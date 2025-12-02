Carlo Conti e Mara Venier, i simboli Rai da Giorgia Meloni ad Atreju: esplodono le polemiche Il conduttore e direttore artistico di Sanremo sarà alla mainfestazione di Fratelli d’Italia con anche Ezio Greggio: inevitabile la protesta dei social

Carlo Conti nella bufera. La notizia della presenza del conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo ad Atreju, infatti, ha scatenato le polemiche. Conti sarà tra gli ospiti della consueta manifestazione annuale di Fratelli d’Italia insieme a Mara Venier ed Ezio Greggio e l’annuncio, ovviamente, non è andato giù a molti, soprattutto sul web. Sui social non mancano infatti le proteste: scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Carlo Conti da FdI ad Atreju: scoppia la polemica

A poco meno di tre mesi dalla serata inaugurale del Festival di Sanremo 2026 il direttore artistico Carlo Conti dove fare i conti con una nuova polemica. Archiviate le critiche per il cast poco accattivante della 76esima edizione della kermesse, infatti, il conduttore è stato preso di mira dalle critiche in seguito alla sua decisione di partecipare ad Atreju. Manifestazione politica fondata da Giorgia Meloni nel 1998 e festa annuale della sezione giovanile di Fratelli d’Italia, quest’anno l’evento tornerà nei giardini di Castel Sant’Angelo e tra gli ospiti di mercoledì 10 dicembre 2025 ci sarà proprio Conti, insieme a Mara Venier ed Ezio Greggio per un panel su "Tv e cultura nazionalpopolare in Italia". Inutile dire che la partecipazione di uno dei volti di punta della Rai a una delle più importanti manifestazione della destra italiana ha ovviamente fatto esplodere le polemiche e le proteste, anche e soprattutto sui social.

La reazione dei social e le proteste

"Conti poteva risparmiarsela, ma più che altro per lui, che adesso verrà additato dai soliti analfabeti funzionali", "Il drammatico é fare passare Atreju come la notte dei Telegatti" e ancora: "Conti non doveva accettare nessun invito politico. Punto, ci vuole poco. Non credo che un personaggio come lui con una carriera alle spalle debba farsi dei problemi a dire "no grazie, eventi politici preferisco di no, qualunque essi siano, di qualunque colore’", "Questa è la differenza fra Amadeus e Conti…" si legge sul web, dove in tantissimi si sono schierati apertamente contro l’ospitata di Carlo Conti ad Atreju. A meno di tre mesi, per il conduttore si prospett aun periodo non facile, nonostante sui social non manchi anche chi prende le sue difese: "Giustamente bisogna solo andare da Fazio e andare a predicare di essere democratici e liberi da pregiudizi. Ricordo ancora gli insulti che si prese Cristina D’Avena. Forse poco opportuno si ma andare ospiti secondo me non vuol dire per forza di cose schierarsi eh".

