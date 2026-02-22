Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Carlo Conti allunga il Festival, ecco Sanremo Top: cosa faranno i cantanti nelle due puntate speciali

Il Festival del 2026 si allunga e Carlo Conti annuncia il ritorno di Sanremo Top, show dedicato al ricordo di Pippo Baudo. Il programma delle serate speciali

Massimo Santalucia

Massimo Santalucia

Content Editor

Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

Carlo Conti
Raiplay

Cresce l’attesa per, l’ormai imminente, Festival di Sanremo 2026, in programma da martedì 24 a sabato 28 febbraio. Proprio il conduttore Carlo Conti, sarà protagonista anche nel mese di marzo, infatti, la kermesse non avrà fine con la proclamazione del vincitore, ne con il consueto Dopofestival, ma bensì con altre due prime serate speciali in onda a marzo. Scopriamo le date e cosa succederà nel corso dei due appuntamenti Rai.

Carlo Conti annuncia Sanremo Top: cosa accadrà nelle due serate

Carlo Conti ha ufficializzato il ritorno di Sanremo Top, trasmissione ideata da Pippo Baudo nel 1994. All’epoca, il programma riportava i big sul palco del Teatro Ariston per esibizioni dal vivo, interviste e aggiornamenti sull’andamento dei brani in radio e nelle varie classifiche. Durante le puntate venivano inoltre consegnate le premiazioni ufficiali, come dischi d’oro e di platino. Già lo scorso gennaio, Conti aveva spiegato di voler riproporre lo show (andato in onda fino al 2002 in omaggio a Baudo). Questa nuova versione, in onda il 7 e il 14 marzo, presenteranno però alcune novità, legate ai cambiamenti dell’industria musicale e ai moderni sistemi di rilevazione delle classifiche. Oggi, con le classifiche aggiornate in tempo reale, sarà possibile monitorare settimanalmente i risultati di tutti gli artisti in gara. I protagonisti verranno suddivisi nelle due puntate per analizzare l’evoluzione dei rispettivi brani. L’idea originale resta quella di Baudo e l’intera iniziativa sarà pensata come tributo alla sua figura. Tra il 1994 e il 2002, Baudo fu affiancato da diversi volti noti, tra cui Giorgia, lo stesso Carlo Conti, Tiberio Timperi, Silvia Mezzanotte e Anna Tatangelo. In questa nuova edizione, invece, al fianco dell’attuale presentatore toscano ci sarà Nino Frassica come co-conduttore. Il celebre comico sarà anche tra gli ospiti della finale del Festival, serata in cui verrà presentato ufficialmente il "nuovo" programma che lo vedrà protagonista insieme a Conti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Sanremo Top, le parole di Carlo Conti nel ricordo di Pippo Baudo

"Un mese dopo il Festival, Pippo Baudo faceva un programma dedicato all’andamento dei brani in gara nelle classifiche, e nel suo ricordo faremo due puntate speciali sabato 7 e 14 marzo. Anche questo è un modo per ricordare il grande Pippo. Ora i tempi sono cambiati, abbiamo le classifiche in tempo reale, quindi ogni settimana vedremo come stanno andando i brani di tutti gli artisti. Divideremo i protagonisti in due serate per vedere come vanno le canzoni. Prendiamo un’idea di Pippo ma tutto il Festival sarà nel suo ricordo". Queste le parole dello scorso gennaio rilasciate dal presentatore.

Carlo Conti, la telefonata a Nino Frassica per ricordare Sanremo Top

In onda da ieri, 21 febbraio, sulle reti Rai è in loop lo spot del programma ideato da Pippo Baudo. Nel promo, Carlo Conti inscena una telefonata con Nino Frassica per ricordargli le date delle due prime serate: ribadisce che sabato 7 e sabato 14 marzo il Festival proseguirà con due appuntamenti speciali in diretta su Rai Uno, ancora insieme a tutti i protagonisti della kermesse. Alla luce degli ascolti straordinari registrati dalle ultime edizioni del Festival di Sanremo e dell’attenzione che continua a circondare l’evento, la scelta di Conti e della Rai di recuperare questo spin-off appare più che azzeccata. Non è escluso, inoltre, che Sanremo Top riesca a riportarsi sui numeri di fine anni Novanta, quando conquistava tra i 6 e i 9 milioni di spettatori, arrivando a sfiorare il 30% di share.

Potrebbe interessarti anche

Pippo Baudo

Sanremo 2026, mistero sulla statua di Pippo Baudo e il silenzio dagli eredi: parla l'assistente

Una svolta inattesa raccontata in diretta a La Volta Buona: la discussione sulla sta...
Sanremo 2026 - Carlo Conti

Sanremo 2026, Carlo Conti va da Mattarella e ufficializza l’addio nel 2027: “Va bene così”. Poi svela l’omaggio a Pippo Baudo

Per la prima volta nella storia, il presidente della Repubblica ha aperto le porte d...
Rosario Fiorello e Silvia Toffanin

Fiorello ‘sgancia’ lo scoop (clamoroso) su Sanremo 2026, ma Carlo Conti lo smentisce in diretta: cosa è successo

Nella puntata di oggi de La Pennicanza, lo showman Rai ha provato a chiedere conferm...
Albano Carrisi - Carlo Conti

Sanremo 2026, Al Bano riapre la polemica con Carlo Conti: "Cancellato con un colpo di spugna". Lo sgarbo che l'ha fatto infuriare

Il cantante si sfoga senza mezzi termini, e racconta perché il Festival per lui oggi...
Amadeus

Amadeus-Rai, ritorno alla ‘Pippo Baudo’ (con retrocessione): il retroscena e l’addio al Nove

Le ultime indiscrezioni vorrebbero l'ex direttore artistico di Sanremo in trattativa...
Albano Carrisi - Carlo Conti

Sanremo 2026, la rabbia di Al Bano: "Non devono farti passare per cogl**ne”, perché ce l'ha con Carlo Conti

Il cantante salentino si è scagliato contro il conduttore del Festival e Amadeus: “N...
Katia Ricciarelli e Pippo Baudo

Katia Ricciarelli, il ricordo di Pippo Baudo a Verissimo: "Ci siamo sposati esattamente 40 anni fa, mi manca molto"

La soprano ospite di Silvia Toffanin il giorno del suo 80esimo compleanno si raccont...
Carlo Conti

Sanremo 2026, Carlo Conti prolunga le puntate: la fine del Festival slitta a marzo con due episodi speciali

Il ritorno dello spin off Sanremo Top potrebbe allungare il Festival, come succedeva...
laura pausini sanremo io canto 2

Laura Pausini a Sanremo 2026: “Piangerò, Pippo Baudo lo sapeva”. E pubblica 'Io Canto 2' tra le polemiche

A tre settimane dal Festival di Samremo come conduttrice, Laura Pausini pubblica l'a...

TB Zagreb

Torna il Festival delle Luci

Dal 18 al 22 marzo: palcoscenico a cielo aperto dove la luce diventa protagonista

LEGGI

Personaggi

Il conduttore Claudio Lippi

Claudio Lippi
Laura Pausini

Laura Pausini
Mita Medici

Mita Medici
Heather Parisi

Heather Parisi

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963