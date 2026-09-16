Carlo Conti commenta la nuova giuria di Tale e Quale e la promessa di Malgioglio contro Pettinelli: "Ci saranno grandi litigate"
Il conduttore si prepara a tornare con la 16esima edizione dello show, che cambia collocazione nel palinsesto e presenta una giuria rinnovata. Intanto Malgioglio anticipa tempeste.
Tale e Quale Show si prepara a tornare su Rai 1 con una formula che conserva gli elementi più riconoscibili del programma, ma introduce diverse novità, a partire dalla composizione della giuria. Carlo Conti sarà ancora una volta al timone della trasmissione, mentre al suo fianco ci saranno Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani. Un gruppo profondamente diverso rispetto alle ultime edizioni, dopo gli addii di Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi. Il nuovo appuntamento con lo show è fissato per il 23 settembre e rappresenterà anche un cambiamento nelle abitudini del pubblico: Tale e Quale Show non andrà infatti più in onda il venerdì sera, ma sarà collocato al mercoledì. Una modifica che Conti sembra affrontare senza particolari preoccupazioni.
Tale e Quale Show, Carlo Conti commenta il cambio di palinsesto e l’addio a Panariello
Intervistato da Tv Sorrisi, il conduttore ha spiegato di non vivere il trasferimento in un’altra serata come un problema, anche se ha riconosciuto una possibile conseguenza legata al pubblico più giovane: "Rai 1 quest’anno ha deciso di avere un giorno in più di varietà e quindi ha spostato "Tale e quale" dal venerdì al mercoledì. Ma per me va bene, non cambia nulla. D’altronde se non le faccio io le sperimentazioni chi le deve fare? Alla fine il mercoledì è come tutte le altre serate. Forse i bambini, dovendo andare a letto prima perché l’indomani vanno a scuola, vedranno un po’ meno. Ecco, ci mancherà quel pubblico giovane che è molto affezionato al programma. Ma chiuderò al massimo a mezzanotte. Come sempre."
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Il cambiamento più evidente, però, riguarda proprio la giuria. Conti non ha nascosto il dispiacere per la partenza di Giorgio Panariello, legato a lui anche da un rapporto di amicizia, e ha ricordato anche Alessia Marcuzzi, prima di guardare con entusiasmo alla nuova formazione: "Devo dire che quest’anno c’è un entusiasmo particolare. Certo, mi dispiace molto aver perso per strada Giorgio Panariello che ha fatto la scelta legittima di passare a Canale 5. A quel punto abbiamo fatto una rivoluzione in giuria, ma mi lasci ringraziare sia Giorgio sia Alessia Marcuzzi che sono stati con me in queste ultime edizioni. Al loro posto c’è una ventata nuova che va anche bene."
Il parere di Conti sui nuovi giurati Da Elettra a Siani
Il conduttore sembra avere le idee molto chiare anche sui due nuovi ingressi, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani, chiamati a portare nello studio personalità differenti. "Elettra, lo dice il nome, è elettrica, frizzante, spontanea, una forza della natura. Siani è stato più volte il quarto giudice e si muove tra competenza, comicità ed estro. La nostra è una giuria brillante che deve divertire, è un pretesto per fare la gara, ma non ci sono dibattiti accesi tra giurati e vip: non a caso io non li chiamo concorrenti, ma protagonisti dello show." E proprio parlando di Malgioglio, Conti ha inserito anche una battuta sul presunto matrimonio del cantante : "Sa una cosa? Non penso sia vero che Cristiano si è sposato, credo sia una boutade. Poi invece magari il neo marito sarà tra il pubblico e lui non ce lo dice. Chi lo sa? Quel ragazzaccio è capace di tutto!"
Cristiano Malgioglio e la ‘guerra’ con Anna Pettinelli
A rendere ancora più interessante la nuova edizione sarà anche la presenza di Anna Pettinelli tra i protagonisti dello show. E citando Cristiano Malgioglio, ha già anticipato che a giudicarla, il confronto sarà tutt’altro che tranquillo, alimentando la curiosità su quello che accadrà durante le puntate. Intervistato da Today, il giurato ha infatti anticipato senza troppi giri di parole: "Come sarà giudicare Anna Pettinelli? Per quello preparatevi perché ci saranno grandi litigate".
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