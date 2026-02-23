Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Carlo Conti, tutti i suoi amori oltre Francesca Vaccaro: l’ex Miss Italia e il legame speciale con Roberta Morise

Dalle prime relazioni lontane dai riflettori al rapporto con Roberta Morise: le storie d’amore del conduttore prima del matrimonio con Francesca Vaccaro.

Virginia Destefano

Virginia Destefano

Social Media Manager & Copywriter

Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

È uno dei volti più rassicuranti e amati della televisione italiana. Professionale, ironico, sempre misurato: Carlo Conti ha costruito una carriera solida tra intrattenimento, grandi eventi e prime serate di successo. Se sul piano professionale la sua storia è sotto gli occhi di tutti, molto più riservato è sempre stato il capitolo sentimentale. Eppure, prima del matrimonio con Francesca Vaccaro, il conduttore fiorentino ha vissuto relazioni importanti, alcune finite sotto i riflettori del gossip, altre rimaste nell’ombra.

Gli amori di Carlo Conti prima del matrimonio

Nel passato del presentatore non sono mancate frequentazioni con donne dello spettacolo e con figure lontane dal mondo televisivo. Le cronache raccontano che a metà anni ’90 fosse legato a una ragazza dai tratti mediterranei, ma su quella relazione i dettagli sono sempre stati pochissimi. Nel 1997 si parlò invece di una presunta storia con Luana Colussi, conosciuta anche per alcune esperienze televisive dell’epoca. I due avrebbero lavorato insieme nel programma "Va ora in onda", ma non esistono conferme ufficiali di un vero legame sentimentale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Negli anni successivi, il nome di Conti è stato accostato anche a Francesca Giaccari, finalista a Miss Italia e poi concorrente del Grande Fratello. Tuttavia, tra i due ci sarebbe stata soltanto una sincera amicizia, mai trasformata in qualcosa di più. Carlo Conti, del resto, ha sempre mantenuto un profilo basso: niente dichiarazioni roboanti, nessuna esposizione eccessiva. Una scelta precisa, coerente con il suo carattere riservato.

La storia con Roberta Morise e il matrimonio con Francesca Vaccaro

Diverso è stato il capitolo con Roberta Morise. La loro relazione è stata ufficiale e vissuta alla luce del sole. I due si sono conosciuti negli studi de L’Eredità, dove lavoravano fianco a fianco, e da lì è nato un legame che ha fatto sognare il pubblico. La storia si è conclusa nel 2011, ma senza strascichi polemici. A spiegare le ragioni della rottura è stata la stessa Morise: "Con Carlo è stata una bella storia che poi si è logorata. Tra noi si era creato un rapporto così intenso, quasi da padre e figlia, che la passione pian piano purtroppo è sfumata".

Oggi tra loro resta stima reciproca. Negli ultimi mesi si è parlato persino di una possibile collaborazione televisiva a Tale e Quale Show, sempre sotto la guida di Conti. Un’ipotesi che non creerebbe tensioni, visto che il passato è ormai archiviato serenamente. La vera svolta nella vita sentimentale di Carlo Conti arriva nel 2012, quando sposa Francesca Vaccaro. Dopo anni da "single incallito", come lui stesso si è definito, il conduttore ha sentito il desiderio di costruire una famiglia. Nel 2014 nasce Matteo, il figlio che ha cambiato le sue priorità.

Potrebbe interessarti anche

Filippo Bisciglia

Filippo Bisciglia svela una nuova delusione d'amore dopo Pamela Camassa: "Un giorno capirà"

Il conduttore di Temptation Island si sfoga sui social, tutta l'amarezza di Filippo ...
Andrea Iannone - Rocio Munoz Morales

Elodie e Iannone, svolte amorose: lui 'beccato' con Rocio Munoz Morales, lei si riavvicina a Marracash. Cosa succede

Tra nuove passioni e vecchi amori che riaffiorano, il gossip infiamma: Rocío e Ianno...
De-filippi-de-martino

Sanremo, De Martino smaltisce la delusione con Maria De Filippi: l’incontro (segreto) dopo il no di Carlo Conti

Dopo le indiscrezioni sul possibile “no” di Carlo Conti a Sanremo 2027, Stefano De M...
stefania_sandrelli

Stefania Sandrelli, chi è il compagno Giovanni Soldati: la separazione e la malattia che li ha riuniti

La relazione tra Stefania Sandrelli e Giovanni Soldati, lunga oltre quarant’anni, ha...
Buen Camino, Checco Zalone punta a un nuovo record: entrare nel 'club dei 10 milioni'

Chi è Valentina Liguori, la misteriosa donna vista al fianco di Checco Zalone: l'incontro a Roma, la storia con Zambrotta

Dopo la rottura con la storica compagna Mariangela Eboli, si vocifera che Cecco Zalo...
Elodie - Iannone

Elodie e Andrea Iannone, spuntano i presunti motivi della rottura: "Le ha dato un ultimatum per matrimonio e figli"

A causa di scelte di vita importanti, emergono i presunti retroscena che avrebbero p...
Elodie Di Patrizi e Marracash

"Marracash entusiasta di Elodie e Franceska", il retroscena sul rapper e la nuova canzone

Il rapper si sarebbe riavvicinato all'ex, a quanto pare felice per la nuova relazion...
Domenica In e Da Noi a Ruota Libera, anticipazioni

Domenica In e Da Noi a Ruota Libera, Carlo Conti svela Sanremo 2026 (con scoop): cosa vedremo

Anticipazioni e ospiti di oggi, domenica 15 febbraio, dei talk di Rai 1. La Venier i...
Verissimo, Paolo Bonolis sfotte Silvia Toffanin in lacrime (finte) e lei sbotta: “Ho difetti per colpa tua”

Verissimo, Paolo Bonolis sfotte Silvia Toffanin in lacrime (finte) e lei sbotta: “Ho difetti per colpa tua”

Divertente intervista di Paolo Bonolis a Verissimo del 8 febbraio. Silvia Toffanin a...

Explore Minnesota

Benvenuti nelle Twin Cities

Arte, musica e sapori tra Minneapolis e St. Paul

LEGGI

Personaggi

Colombre

Colombre
Virginia Stablum

Virginia Stablum
Can Yaman

Can Yaman
Mazzariello

Mazzariello

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963