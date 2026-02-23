Carlo Conti, tutti i suoi amori oltre Francesca Vaccaro: l’ex Miss Italia e il legame speciale con Roberta Morise
Dalle prime relazioni lontane dai riflettori al rapporto con Roberta Morise: le storie d’amore del conduttore prima del matrimonio con Francesca Vaccaro.
È uno dei volti più rassicuranti e amati della televisione italiana. Professionale, ironico, sempre misurato: Carlo Conti ha costruito una carriera solida tra intrattenimento, grandi eventi e prime serate di successo. Se sul piano professionale la sua storia è sotto gli occhi di tutti, molto più riservato è sempre stato il capitolo sentimentale. Eppure, prima del matrimonio con Francesca Vaccaro, il conduttore fiorentino ha vissuto relazioni importanti, alcune finite sotto i riflettori del gossip, altre rimaste nell’ombra.
Gli amori di Carlo Conti prima del matrimonio
Nel passato del presentatore non sono mancate frequentazioni con donne dello spettacolo e con figure lontane dal mondo televisivo. Le cronache raccontano che a metà anni ’90 fosse legato a una ragazza dai tratti mediterranei, ma su quella relazione i dettagli sono sempre stati pochissimi. Nel 1997 si parlò invece di una presunta storia con Luana Colussi, conosciuta anche per alcune esperienze televisive dell’epoca. I due avrebbero lavorato insieme nel programma "Va ora in onda", ma non esistono conferme ufficiali di un vero legame sentimentale.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Negli anni successivi, il nome di Conti è stato accostato anche a Francesca Giaccari, finalista a Miss Italia e poi concorrente del Grande Fratello. Tuttavia, tra i due ci sarebbe stata soltanto una sincera amicizia, mai trasformata in qualcosa di più. Carlo Conti, del resto, ha sempre mantenuto un profilo basso: niente dichiarazioni roboanti, nessuna esposizione eccessiva. Una scelta precisa, coerente con il suo carattere riservato.
La storia con Roberta Morise e il matrimonio con Francesca Vaccaro
Diverso è stato il capitolo con Roberta Morise. La loro relazione è stata ufficiale e vissuta alla luce del sole. I due si sono conosciuti negli studi de L’Eredità, dove lavoravano fianco a fianco, e da lì è nato un legame che ha fatto sognare il pubblico. La storia si è conclusa nel 2011, ma senza strascichi polemici. A spiegare le ragioni della rottura è stata la stessa Morise: "Con Carlo è stata una bella storia che poi si è logorata. Tra noi si era creato un rapporto così intenso, quasi da padre e figlia, che la passione pian piano purtroppo è sfumata".
Oggi tra loro resta stima reciproca. Negli ultimi mesi si è parlato persino di una possibile collaborazione televisiva a Tale e Quale Show, sempre sotto la guida di Conti. Un’ipotesi che non creerebbe tensioni, visto che il passato è ormai archiviato serenamente. La vera svolta nella vita sentimentale di Carlo Conti arriva nel 2012, quando sposa Francesca Vaccaro. Dopo anni da "single incallito", come lui stesso si è definito, il conduttore ha sentito il desiderio di costruire una famiglia. Nel 2014 nasce Matteo, il figlio che ha cambiato le sue priorità.
Potrebbe interessarti anche
Filippo Bisciglia svela una nuova delusione d'amore dopo Pamela Camassa: "Un giorno capirà"
Il conduttore di Temptation Island si sfoga sui social, tutta l'amarezza di Filippo ...
Elodie e Iannone, svolte amorose: lui 'beccato' con Rocio Munoz Morales, lei si riavvicina a Marracash. Cosa succede
Tra nuove passioni e vecchi amori che riaffiorano, il gossip infiamma: Rocío e Ianno...
Sanremo, De Martino smaltisce la delusione con Maria De Filippi: l’incontro (segreto) dopo il no di Carlo Conti
Dopo le indiscrezioni sul possibile “no” di Carlo Conti a Sanremo 2027, Stefano De M...
Stefania Sandrelli, chi è il compagno Giovanni Soldati: la separazione e la malattia che li ha riuniti
La relazione tra Stefania Sandrelli e Giovanni Soldati, lunga oltre quarant’anni, ha...
Chi è Valentina Liguori, la misteriosa donna vista al fianco di Checco Zalone: l'incontro a Roma, la storia con Zambrotta
Dopo la rottura con la storica compagna Mariangela Eboli, si vocifera che Cecco Zalo...
Elodie e Andrea Iannone, spuntano i presunti motivi della rottura: "Le ha dato un ultimatum per matrimonio e figli"
A causa di scelte di vita importanti, emergono i presunti retroscena che avrebbero p...
"Marracash entusiasta di Elodie e Franceska", il retroscena sul rapper e la nuova canzone
Il rapper si sarebbe riavvicinato all'ex, a quanto pare felice per la nuova relazion...
Domenica In e Da Noi a Ruota Libera, Carlo Conti svela Sanremo 2026 (con scoop): cosa vedremo
Anticipazioni e ospiti di oggi, domenica 15 febbraio, dei talk di Rai 1. La Venier i...