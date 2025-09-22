Carla Signoris su RaiPlay, la star del cinema ha commosso l'Italia con fiction e serie Tv: cosa vi siete persi Prima di Balene, nuova fiction Rai, Carla Signoris si è fatta conoscere dal pubblico italiano per alcune serie TV diventate famosissime: ecco quali sono

C’è un’attrice nel panorama italiano che è diventata sinonimo di talento, intelligenza e una naturale, irresistibile comicità. Lei è Carla Signoris, attrice che annovera una lunga e brillante carriera tra cinema e teatro e che ha saputo riconquistare il cuore del pubblico televisivo e, più recentemente, quello dello streaming. Se il suo ultimo ruolo in Balene su Rai e RaiPlay ha riacceso i riflettori su di lei, la sua storia televisiva è in realtà costellata di successi che l’hanno resa una vera e propria icona.

Carla Signoris, i successi in TV e streaming prima di Balene

Prima di Balene, il volto di Carla Signoris ha accompagnato gli italiani in alcuni dei più grandi successi televisivi degli ultimi anni. Il ruolo che l’ha consacrata come una delle attrici più amate del piccolo schermo è sicuramente quello della signorina Carla in Tutti pazzi per amore, celebre serie televisiva (disponibile in streaming su Raiplay), andata in onda dal 2008 al 2012, che ha visto la Signoris al centro delle prime due stagioni. Molti hanno imparato ad apprezzare la sua comicità e il suo talento durante la sua partecipazione alla celebre sitcom Camera Cafè (disponibile in streaming su Prime Video), andata in onda dal 2003 al 2017, trasmessa in prima visione dapprima su Italia 1 poi su Rai 2.

Più recente è invece la partecipazione di Carla Signoris alla serie TV Le fate ignoranti, diretta da Ferzan Özpetek e ideata con Gianni Romoli e basata sull’omonimo film del 2001. La serie è andata in onda nel 2022 su Disney+, in 8 episodi, e ha visto l’attrice vestire i panni di Veronica, la madre della protagonista Antonia, che si stabilisce a casa sua per starle vicina dopo il lutto subito. Una parte intensa, che il pubblico ha particolarmente apprezzato.

Balene in streaming: chi è Carla Signoris nella fiction

Dal 21 settembre 2025, Carla Signoris è tornata protagonista sul piccolo schermo grazie alla fiction Balene, che la vede recitare al fianco di Veronica Pivetti nei panni di Milla, una casalinga borghese che ritrova la sua amica di vecchia data in occasione di un funerale. La serie andrà in onda ogni domenica su Rai 1, per quattro puntate composte da due episodi. La serie è disponibile anche in streaming su Raiplay.

