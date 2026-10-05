Ecco dove rivedere due fiction amatissime in 'TV': in una c'è anche Luca Argentero (ma non è Doc - Nelle tue mani) Due fiction cult degli anni Duemila tornano disponibili: una è ambientata in una caserma, l’altra in un commissariato. Tra i protagonisti Luca Argentero.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Sembrava ieri quando bastava una sigla per riportare milioni di italiani davanti alla tv. Ora quella stagione della fiction tricolore tornano disponibili in streaming, con due titoli che hanno segnato gli anni Duemila: Carabinieri e Distretto di Polizia. Tra caserme, commissariati, amori, indagini e volti diventati familiari, spunta anche un giovane Luca Argentero, molto prima del successo di Doc – Nelle tue mani. Un’occasione per riscoprire personaggi e storie che hanno accompagnato un’intera generazione e che, a distanza di anni, conservano intatto il loro particolare fascino. Vediamo insieme tutti i dettagli e dove rivederle.

Carabinieri, tra casi da risolvere e storie di vita

Su Pluto TV è disponibile Carabinieri, fiction ambientata tra Città della Pieve e Montepulciano (qui, nelle stagioni finali) che racconta la quotidianità di una piccola stazione dell’Arma, dove le attività investigative lasciano spazio ai rapporti tra i protagonisti. La serie alterna vicende professionali, amicizie, conflitti e relazioni sentimentali. L’arrivo della carabiniera Paola Vitali modifica gli equilibri della caserma e dà vita, insieme al maresciallo Andrea Ferri, a una delle principali storie d’amore della fiction. Nel corso delle stagioni il gruppo cambia e nuovi personaggi, come Marco Tosi, interpretato da Luca Argentero, diventano protagonisti di altre vicende sentimentali e familiari. Nel cast troviamo:

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Manuela Arcuri

Ettore Bassi

Luca Argentero

Alessia Marcuzzi

Paolo Villaggio

Pino Caruso

Andrea Roncato

Walter Nudo

Roberto Farnesi

Martina Colombari

Andrea Tidona

Lorenzo Crespi

Francesca Chillemi

Massimiliano Varrese

Erika Blanc

Katia Ricciarelli

Inés Sastre

Roberta Giarrusso

Distretto di Polizia, il ritorno di una serie cult

Inoltre, Pluto TV dedica un intero canale a Distretto di Polizia, una delle fiction italiane più rappresentative degli anni Duemila. La serie segue gli agenti del commissariato X Tuscolano di Roma, raccontando indagini, emergenze e casi criminali insieme alle vicende personali della squadra. Il mix tra azione, suspense e vita privata dei protagonisti ha contribuito a trasformarla in uno dei titoli più seguiti della televisione italiana. Sul canale Pluto TV sono inizialmente disponibili le prime due stagioni, alle quali si aggiungono successivamente la terza e la quarta, permettendo al pubblico di tornare a seguire una serie che ha visto protagonisti interpreti come:

Isabella Ferrari

Giorgio Tirabassi

Ricky Memphis

Claudia Pandolfi

Lorenzo Flaherty

Giorgio Pasotti

Serena Bonanno

Francesca Inaudi

Enrico Silvestrin

Giulia Bevilacqua

Anna Foglietta

Stefano Pesce

Dino Abbrescia

Flavio Parenti

Lucilla Agosti

Maria Amelia Monti

Dunque, se la nostalgia vi sta colpendo (perché ammettiamolo, i ricordi fanno più male delle parole), allora non perdete tempo e rivedete queste due fiction in streaming su Pluto TV. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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