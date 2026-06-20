Carlo Nesti ricoverato in ospedale: apprensione tra i fan, ma l'ex telecronista Rai spiega tutto. Come sta L'ex giornalista Rai Carlo Nesti rompe il silenzio dopo giorni di preoccupazione: le condizioni migliorano e il ritorno a casa è sempre più vicino.

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Nei giorni scorsi Carlo Nesti aveva destato forte preoccupazione tra i tanti appassionati che da anni seguono le sue analisi calcistiche. L’ex volto e voce della Rai aveva infatti comunicato attraverso i propri canali social la necessità di interrompere temporaneamente l’attività online per dedicarsi alle cure e al recupero fisico.

La notizia aveva colpito particolarmente i suoi sostenitori perché lo stesso Nesti aveva raccontato di essere ricoverato in ospedale alle prese con "una polmonite accompagnata da altre 4 patologie" che richiedevano attenzione e riposo. Nel primo messaggio pubblicato su Facebook aveva spiegato che, nel corso della sua lunga carriera professionale, non gli era mai capitato di affrontare una situazione simile proprio durante una fase importante della stagione come l’inizio dei Mondiali di Calcio. Le sue parole avevano immediatamente generato numerosi messaggi di affetto e vicinanza da parte di colleghi, amici e semplici appassionati.

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Carlo Nesti ricoverato, come sta ora: il messaggio di speranza dopo la polmonite

A distanza di sette giorni dal primo messaggio, oggi Nesti ha deciso di aggiornare personalmente il pubblico sulle sue condizioni, pubblicando un video sui social che ha immediatamente rassicurato chi era in attesa di notizie positive. Nel filmato Nesti appare all’esterno della struttura sanitaria di Torino dove è stato ricoverato e racconta con serenità l’evoluzione della malattia, per fortuna utilizzando parole parole cariche di ottimismo:

"Mi vedete finalmente fuori dalla clinica, tutto va bene per il decorso della mia malattia, dovrei uscire a metà della prossima settimana, non posso che essere ottimista e gioioso nel trasmettere un messaggio a chi soffre, mi sono fatto una ragione della mia polmonite, da settembre ho attraversato una stagione con molte avversità e sono diminuite le mie capacità immunitarie, è una cosa che succede con i dispiaceri e le avversità.

Su queste capacità immunitarie ridotte ha attecchito la polmonite, io credo che il nostro fisico, quando ci sono tante tensioni, abbia bisogno di uno sfogo. E’ arrivata la polmonite che è stata come una sorta di bucato, perché sono andate via altre patologie che erano delle somatizzazioni, in pratica erano delle manifestazioni di disagio del mio sistema nervoso che si materializzavano in punti diversi del corpo, prima di disperarvi occhio perché a volte non tutti i mali vengono per nuocere quando arriva una malattia".

Le sue parole hanno avuto un effetto immediato sui follower, che hanno accolto con sollievo il miglioramento del quadro clinico. Il messaggio è diventato rapidamente virale, collezionando in una manciata d’ore quasi 10mila like e migliaia di messaggi di incoraggiamento. C’è chi ha scritto: "Cerca di guarire presto perché abbiamo bisogno di te", oppure: "Grande Carlo! Ti si vuole bene da sempre, la tua voce e le tue cronache garbate sono parte della nostra cultura sportiva. Tantissimi auguri di pronta guarigione, abbiamo bisogno di te", e ancora: "Grazie, Carlo, per la tua ‘umanità’ che va oltre la tua professionalità. Prego per te". Sono molti, inoltre, i fan che ne approfittano per elogiare Nesti sul lato professionale. Qualcuno addirittura scrive: "Io farei una petizione per mettere Carlo Nesti commentatore della nazionale"

Una lunga carriera al servizio dell’informazione sportiva

Classe 1955, torinese doc, da decenni Carlo Nesti rappresenta una delle firme più note del giornalismo sportivo italiano. Nel corso della sua attività professionale ha raccontato il calcio attraverso televisione e radio, diventando un punto di riferimento per numerosi tifosi.

L’esperienza più significativa della sua carriera è stata quella maturata in Rai, dove ha lavorato dal 1980 seguendo da vicino le vicende di Juventus e Torino e occupandosi di telecronache e approfondimenti sportivi. Nella sua carriera da telecronista della tv di Stato ha commentato 6 edizioni dei mondiali di calcio (dall’edizione 1982 a quella 2006, eccetto l’edizione 2002), e 6 edizioni degli europei di calcio (dal 1988 al 2008).

Terminato il percorso nell’emittente pubblica nel 2010, Nesti ha continuato a mantenere un forte legame con il mondo del calcio attraverso collaborazioni giornalistiche e progetti personali. Tra questi spicca il "Nesti Channel", piattaforma digitale attraverso la quale commenta risultati, analizza temi di attualità e propone riflessioni dedicate ai principali avvenimenti del panorama calcistico nazionale e internazionale. Proprio grazie a questa presenza costante sul web ha costruito negli anni una comunità di lettori e spettatori particolarmente affezionata e che ora fa il tifo per la sua completa guarigione.

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