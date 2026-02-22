Carlo Conti allunga il Festival, ecco Sanremo Top: cosa faranno i cantanti nelle due puntate speciali Il Festival del 2026 si allunga e Carlo Conti annuncia il ritorno di Sanremo Top, show dedicato al ricordo di Pippo Baudo. Il programma delle serate speciali

Cresce l’attesa per, l’ormai imminente, Festival di Sanremo 2026, in programma da martedì 24 a sabato 28 febbraio. Proprio il conduttore Carlo Conti, sarà protagonista anche nel mese di marzo, infatti, la kermesse non avrà fine con la proclamazione del vincitore, ne con il consueto Dopofestival, ma bensì con altre due prime serate speciali in onda a marzo. Scopriamo le date e cosa succederà nel corso dei due appuntamenti Rai.

Carlo Conti annuncia Sanremo Top: cosa accadrà nelle due serate

Carlo Conti ha ufficializzato il ritorno di Sanremo Top, trasmissione ideata da Pippo Baudo nel 1994. All’epoca, il programma riportava i big sul palco del Teatro Ariston per esibizioni dal vivo, interviste e aggiornamenti sull’andamento dei brani in radio e nelle varie classifiche. Durante le puntate venivano inoltre consegnate le premiazioni ufficiali, come dischi d’oro e di platino. Già lo scorso gennaio, Conti aveva spiegato di voler riproporre lo show (andato in onda fino al 2002 in omaggio a Baudo). Questa nuova versione, in onda il 7 e il 14 marzo, presenteranno però alcune novità, legate ai cambiamenti dell’industria musicale e ai moderni sistemi di rilevazione delle classifiche. Oggi, con le classifiche aggiornate in tempo reale, sarà possibile monitorare settimanalmente i risultati di tutti gli artisti in gara. I protagonisti verranno suddivisi nelle due puntate per analizzare l’evoluzione dei rispettivi brani. L’idea originale resta quella di Baudo e l’intera iniziativa sarà pensata come tributo alla sua figura. Tra il 1994 e il 2002, Baudo fu affiancato da diversi volti noti, tra cui Giorgia, lo stesso Carlo Conti, Tiberio Timperi, Silvia Mezzanotte e Anna Tatangelo. In questa nuova edizione, invece, al fianco dell’attuale presentatore toscano ci sarà Nino Frassica come co-conduttore. Il celebre comico sarà anche tra gli ospiti della finale del Festival, serata in cui verrà presentato ufficialmente il "nuovo" programma che lo vedrà protagonista insieme a Conti.

Sanremo Top, le parole di Carlo Conti nel ricordo di Pippo Baudo

"Un mese dopo il Festival, Pippo Baudo faceva un programma dedicato all’andamento dei brani in gara nelle classifiche, e nel suo ricordo faremo due puntate speciali sabato 7 e 14 marzo. Anche questo è un modo per ricordare il grande Pippo. Ora i tempi sono cambiati, abbiamo le classifiche in tempo reale, quindi ogni settimana vedremo come stanno andando i brani di tutti gli artisti. Divideremo i protagonisti in due serate per vedere come vanno le canzoni. Prendiamo un’idea di Pippo ma tutto il Festival sarà nel suo ricordo". Queste le parole dello scorso gennaio rilasciate dal presentatore.

Carlo Conti, la telefonata a Nino Frassica per ricordare Sanremo Top

In onda da ieri, 21 febbraio, sulle reti Rai è in loop lo spot del programma ideato da Pippo Baudo. Nel promo, Carlo Conti inscena una telefonata con Nino Frassica per ricordargli le date delle due prime serate: ribadisce che sabato 7 e sabato 14 marzo il Festival proseguirà con due appuntamenti speciali in diretta su Rai Uno, ancora insieme a tutti i protagonisti della kermesse. Alla luce degli ascolti straordinari registrati dalle ultime edizioni del Festival di Sanremo e dell’attenzione che continua a circondare l’evento, la scelta di Conti e della Rai di recuperare questo spin-off appare più che azzeccata. Non è escluso, inoltre, che Sanremo Top riesca a riportarsi sui numeri di fine anni Novanta, quando conquistava tra i 6 e i 9 milioni di spettatori, arrivando a sfiorare il 30% di share.

