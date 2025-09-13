Carlo Acutis, chi è la mamma Antonia Salzano: i gemelli ‘annunciati’ dal figlio e la sua posizione sui miracoli Scopriamo di più su Antonia Salzano, madre di Carlo Acutis, proclamato santo domenica 7 settembre: il lavoro, il marito Andrea e i figli avuti dopo la morte del suo primogenito.

Carlo Acutis era un giovane ragazzo nato a Londra da genitori italiani, il padre Andrea Acutis e la madre Antonia Salzano, ma cresciuto a Milano. Fin da piccolo aveva mostrato una spiccata sensibilità religiosa e, a seguito della sua prematura morte, avvenuta nel 2006 per una leucemia fulminante, è stato riconosciuto come patrono della gioventù e di internet, per poi essere proclamato beato nel 2020 ad Assisi. Pochi giorni fa, lo scorso 7 settembre 2025, è stato proclamato santo da Papa Leone XIV. In tutto questo, la mamma Antonia Salzano continua a dedicare la sua vita alla memoria del figlio: scopriamo di più su di lei in vista della sua intervista in programma oggi – sabato 13 settembre – a Verissimo su Canale 5.

Antonia Salzano, chi è la mamma di Carlo Acutis

Antonia Salzano Actis, già apparsa in diversi programmi televisivi tra i quali anche Verissimo di Silvia Toffanin, è nata a Centola in Campania nel 1966 e negli anni ha vissuto a Roma, Londra, Milano e Assisi, luogo dove dal 2019 si trova anche la salma del figlio Carlo Acutis. Sposata nel 1990 con Andrea Acutis, un alto esponente della borghesia torinese e impiegato come finanziere aziendale presso la banca d’affari Lazard Brothers, Antonia ha avuto tre figli: Carlo, Michele e Francesca.

Dopo la morte del primogenito Carlo, avvenuta nel 2006 all’età di 15 anni a causa di una leucemia fulminante, Antonia ha attraversato il dolore affidandosi alla fede e cercando di mantenere sempre vivo non solo il ricordo del figlio, ma anche le testimonianze di quanto Carlo sia riuscito a fare sia in vita che dopo la morte. Lei stessa ha infatti raccontato che, nonostante la giovane età, Carlo ha saputo mantenere una lucidità spirituale e una pace interiore fuori dal comune anche nei giorni peggiori. Da alcuni anni, Antonia Salzano Acutis ha intrapreso la carriera di scrittrice pubblicando libri riguardanti il percorso religioso del figlio, tra i quali Non io ma Dio e Il segreto di mio figlio.

Carlo Acutis, i miracoli e la santificazione

Il riconoscimento dei miracoli è uno dei passi fondamentali nel processo di canonizzazione nella Chiesa. In tale contesto, Antonia Salzano si è fatta testimone dei miracoli ufficiali che hanno portato alla beatificazione del figlio, ma anche di molti altri eventi che lei considera segni della sua intercessione. Il miracolo scelto per la beatificazione riguarda un bambino, nato con una grave malformazione del pancreas, guarito in modo inspiegabile grazie all’intercessione di Carlo.

Allo stesso tempo, la mamma ha raccontato come una donna con un cancro al seno abbia visto sparire la sua malattia solo pregando Carlo Acutis: "Il primo miracolo è avvenuto il giorno del funerale: una donna aveva un cancro al seno, stava per iniziare la chemioterapia. Lei l’ha pregato e il tumore è andato via senza alcuna cura. Da lì ci sono stati tanti altri miracoli. Carlo ormai ha devoti in tutto il mondo. Ogni giorno ci arrivano notizie di una guarigione, un miracolo, una conversione".

I gemelli annunciati dal santo

La stessa Antonia ha anche rivelato che, quattro anni dopo la sua scomparsa, il figlio Carlo le è apparso in sogno per annunciarle una gravidanza, avveratasi poi il mese successivo con la scoperta di essere in attesa di due gemelli

"Mi ha detto che sarei diventata mamma di nuovo quando avevo perso le speranze, perché erano quattro anni che ci provavo. Un mese dopo sono rimasta incinta dei gemelli. Sempre in sogno mi disse: ‘Mamma mi faranno beato e poi santo’. E così è stato"

A fronte di tutto questo, Papa Francesco aveva annunciato la canonizzazione del beato Carlo Acutis per domenica 27 aprile 2025, un evento che tuttavia non si è svolto per l’improvvisa morte del pontefice e che, di conseguenza, è stato celebrato dal nuovo Papa Leone XIV la scorsa settimana.

