Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Carla Signoris su RaiPlay, la star del cinema ha commosso l'Italia con fiction e serie Tv: cosa vi siete persi

Prima di Balene, nuova fiction Rai, Carla Signoris si è fatta conoscere dal pubblico italiano per alcune serie TV diventate famosissime: ecco quali sono

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Carla Signoris prima di Balene: le serie TV che l'hanno resa famosa
Raiplay

C’è un’attrice nel panorama italiano che è diventata sinonimo di talento, intelligenza e una naturale, irresistibile comicità. Lei è Carla Signoris, attrice che annovera una lunga e brillante carriera tra cinema e teatro e che ha saputo riconquistare il cuore del pubblico televisivo e, più recentemente, quello dello streaming. Se il suo ultimo ruolo in Balene su Rai e RaiPlay ha riacceso i riflettori su di lei, la sua storia televisiva è in realtà costellata di successi che l’hanno resa una vera e propria icona.

Carla Signoris, i successi in TV e streaming prima di Balene

Prima di Balene, il volto di Carla Signoris ha accompagnato gli italiani in alcuni dei più grandi successi televisivi degli ultimi anni. Il ruolo che l’ha consacrata come una delle attrici più amate del piccolo schermo è sicuramente quello della signorina Carla in Tutti pazzi per amore, celebre serie televisiva (disponibile in streaming su Raiplay), andata in onda dal 2008 al 2012, che ha visto la Signoris al centro delle prime due stagioni. Molti hanno imparato ad apprezzare la sua comicità e il suo talento durante la sua partecipazione alla celebre sitcom Camera Cafè (disponibile in streaming su Prime Video), andata in onda dal 2003 al 2017, trasmessa in prima visione dapprima su Italia 1 poi su Rai 2.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Più recente è invece la partecipazione di Carla Signoris alla serie TV Le fate ignoranti, diretta da Ferzan Özpetek e ideata con Gianni Romoli e basata sull’omonimo film del 2001. La serie è andata in onda nel 2022 su Disney+, in 8 episodi, e ha visto l’attrice vestire i panni di Veronica, la madre della protagonista Antonia, che si stabilisce a casa sua per starle vicina dopo il lutto subito. Una parte intensa, che il pubblico ha particolarmente apprezzato.

Balene in streaming: chi è Carla Signoris nella fiction

Dal 21 settembre 2025, Carla Signoris è tornata protagonista sul piccolo schermo grazie alla fiction Balene, che la vede recitare al fianco di Veronica Pivetti nei panni di Milla, una casalinga borghese che ritrova la sua amica di vecchia data in occasione di un funerale. La serie andrà in onda ogni domenica su Rai 1, per quattro puntate composte da due episodi. La serie è disponibile anche in streaming su Raiplay.

Potrebbe interessarti anche

Veronica Pivetti, fiction in streaming su RaiPlay

Veronica Pivetti regina delle fiction, da Provaci Ancora Prof a Balene: i suoi ruoli più iconici in Tv su RaiPlay

Veronica Pivetti regina delle fiction, tra misteri, amori e insegnamento: da Provaci...
Balene – Amiche per sempre

Balene - Amiche per sempre: anticipazioni, quante puntate sono e quando finisce

Dal super cast alle anticipazioni della trama: le cose da sapere su Balene, la nuova...
Ascolti 21 settembre 2025

Ascolti tv ieri (21 settembre): Mara Venier non decolla all’esordio, crisi Diaco, De Martino a caccia di Scotti

La nuova serie Rai Balene vince col 19,4% di share, bene La Notte nel Cuore, Domenic...
Stasera in tv (21 settembre): Pivetti e Signoris accendono Rai 1 con Balene, le Iene arruolano Maria Grazia Cucinotta

Stasera in tv (21 settembre): Pivetti e Signoris accendono Rai 1 con Balene, le Iene arruolano Maria Grazia Cucinotta

Programmi tv stasera: Mario Giordano torna con Fuori dal Coro (Rete 4), Le Iene ospi...
Domenica In - Da noi... a ruota libera

Domenica In e Da noi a ruota libera: Venier dimentica le polemiche con Al Bano e altre star, Fialdini debutta con Gabriel Garko

Oggi debuttano le nuove edizione dei due show domenicali condotti da Mara Venier e F...
E' morta l'attrice Veronica Echegui

Morta Veronica Echegui, l'attrice spagnola di Fortitude e della serie Love You To Death: incantò l’Italia con Servillo

L’attrice spagnola Veronica Echegui, talento puro del cinema tra Madrid e l’Italia, ...
Loredana Cannata film e fiction in streaming

Loredana Cannata, attimi di terrore a L'Isola dei Famosi: l'incubo di un’apnea quasi fatale e i ruoli iconici nei film

Loredana Cannata, dopo il brutto incidente a L'Isola, è stata ammirata per il coragg...
Questo nostro amore

Anna Valle torna su RaiPlay con una fiction che stravolge le regole di un’epoca

Il ritorno in piattaforma della fiction Rai ha già conquistato tutti grazie al grand...
I bastardi di Pizzofalcone su RaiPlay

Carolina Crescentini è scrupolosa e razionale in questa fiction su RaiPlay

Carolina Crescentini e tutto il cast de I Bastardi di Pizzofalcone tornano su RaiPla...

Personaggi

Claudia Signoris

Carla Signoris
Maurizio Ferrini

Maurizio Ferrini
Eduardo Scarpetta

Eduardo Scarpetta
Simone Montedoro

Simone Montedoro

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963