Carlo Conti, tutti i suoi amori oltre Francesca Vaccaro: l’ex Miss Italia e il legame speciale con Roberta Morise Dalle prime relazioni lontane dai riflettori al rapporto con Roberta Morise: le storie d’amore del conduttore prima del matrimonio con Francesca Vaccaro.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

È uno dei volti più rassicuranti e amati della televisione italiana. Professionale, ironico, sempre misurato: Carlo Conti ha costruito una carriera solida tra intrattenimento, grandi eventi e prime serate di successo. Se sul piano professionale la sua storia è sotto gli occhi di tutti, molto più riservato è sempre stato il capitolo sentimentale. Eppure, prima del matrimonio con Francesca Vaccaro, il conduttore fiorentino ha vissuto relazioni importanti, alcune finite sotto i riflettori del gossip, altre rimaste nell’ombra.

Gli amori di Carlo Conti prima del matrimonio

Nel passato del presentatore non sono mancate frequentazioni con donne dello spettacolo e con figure lontane dal mondo televisivo. Le cronache raccontano che a metà anni ’90 fosse legato a una ragazza dai tratti mediterranei, ma su quella relazione i dettagli sono sempre stati pochissimi. Nel 1997 si parlò invece di una presunta storia con Luana Colussi, conosciuta anche per alcune esperienze televisive dell’epoca. I due avrebbero lavorato insieme nel programma "Va ora in onda", ma non esistono conferme ufficiali di un vero legame sentimentale.

Negli anni successivi, il nome di Conti è stato accostato anche a Francesca Giaccari, finalista a Miss Italia e poi concorrente del Grande Fratello. Tuttavia, tra i due ci sarebbe stata soltanto una sincera amicizia, mai trasformata in qualcosa di più. Carlo Conti, del resto, ha sempre mantenuto un profilo basso: niente dichiarazioni roboanti, nessuna esposizione eccessiva. Una scelta precisa, coerente con il suo carattere riservato.

La storia con Roberta Morise e il matrimonio con Francesca Vaccaro

Diverso è stato il capitolo con Roberta Morise. La loro relazione è stata ufficiale e vissuta alla luce del sole. I due si sono conosciuti negli studi de L’Eredità, dove lavoravano fianco a fianco, e da lì è nato un legame che ha fatto sognare il pubblico. La storia si è conclusa nel 2011, ma senza strascichi polemici. A spiegare le ragioni della rottura è stata la stessa Morise: "Con Carlo è stata una bella storia che poi si è logorata. Tra noi si era creato un rapporto così intenso, quasi da padre e figlia, che la passione pian piano purtroppo è sfumata".

Oggi tra loro resta stima reciproca. Negli ultimi mesi si è parlato persino di una possibile collaborazione televisiva a Tale e Quale Show, sempre sotto la guida di Conti. Un’ipotesi che non creerebbe tensioni, visto che il passato è ormai archiviato serenamente. La vera svolta nella vita sentimentale di Carlo Conti arriva nel 2012, quando sposa Francesca Vaccaro. Dopo anni da "single incallito", come lui stesso si è definito, il conduttore ha sentito il desiderio di costruire una famiglia. Nel 2014 nasce Matteo, il figlio che ha cambiato le sue priorità.

