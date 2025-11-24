Carlo Verdone commuove in questa serie TV su Paramount Plus: è un omaggio al padre Carlo Verdone si appresta a chiudere la sua serie biografica con la stagione 4, omaggiando alcuni dei suoi più grandi affetti e amici

Carlo Verdone si appresta a concludere, con la stagione 4, la serie in streaming su Paramount Plus che lo ha visto come protagonista negli ultimi quattro anni. Una chiusura, per stessa ammissione dell’attore e regista romano, che omaggia non solo suo padre, il critico e insegnante di cinema Mario Verdone, ma anche un modo di fare cinema che non esiste più. "La serie non diventerà una specie di Casa Vianello", ha confidato. "Sono contento comunque di aver lasciato una piccola biografia romanzata".

Vita da Carlo su Paramount Plus si chiude con la stagione 4: "Un omaggio a mio padre"

La quarta stagione di Vita da Carlo, in streaming su Paramount Plus a partire dal 28 novembre, è "un omaggio a mio padre Mario e ai giovani attori del futuro", ha affermato Verdone. "C’è una generazione di ventenni in gamba che meriterebbero una certa considerazione, altrimenti rischiamo di fare i film con lo stampino e con lo stesso cast. I grandi nomi di attori e registi non funzionano più per portare le persone al cinema. Servono storie credibili e potenti". Ci sarà spazio per una dedica anche per Alvaro Vitali, scomparso lo scorso giugno e destinato ad apparire in una visione in bianco e nero in un sogno del protagonista. "Gli ho voluto bene e sono contento che abbia fatto l’ultimo lavoro con me", ha ricordato Verdone.

Alla Festa del Cinema di Roma è arrivato un assaggio in anteprima della stagione 4 di Vita da Carlo, che vedrà l’attore ritirarsi a Nizza dopo la sfortunata conduzione di Sanremo: desidera stare da solo, lontano da chi lo critica. Vicende familiari, però, lo richiameranno a Roma. Il direttore del Centro Sperimentale di Cinematografia, poi, lo vorrebbe come insegnante di recitazione. A complicare ulteriormente le cose Sergio Rubini, che si vuole vendicare di Verdone e di quella volta che nel film Al lupo al lupo gli tagliò un intero monologo.

Il cast di Vita da Carlo 4

Si aggiungono al corpo solido del cast della serie Francesca Fagnani, Renzo Rosso, Giovanni Veronesi, Vera Gemma e, appunto, Sergio Rubini, il co-protagonista e antagonista di questa stagione. "In scena litighiamo benissimo", ha commenta divertito Rubini, "ho conosciuto Carlo su set di Al lupo al lupo: ce la siamo spassata e ho imparato moltissimo. Sul set Carlo ti apre casa, conosci il suo mondo e il valore della semplicità. Verdone nella vita è sempre rimasto con i piedi per terra. Ed è un grande insegnamento".

La stagione 4 di Vita da Carlo debutterà in streaming su Paramount Plus a partire dal 28 novembre 2025.

