Addio a Carla Jeffery, è morta l'attrice di 'Zombies' a soli 33 anni: aveva recitato anche in 'Spider-Man'. È mistero sulle cause della morte
Carla Jeffery era nota al grande pubblico per il suo ruolo in 'Zombies' ma non sono ancora chiare le cause della morte. L'attrice ci lascia ad appena 33 anni
Addio a Carla Jeffery, l’attrice diventata celebre per il ruolo di Bree nella saga Disney Zombies, morta improvvisamente all’età di 33 anni. La notizia ha lasciato senza parole milioni di fan che l’avevano vista crescere sullo schermo fin da bambina, e ancora oggi restano tante domande senza risposta su cosa sia realmente accaduto.
Secondo quanto riportato, Carla si è spenta martedì 1° settembre. A dare l’annuncio è stata la sua agenzia storica, Alexanders Talent Management, che la seguiva fin da quando aveva solo 12 anni. In un messaggio pubblicato sui social, l’agenzia ha ricordato la giovane attrice con parole piene di affetto, descrivendola come una donna vibrante e straordinariamente talentuosa, con un sorriso che poteva illuminare una stanza intera. Al momento non sono state diffuse informazioni sulle cause della morte, un silenzio che ha alimentato non poche speculazioni tra i fan e sui social media.
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Chi era Carla Jeffery, la Bree di "Zombies"
Nata a Houston, in Texas, il 10 luglio 1993, Carla Jeffery aveva iniziato a lavorare davanti alla macchina da presa quando era poco più che una bambina. Il suo primo ruolo importante arriva nel 2006, nel film Phat Girlz, dove interpreta la versione giovane del personaggio di Mo’Nique. Da lì in poi la sua carriera decolla, portandola a comparire in serie molto amate dal pubblico americano come Curb Your Enthusiasm, dove per due stagioni veste i panni di Keysha Black, e successivamente in produzioni Disney Channel come Good Luck Charlie e Shake It Up.
Nel corso degli anni Carla aveva inoltre partecipato a diversi episodi di serie come Miss Guided, Best Friends Whenever e iCarly, dimostrando una versatilità non comune per un’attrice così giovane.
Ma è con Zombies che Carla conquista davvero il cuore del pubblico più giovane. Nel film del 2018, e nei due sequel usciti nel 2020 e nel 2022, interpreta Bree, una cheerleader della Seabrook High School e migliore amica della protagonista Addison, interpretata da Meg Donnelly. Il legame con il personaggio era così forte che l’attrice aveva prestato ancora la sua voce a Bree nella serie animata Zombies: The Re-Animated Series, arrivata nel 2024.
La carriera di Carla Jeffery tra televisione e Spider-Man
Pochi sanno che, oltre al mondo Disney, Carla Jeffery aveva lavorato anche in un altro universo molto amato dagli appassionati: quello dei supereroi Marvel. L’attrice aveva infatti prestato la voce a uno dei personaggi della serie animata Spider-Man, contribuendo a un episodio diventato un piccolo cult tra i fan dell’Uomo Ragno.
La scomparsa di Carla ha scosso profondamente anche i suoi colleghi. Milo Manheim, che ha recitato al suo fianco in tutti e tre i film di Zombies, l’ha descritta come la persona più dolce che avesse mai conosciuto. Parole altrettanto commosse sono arrivate da Chandler Kinney, sua compagna di set, che l’ha ricordata come una luce splendente che sapeva illuminare ogni stanza in cui entrava.
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