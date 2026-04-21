Carlo Conti su Tiktok, scoppia la polemica dei fan: "Non è lui, è fatto con l'IA", e arriva la risposta che zittisce tutti
Tra ironia domestica, numeri da record e un sospetto social che sfiora il surreale, il debutto di Carlo Conti su TikTok diventa un piccolo caso mediatico.
In poche settimane dal suo arrivo su TikTok, Carlo Conti è riuscito a trasformare la sua presenza sulla piattaforma in un fenomeno inatteso, capace di attirare non solo curiosità e like, ma anche una piccola polemica che ha rapidamente preso piede online. Un esordio social costruito sull’ironia e sulla spontaneità. che ha finito per generare anche qualche dubbio decisamente insolito. Il conduttore ha infatti raggiunto in breve tempo numeri significativi, superando i 92mila follower e accumulando centinaia di migliaia di like grazie a contenuti giocosi e leggeri, spesso realizzati con la complicità del figlio Matteo, che ha avuto un ruolo centrale nel guidarlo nel mondo dei video brevi. Fin dal primo contenuto, Conti aveva raccontato con tono scherzoso di essere stato proprio il figlio a "trascinarlo" dentro la piattaforma, diventando di fatto una sorta di regista domestico delle sue clip.
Il debutto e la dimensione familiare di Carlo Conti si Tiktok
Il primo video ha subito chiarito lo spirito dell’operazione: un Carlo Conti in versione tiktoker improvvisato che dialoga con il figlio fuori campo, tra indicazioni e risposte che rendono il tutto estremamente spontaneo. "Allora, da oggi sono ufficialmente su TikTok, vero Matteo?" chiedeva il conduttore, ricevendo un timido sì, in un botta e risposta che ha immediatamente conquistato il pubblico. Da quel momento in poi, il profilo ha iniziato a popolarsi di contenuti sempre più ironici, tra filtri, trasformazioni digitali e piccoli esperimenti visivi. accompagnati spesso dai brani Sanremesi, che ha scelto lui stesso.
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Scoppia la polemica sul web.Il sospetto dell’intelligenza artificiale
Nonostante la natura chiaramente giocosa dei video, alcuni utenti hanno iniziato a sollevare un dubbio curioso : e se quello mostrato su TikTok non fosse il vero Carlo Conti, ma una sua versione generata dall’intelligenza artificiale? Un’ipotesi nata nei commenti e alimentata da molti, che rapidamente ha trasformato la semplice curiosità in una vera e propria discussione social. Tra le domande circolate online si leggeva infatti: "È il vero Carlo Conti o è stato generato dall’intelligenza artificiale?", un interrogativo che si sono fatti molti, a giudicare da alcuni commenti letti tra i vari contenuti.
La risposta inattesa alle critiche e la prova della moglie
A mettere fine alla polemica ci ha pensato Francesca Vaccaro, moglie del conduttore, che ha deciso di intervenire pubblicando un video dietro le quinte su Instagram. Nel filmato si vede chiaramente la preparazione di uno dei TikTok, con il figlio Matteo impegnato a dare indicazioni al padre mentre lui esegue i movimenti richiesti, tra prove e risate. A corredo del contenuto, la Vaccaro ha scritto: "Questo per dimostrare che purtroppo non è AI ! Cosa non si fa per i figli!", chiarendo così ogni dubbio e mostrando la dimensione reale e domestica del progetto social.
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