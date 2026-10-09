Amaudes e Carlo Conti in lutto, l'addio struggente a Federico l’Olandese Volante: “Maestro, la sua voce risuonerà per sempre”
Federico l’Olandese Volante è morto lasciando un vuoto nel mondo delle radio. A ricordarlo anche Amadeus e Carlo Conti
Il mondo delle radio piange Frederik Van Stegeren, conosciuto da tutti con il nome di Federico l’Olandese Volante. L’uomo è scomparso all’età di 76 anni a Monopoli (Puglia), luogo in cui era ricoverato in terapia intensiva. Qualche ora dopo l’annuncio della sua morte, si sono moltiplicati i messaggi di amici e colleghi, tra cui quelli di Amadeus e Carlo Conti.
Il messaggio social di Amadeus per Federico l’Olandese Volante
Prima che Amadeus entrasse nel mondo televisivo, era uno dei protagonisti delle radio italiane. Il conduttore ha collaborato per diverso tempo con Federico, scomparso all’età di 76 anni, e proprio a lui ha dedicato il suo ultimo post social.
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"Sei stato un vero punto di riferimento per chi come me ha lavorato in radio" – ha infatti scritto lui su Instagram – "Da ragazzino facevo di tutto per non perdermi neanche una puntata dei tuoi programmi. Hai sempre avuto un’energia contagiosa e una grande competenza musicale, venivo a vederti lavorare in discoteca ed è stato un vero piacere diventare successivamente tuo amico. Caro Federico, tutte le volte che mi capiterà di fare un annuncio alla radio ti penserò con grande affetto perché sono e sarò sempre un tuo fan".
Un messaggio pieno di affetto che ha attirato l’attenzione di numerosi followers, tutti incuriositi dalla storia del radiofonico.
Carlo Conti e l’omaggio social al collega scomparso
Tra i tanti personaggi del mondo dello spettacolo che hanno scritto messaggi al compianto uomo c’è stato anche Carlo Conti. Quest’ultimo ha parlato della "straordinaria colonna sonora di quegli anni" e del suo lavoro in Radio Montecarlo. "Ciao Federico… voce unica, esempio e maestro per tutti noi dj delle radio private degli anni ‘70" – ha scritto il conduttore fiorentino – "L’olandese volante sarà sempre nei nostri cuori e la sua voce risuonerà sempre nelle nostre orecchie".
A ricordarlo è stato anche Linus, che ha invece parlato del fascino esotico che avevano quei programmi per i ragazzi degli anni Settanta. Un grande impatto hanno inoltre avuto le parole scritte dai figli del compianto uomo, che lo hanno descritto come uno spirito libero e indipendente. "Per noi era semplicemente nostro papà: unico e inimitabile", hanno detto loro, salutandolo alla fine con una frase che rispecchia molto la sua storia di vita: "The show must go on". E ancora: "La sua voce continuerà ad accompagnarci ovunque".
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