Carlo Verdone, panico sul set di un film: prima il botto e poi la caduta. Cos’è successo Ospite a Che Tempo Che Fa, Verdone ha raccontato del giorno in cui un abuso di pillole blu sul set da parte di un uomo rischiò di trasformarsi in tragedia.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Ci sono racconti destinati a rimanere nella mente, che siano essi simpatici, divertenti o seri. Questo lo sa bene anche Carlo Verdone che, di recente è stato ospite a Che Tempo Che Fa, dove ha raccontato un aneddoto molto particolare. Un suo collaboratore ha rischiato quasi la vita a causa di un uso spropositato di pillole blu. Ma vediamo nello specifico cos’ha detto.

Carlo Verdone e lo spavento sul set di un film: il racconto a Che Tempo Che Fa

Carlo Verdone, ospite di Che Tempo Che Fa, ha raccontato un aneddoto avvenuto sul set di uno dei suoi film . Durante la chiacchierata con Fabio Fazio, Verdone ha detto: "Un cretino, porello… Si vantava sul mio set, […] veniamo a sapere che lui faceva un abuso della ‘pillolina blu’ o cose simili con un dosaggio che era veramente da prestazione super, e lui lo prendeva tutti i giorni. Quando io ho saputo questa cosa gli ho chiesto ‘ma perché la prendi tutti i giorni’, e lui ‘m’ha detto il medico che lo posso fa’, e poi te posso dì na cosa? Io so’ sempre pronto’." L’attore ha spiegato di averlo avvertito sui possibili effetti collaterali, questo grazie alle conoscenze che ha acquisito; Verdone, infatti, è anche esperto di farmacologia e ha ricevuto una laurea honoris causa in Medicina.

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Tuttavia, l’episodio non è stato evitato: "Dopo dieci giorni mentre giravo una scena sentiamo BUM, un botto tremendo. Lo troviamo a terra così. Nessuno ha detto ‘oddio porello’, tutti quanti ‘ma gliel’avevamo detto!’. Un pre-infarto, ma da quel giorno ha detto addio alla pillola e a tante altre cose."

Vita da Carlo, la serie di successo di Carlo Verdone

La quarta stagione di Vita da Carlo è stata l’ultima di una serie di successo che ha saputo raccontare con leggerezza e accuratezza la vita di questo grande attore. Uno show avvincente che mescola risate, emozioni e riflessioni sul senso della vita e sulla morte. Tra divertenti siparietti con Sergio Rubini e momenti malinconici tipici di Carlo Verdone, la quarta stagione affronta temi contemporanei come la cancel culture, i rapporti familiari e l’amore, includendo anche un episodio ben costruito e ben strutturato. Il cast è eccezionale, con protagonisti e guest star di grande talento, e la stagione rende omaggio a Alvaro Vitali nell’ultima apparizione dell’attore. Con questa stagione, Verdone chiude la sua esperienza nella serialità lasciando spazio alle nuove generazioni per continuare a tenere vivo il cinema originale e creativo che ha sempre rappresentato.

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