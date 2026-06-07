Carlo Conti ci ripensa: confermata la nuova edizione di Tale e Quale Show su Rai 1. Chi è il primo giudice
Carlo Conti torna su Rai 1 con una nuova edizione di Tale e Quale Show. L'annuncio su Rai 1 e il primo giudice che si siederà al bancone
Dopo un’indiscrezione che mesi fa annunciava una pausa per il longevo format condotto da Carlo Conti, Tale e Quale Show, oggi è arrivata la conferma ufficiale del ritorno su Rai 1. Dopo ascolti non proprio incoraggianti nelle ultime puntate, in onda da settembre 2025, si era paventata l’ipotesi di una pausa per permettere al programma di respirare e tornare con qualche novità da proporre al pubblico. Per Conti, si parlava di altri progetti in cantiere e una rinascita creativa sul piccolo schermo, con nuove idee e possibilità da realizzare. Oggi la notizia ufficiale di una nuova edizione su Rai 1: ecco i dettagli.
Tale e Quale Show: Cristiano Malgioglio annuncia una nuova stagione da settembre su Rai 1
Cristiano Malgioglio, ospite in studio da Francesca Fialdini, ha annunciato il ritorno di Tale e Quale Show. Parlando dei suoi successi professionali, soprattutto quelli degli ultimi anni, ha rivelato alla padrona di casa e ai telespettatori sintonizzati che sì, tornerà al bancone di Carlo Conti. Secondo le voci dei mesi precedenti al Festival di Sanremo 2026, subito dopo l’edizione di Tale e Quale Show, si era parlato di una pausa. Il conduttore toscano era in pole position per la conduzione della versione classica di The Voice, che la Rai starebbe pensando di riportare in scena, dopo i successi incassati da Antonella Clerici e il suo team. Nulla di fatto a quanto pare, almeno non a partire da settembre.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Cristiano Malgioglio ancora giudice a Tale e Quale Show
Cristiano Malgioglio questo pomeriggio non solo ha sganciato la bomba di una nuova edizione di Tale e Quale Show. Ha anche confermato che Conti e la produzione hanno già confermato il primo giudice per la stagione in arrivo, ed è lui. Da quattro anni al bancone del popolare programma di Rai 1, è il più inflessibile, il più poliedrico e il più dispettoso. Negli anni lo show ha visto susseguirsi parecchi volti. Che, in maniera ormai quasi fissa o di passaggio, hanno sempre rappresentato un perno importante per la buona riuscita di ogni puntata. Dopo l’addio di Loretta Goggi, Malgioglio sembra destinato a tirare le redini dei volti fissi al timone della trasmissione insieme, ovviamente, al contributo di Carlo Conti. Il padrone di casa sembra intenzionato a restare e a non mollare, almeno per il momento, uno dei suoi "bambini" televisivi. Non resta che aspettare informazioni relative al nuovo cast. Riuscirà a sollevare i dati Auditel dopo un’ultima edizione che ha vissuto un calo notevole nel gradimento del pubblico? Staremo a vedere.
Potrebbe interessarti anche
Tale e Quale Show, Panariello lascia la poltrona della giuria: Carlo Conti infelice, ma è pronto un sostituto
Tra addii eccellenti e nuove scelte a sorpresa, la giuria dello show di Carlo Conti ...
Da noi a ruota libera, le pagelle: sublime Fialdini (9), i Jalisse verso Sanremo (8). Ma Malgioglio punzecchia De Martino (4)
Promossi e bocciati della penultima puntata di Da noi...a ruota libera su Rai 1: pro...
Da Noi A Ruota Libera: Francesca Fialdini ospita i Jalisse, scoop su Sanremo 2027?
Anticipazioni e ospiti di oggi, domenica 7 giugno, del programma in onda su Rai 1. F...
Sal Da Vinci star (anche) in TV dopo l'Eurovision, la decisione della Rai: cosa farà al posto di Carlo Conti
Il cantante di "Per sempre sì" potrebbe entrare nei palinsesti del primo canale con ...
Tale e Quale Show vicino ad un cambiamento epocale: Carlo Conti trasloca (e Federica Sciarelli trema)
Una delle certezze del palinsesto autunnale di Rai 1 potrebbe presto cambiare colloc...
Amici 25 Serale, anticipazioni finale: nuovo regolamento, giudici depotenziati e favoriti. Chi vince stasera
Amici 25 cambia data per la finale, televoto decisivo tra Lorenzo e Angie, chi è il ...
Che Tempo Che Fa, Fazio chiude con un Ciclone: cosa succede nella puntata di stasera
Va in onda oggi, domenica 24 maggio 2026, l'ultima puntata stagionale del talk con F...
Ballando, caccia ai sostituti (di lusso) per Selvaggia Lucarelli: da Fagnani a D’Urso e Ventura, chi è in vantaggio
Mentre la giurata del dance show sembra vicina a L'Isola dei Famosi, il toto-nomi su...