possibilità di guarigione Il primogenito del 're' dei paparazzi sarebbe affetto da un disturbo di carattere neuro-cognitivo. Ecco in cosa consiste e cosa ha rivelato l'ex di Nina Moric.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Carlos Maria Corona è tornato al centro del racconto pubblico non per i gossip di casa Corona, ma per una diagnosi importante: la sindrome di Asperger, un disturbo del neurosviluppo che rientra nello spettro autistico. Fabrizio Corona ha scelto di parlarne apertamente, intrecciando le fragilità del primogenito al proprio percorso fatto di eccessi, processi e cadute mediatiche. Ecco che cosa ha detto e tutti i dettagli sul disturbo che affligge Carlos Corona.

Le parole di Fabrizio Corona sul figlio Carlos Maria

Nel podcast Radici di Ughetta Di Carlo, dopo un lungo silenzio seguito allo stop forzato dai social, Fabrizio Corona ha aperto una finestra inedita sul rapporto con il primogenito Carlos Maria, nato dal matrimonio con Nina Moric. "Mio figlio ha la sindrome di Asperger", ha rivelato l’ex re dei paparazzi, "è un ragazzo straordinario, sono fortunato ad avere un figlio così speciale, è veramente un dono". Come ha spiegato Corona, Carlos vive al momento in comunità, "ma viene sempre a casa", e a quanto pare "adora Thiago e va d’accordo con Sara (secondo figlio e nuova compagna di Fabrizio, ndr)".

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Nel suo racconto, Corona prova a tenere insieme due livelli: da un lato la vulnerabilità personale – il rapporto con il figlio ma anche quello con il padre Vittorio, e la sensazione di sentirne ancora la protezione nei momenti difficili – dall’altro la consapevolezza dei propri limiti, compresa quella ‘dipendenza’ che definisce la sua vera droga: "La mia vera droga è l’adrenalina, perché è come vivere appeso a un filo. Ciò che mi spaventa davvero, invece, è la paura del vuoto: quella sensazione che provo quando mi trovo nella serenità o nella tranquillità, se non vengo coinvolto in situazioni in cui si vive con il fiato sospeso".

Cos’è la sindrome di Asperger di cui soffre Carlos Maria Corona

La sindrome di Asperger, da cui è affetto Carlos Maria Corona, è un disturbo del neurosviluppo oggi inserito all’interno della categoria diagnostica dei disturbi dello spettro autistico. Non è una malattia in senso stretto, ma una condizione permanente che modifica il modo in cui la persona comunica, socializza e interpreta il mondo. A differenza di altre forme di autismo, in genere non comporta un ritardo cognitivo o linguistico: lo sviluppo intellettivo e del linguaggio è infatti nella norma, ma ad essere atipico è il modo in cui si gestiscono le relazioni e le interazioni sociali.

I tratti principali sono tre:

Difficoltà marcate nel capire regole implicite delle relazioni , cogliere segnali non verbali, iniziare e mantenere amicizie

, cogliere segnali non verbali, iniziare e mantenere amicizie Interessi molto ristretti, intensi, spesso altamente specifici per temi o oggetti, che possono assorbire completamente la persona

Comportamenti ripetitivi o stereotipati, routine rigide, grande fatica nell’affrontare cambiamenti improvvisi.

Spesso, dall’esterno chi ha l’Asperger può sembrare distaccato o poco interessato agli altri, ma più che assenza di affetto la sua è una difficoltà nel ‘decodificare’ e gestire la complessità sociale. Quanto alle soluzioni, al momento non esiste una cura che ‘guarisca’ dalla sindrome di Asperger, perché non c’è nulla da estirpare: si tratta infatti di una diversa modalità di funzionamento del cervello, non di qualcosa che passa come un raffreddore. Esistono però interventi terapeutici e psicoeducativi che possono migliorare moltissimo la qualità di vita, l’autonomia e il benessere di chi è nello spettro come il figlio di Fabrizio Corona.

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