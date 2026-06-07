Carlo Conti ci ripensa: confermata la nuova edizione di Tale e Quale Show su Rai 1. Chi è il primo giudice Carlo Conti torna su Rai 1 con una nuova edizione di Tale e Quale Show. L'annuncio su Rai 1 e il primo giudice che si siederà al bancone

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Dopo un’indiscrezione che mesi fa annunciava una pausa per il longevo format condotto da Carlo Conti, Tale e Quale Show, oggi è arrivata la conferma ufficiale del ritorno su Rai 1. Dopo ascolti non proprio incoraggianti nelle ultime puntate, in onda da settembre 2025, si era paventata l’ipotesi di una pausa per permettere al programma di respirare e tornare con qualche novità da proporre al pubblico. Per Conti, si parlava di altri progetti in cantiere e una rinascita creativa sul piccolo schermo, con nuove idee e possibilità da realizzare. Oggi la notizia ufficiale di una nuova edizione su Rai 1: ecco i dettagli.

Tale e Quale Show: Cristiano Malgioglio annuncia una nuova stagione da settembre su Rai 1

Cristiano Malgioglio, ospite in studio da Francesca Fialdini, ha annunciato il ritorno di Tale e Quale Show. Parlando dei suoi successi professionali, soprattutto quelli degli ultimi anni, ha rivelato alla padrona di casa e ai telespettatori sintonizzati che sì, tornerà al bancone di Carlo Conti. Secondo le voci dei mesi precedenti al Festival di Sanremo 2026, subito dopo l’edizione di Tale e Quale Show, si era parlato di una pausa. Il conduttore toscano era in pole position per la conduzione della versione classica di The Voice, che la Rai starebbe pensando di riportare in scena, dopo i successi incassati da Antonella Clerici e il suo team. Nulla di fatto a quanto pare, almeno non a partire da settembre.

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Cristiano Malgioglio ancora giudice a Tale e Quale Show

Cristiano Malgioglio questo pomeriggio non solo ha sganciato la bomba di una nuova edizione di Tale e Quale Show. Ha anche confermato che Conti e la produzione hanno già confermato il primo giudice per la stagione in arrivo, ed è lui. Da quattro anni al bancone del popolare programma di Rai 1, è il più inflessibile, il più poliedrico e il più dispettoso. Negli anni lo show ha visto susseguirsi parecchi volti. Che, in maniera ormai quasi fissa o di passaggio, hanno sempre rappresentato un perno importante per la buona riuscita di ogni puntata. Dopo l’addio di Loretta Goggi, Malgioglio sembra destinato a tirare le redini dei volti fissi al timone della trasmissione insieme, ovviamente, al contributo di Carlo Conti. Il padrone di casa sembra intenzionato a restare e a non mollare, almeno per il momento, uno dei suoi "bambini" televisivi. Non resta che aspettare informazioni relative al nuovo cast. Riuscirà a sollevare i dati Auditel dopo un’ultima edizione che ha vissuto un calo notevole nel gradimento del pubblico? Staremo a vedere.

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