Carlo Beretta e Giulia De Lellis, perché si sono lasciati: la verità sull'addio (svelata solo ora)
Carlo Beretta e Giulia De Lellis hanno vissuto una bella storia d'amore, volta al termine per motivi mai precisati. Ecco cosa è successo
Giulia De Lellis e Carlo Beretta hanno vissuto un’intensa storia d’amore, che è stata al centro dei riflettori e che è improvvisamente volta al termine. Un addio che è stato molto chiacchierato sui giornali di gossip e che ha visto la presenza di numerose indiscrezioni sul loro conto. Alcuni hanno pensato che a dividerli fosse stata la mamma di lui, Umberta Gnutti Beretta ma, a distanza di due anni, è stato proprio lui a rompere il silenzio e a parlare di cosa è successo realmente tra i due.
Il motivo dell’addio tra Carlo Beretta e De Lellis
In un’intervista rilasciata per Il Corriere, lo stesso Beretta ha parlato della sua relazione – conclusa negativamente – con Giulia De Lellis, attuale compagna di Tony Effe e mamma della piccola Priscilla. A proposito di quella separazione, l’imprenditore ha svelato che è stata in realtà molto meno traumatica di quanto raccontato, tanto che i due sarebbero rimasti anche in buoni rapporti. "Sono felice che sia diventata mamma, lo desiderava tanto", ha dichiarato Beretta.
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A proposito di Giulia, ha anche affermato che la sua visibilità lo ha esposto molto al pubblico. "Siamo riusciti a vivere una nostra normalità", ha continuato il figlio dei noti produttori di armi da fuoco. Alla fine nel 2024 entrambi hanno preso la decisione di lasciarsi definitivamente, ma non hanno mai spiegato i motivi di questa rottura, che a quanto pare è stata sin da subito resa ufficiale. Sulla mamma Umberta ha invece detto: "La gente la immagina che dà i voti: non è così. È presente, ma non ha mai tentato di condizionarmi".
In diverse occasioni, si è infatti parlato di una possibile influenza della donna nella vita sentimentale del giovane. In realtà, proprio lei è stata una grande sostenitrice di Dayane Mello nel periodo in cui suo figlio aveva una relazione con la giovane donna. Nemmeno Giulia De Lellis ha tra l’altro mai parlato della possibilità di essere osteggiata dalla suocera.
La nuova vita di Carlo Beretta
Dopo la fine della sua storia d’amore con De Lellis, Beretta ha iniziato una love story con Melissa Satta, ex velina e già mamma di un bambino nato dal matrimonio – naufragato – con Kevin Prince Boateng. Al momento, la coppia non avrebbe in mente l’idea di compiere grandi passi. Nella stessa intervista rilasciata per Il Corriere, lui ha infatti chiarito: "Adesso sono concentrato sui 500 anni dell’azienda". Intanto, nelle foto social della mamma Umberta compaiono sia Beretta che Melissa Satta insieme al figlio di lei. Una famiglia già ben solida.
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