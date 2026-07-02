Mara Venier rimpiazzata da Bianca Guaccero (che deve anche salvare Manuela Moreno): Rai 1 cambia tutto Rai 1 punta sulla serie TV con Bianca Guaccero dopo gli ascolti deludenti delle repliche di Le Stagioni dell’Amore e La Porta magica

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Sono bastati tre giorni alla Rai per capire di aver compiuto un errore di valutazione e correre ai ripari per "salvare" il pomeriggio estivo di Rai 1. Da oggi, giovedì 2 luglio 2026, a partire dalle ore 14, torna in onda Capri, la fiction ambientata sulla meravigliosa isola campana che prende il posto delle repliche di Le Stagioni dell’Amore di Mara Venier e La Porta Magica di Andrea Delogu, partite appena lo scorso lunedì.

Una decisione arrivata dopo un esperimento che non ha dato i risultati sperati. Le repliche dei due programmi non sono riuscite a garantire alla rete il traino necessario per accompagnare il pubblico verso La vita in diretta, il nuovo appuntamento pomeridiano condotto da Manuela Moreno. Per questo motivo Rai 1 ha scelto di puntare su una fiction già conosciuta dal pubblico, con maggiori possibilità di competere con Canale 5, che nella stessa fascia oraria può contare sulle amatissime soap Forbidden Fruit e Far Away.

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Capri su Rai 1: trama, cast e il ruolo di Bianca Guaccero nella serie TV

Ambientata nella splendida cornice dell’isola di Capri, Capri è una serie TV Rai che racconta amori, segreti familiari e nuovi inizi attraverso le vicende dei protagonisti legati a Villa Isabella. La serie, nata da un’idea di Carlo Rossella, è andata in onda per la prima volta su Rai 1 nel 2006, ottenendo un buon riscontro di pubblico che ha portato alla realizzazione di una seconda stagione nel 2008 e di una terza nel 2010.

La storia prende il via quando Vittoria Mari, interpretata da Gabriella Pession, scopre di essere stata indicata come erede di una importante proprietà sull’isola. Il suo arrivo a Capri apre una serie di intrecci sentimentali e familiari che coinvolgono personaggi come Massimo Galiano e Umberto Galiano, interpretati da Kaspar Capparoni e Sergio Assisi.

Tra i volti più riconoscibili della serie Tv c’è anche Bianca Guaccero, che interpreta Carolina Scapece già dalla prima stagione. Il suo personaggio nasce come figura controversa, legata alla famiglia Scapece e coinvolta nelle vicende sentimentali dei protagonisti, ma nel corso della serie evolve progressivamente fino ad assumere un ruolo sempre più centrale. Nella terza stagione Carolina diventa uno dei personaggi chiave del nuovo corso narrativo della fiction, accanto a Gabriele Greco nei panni di Andrea Concordia.

Come cambia il daytime di Rai 1 dal 2 luglio 2026

Capri debutterà questo pomeriggio con i primi primi due episodi della prima stagione . Ecco come cambia la programmazione del daytime di Rai 1 a partire da oggi 2 luglio:

14:05: Capri (St 1, Ep 1)

Capri (St 1, Ep 1) 15:00: Capri (St 1, Ep 2)

Capri (St 1, Ep 2) 16:00: Tg1

Tg1 16:10: Vita in diretta

Vita in diretta 18:40: Reazione a catena

Il piano Rai per rilanciare La vita in diretta

Dietro la decisione di modificare in corsa il palinsesto del daytime e cancellare le repliche di Le Stagioni dell’Amore e La Porta Magica c’è soprattutto una questione di ascolti. I programmi scelti per il pomeriggio estivo non hanno infatti raggiunto i risultati attesi nei primi giorni di messa in onda e la Rai ha deciso di intervenire rapidamente.

Il 29 giugno Le Stagioni dell’Amore ha registrato circa 952 mila spettatori con il 9% di share, mentre La Porta Magica si è fermata a 787 mila spettatori con l’8,6%. Anche il giorno successivo la situazione non è migliorata: il 30 giugno la replica dello show di Mara Venier ha ottenuto circa 882 mila spettatori con l’8,6%, mentre il programma di Andrea Delogu si è fermato a 638 mila spettatori con il 7,4%. Numeri lontani da quelli garantiti fino alla settimana precedente da La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo che ha chiuso la stagione con una media intorno al 14,5% di share. La nuova La vita in diretta Estate, affidata a Manuela Moreno e in onda su Rai 1 dalle 16.10, nei primi due giorni ha mostrato una maggiore tenuta, arrivando a toccare circa il 18% nella fascia finale, ma senza raggiungere ancora i risultati della versione invernale condotta da Alberto Matano, spesso oltre il 20% nella stagione regolare. La scelta di riportare Capri nel pomeriggio di Rai 1 nasce quindi da un obiettivo preciso: rafforzare il traino della fascia precedente e mettere La vita in diretta Estate nelle condizioni di competere meglio con l’offerta di Canale 5.

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