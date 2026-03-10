Carlo Verdone porta Lino Guanciale a Scuola di seduzione nel trailer del suo nuovo film Paramount+ presenta Scuola di seduzione, il nuovo lungometraggio di Carlo Verdone

L’attesa è finita per i fan di Carlo Verdone, che torna dietro la macchina da presa per un lungometraggio dopo il successo della serie Vita da Carlo. In occasione dell’uscita del trailer ufficiale, scopriamo i dettagli di Scuola di seduzione, pellicola che debutterà in esclusiva su Paramount+ il prossimo primo aprile. Il film affronta un tema estremamente attuale: la gestione delle relazioni umane nell’era dell’intelligenza artificiale, un’epoca in cui ogni fase del rapporto amoroso può essere mediata da uno schermo. La trama segue le vicende di sei personaggi, tutti segnati da fragilità emotive, che decidono di affidarsi a una love coach nel tentativo di dare un senso alle proprie vite sentimentali, tra chi cerca l’anima gemella e chi prova disperatamente a salvare un legame in crisi.

Carlo Verdone… a Scuola di seduzione?

Accanto a Carlo Verdone troviamo un cast ricco e variegato che vede anche la presenza di Lino Guanciale, attore che sta vivendo un momento d’oro, vista anche la sua attuale visibilità sul fronte televisivo con la miniserie L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro, dove interpreta il colonnello del ROS Lucio Gambera. In Scuola di seduzione, Verdone guida un vasto e variegato gruppo di interpreti che include anche Karla Sofía Gascón Ruiz, Vittoria Puccini, Beatrice Arnera, Euridice Axen, Romano Reggiani ed Elisa Di Eusanio. Completano la squadra Irene Girotti, Jacopo Garfagnoli, Luca Seta, Camilla Bianchini, Duccio Camerini, Lucia Rossi, Matilde Piana, Cinzia Susino, Guglielmo Favilla, Pia Lanciotti e Lilith Primavera.

La produzione del film su Paramount+

Scritta da Verdone insieme a Pasquale Plastino e Luca Mastrogiovanni, la serie è prodotta da Luigi e Aurelio De Laurentiis. Anche il comparto tecnico si avvale di nomi di rilievo: Carlo Pasini ha curato l’organizzazione generale, Pietro Morana si è occupato del montaggio, mentre la direzione della fotografia è di Giovanni Canevari. Le ambientazioni sono state realizzate dallo scenografo Giuliano Pannuti con i costumi di Tatiana Romanoff. Il lavoro sul set è stato supportato dall’aiuto regia di Alessandro Specchio e dal casting curato da Yozo Tokuda e Claudia Verna.

Il ritorno di Verdone alla commedia di osservazione sociale consolida il suo legame con Paramount+, piattaforma che ha ospitato le quattro stagioni della sua serie biografica terminata lo scorso novembre. Se in Vita da Carlo il racconto si concentrava sull’insegnamento al Centro Sperimentale di Cinematografia e sull’autoironia legata alla propria carriera, Scuola di seduzione sposta l’obiettivo sulle nevrosi moderne.

