Ecco dove rivedere due fiction amatissime in 'TV': in una c'è anche Luca Argentero (ma non è Doc - Nelle tue mani)
Due fiction cult degli anni Duemila tornano disponibili: una è ambientata in una caserma, l’altra in un commissariato. Tra i protagonisti Luca Argentero.
Sembrava ieri quando bastava una sigla per riportare milioni di italiani davanti alla tv. Ora quella stagione della fiction tricolore tornano disponibili in streaming, con due titoli che hanno segnato gli anni Duemila: Carabinieri e Distretto di Polizia. Tra caserme, commissariati, amori, indagini e volti diventati familiari, spunta anche un giovane Luca Argentero, molto prima del successo di Doc – Nelle tue mani. Un’occasione per riscoprire personaggi e storie che hanno accompagnato un’intera generazione e che, a distanza di anni, conservano intatto il loro particolare fascino. Vediamo insieme tutti i dettagli e dove rivederle.
Carabinieri, tra casi da risolvere e storie di vita
Su Pluto TV è disponibile Carabinieri, fiction ambientata tra Città della Pieve e Montepulciano (qui, nelle stagioni finali) che racconta la quotidianità di una piccola stazione dell’Arma, dove le attività investigative lasciano spazio ai rapporti tra i protagonisti. La serie alterna vicende professionali, amicizie, conflitti e relazioni sentimentali. L’arrivo della carabiniera Paola Vitali modifica gli equilibri della caserma e dà vita, insieme al maresciallo Andrea Ferri, a una delle principali storie d’amore della fiction. Nel corso delle stagioni il gruppo cambia e nuovi personaggi, come Marco Tosi, interpretato da Luca Argentero, diventano protagonisti di altre vicende sentimentali e familiari. Nel cast troviamo:
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- Manuela Arcuri
- Ettore Bassi
- Luca Argentero
- Alessia Marcuzzi
- Paolo Villaggio
- Pino Caruso
- Andrea Roncato
- Walter Nudo
- Roberto Farnesi
- Martina Colombari
- Andrea Tidona
- Lorenzo Crespi
- Francesca Chillemi
- Massimiliano Varrese
- Erika Blanc
- Katia Ricciarelli
- Inés Sastre
- Roberta Giarrusso
Distretto di Polizia, il ritorno di una serie cult
Inoltre, Pluto TV dedica un intero canale a Distretto di Polizia, una delle fiction italiane più rappresentative degli anni Duemila. La serie segue gli agenti del commissariato X Tuscolano di Roma, raccontando indagini, emergenze e casi criminali insieme alle vicende personali della squadra. Il mix tra azione, suspense e vita privata dei protagonisti ha contribuito a trasformarla in uno dei titoli più seguiti della televisione italiana. Sul canale Pluto TV sono inizialmente disponibili le prime due stagioni, alle quali si aggiungono successivamente la terza e la quarta, permettendo al pubblico di tornare a seguire una serie che ha visto protagonisti interpreti come:
- Isabella Ferrari
- Giorgio Tirabassi
- Ricky Memphis
- Claudia Pandolfi
- Lorenzo Flaherty
- Giorgio Pasotti
- Serena Bonanno
- Francesca Inaudi
- Enrico Silvestrin
- Giulia Bevilacqua
- Anna Foglietta
- Stefano Pesce
- Dino Abbrescia
- Flavio Parenti
- Lucilla Agosti
- Maria Amelia Monti
Dunque, se la nostalgia vi sta colpendo (perché ammettiamolo, i ricordi fanno più male delle parole), allora non perdete tempo e rivedete queste due fiction in streaming su Pluto TV.
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