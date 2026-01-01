Capodanno in Tv, la sfida Panicucci-Liorni vista dal web tra sfottò e polemiche: “Che delusione” Gli show delle reti ammiraglie nella notte di San Silvestro hanno scatenato la reazione dei social: playback e orario, le critiche a Rai 1 e Canale 5

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Il 2025 è andato in archivio e anche la tv ha salutato l’anno con una lunga prima serata dedicata. Su Rai 1 è andato in scena L’anno che verrà, presentato da Marco Liorni in diretta da Catanzaro, mentre Federica Panicucci ha condotto Capodanno in musica in piazza Libertà a Bari. Gli show della notte di San Silvestro delle reti ammiraglie sono stati ovviamente seguitissimi e, come da copione, non sono certo mancate le critiche. Sui social, in particolare, tra sfottò e polemiche c’è stata una pioggia di commenti su due veglioni televisivi tutt’altro che memorabili. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Capodanno in tv: Marco Liorni e Federica Panicucci nel mirino del web

Ieri mercoledì 31 dicembre 2025, in occasione della notte di Capodanno, sono andati in onda i tradizionali show dell’ultimo dell’anno delle reti ammiraglie. Su Rai 1 Marco Liorni ha condotto la 23esima edizione de L’anno che verrà, in diretta dal lungomare di Catanzaro con tantissimi ospiti. Canale 5 ha ‘risposto’ affidandosi a Federica Panicucci e Fabio Rovazzi, che hanno accolto il 2026 con Capodanno in musica. Sui social – come anticipato – i due veglioni tv sono stati commentatissimi e non sono certo mancate le polemiche per due show non particolarmente apprezzati dal web. Su X, in particolare, sono stati presi di mira il cast, le esibizioni in playback e tanto altro. A fare discutere, inoltre, è stato anche e soprattutto l’orario di inizio di Capodanno in musica su Canale 5, ritardato a lungo per fare spazio a una vera e propria maxi-puntata de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, che ha approfittato dell’assenza di Stefano De Martino e Affari Tuoi nell’access prime time di Rai 1 per dilagare negli ascolti.

La reazione dei social: dal playback a Sal Da Vinci, polemiche e sfottò

"Che strazio", "Tra Rai e Mediaset un vero mortorio", "Comunque i due programmi di Rai e Mediaset per aspettare la mezzanotte sono stati di una tristezza assoluta", "Il Capodanno ‘musicale’ è una delle cose più orribili e tristi in assoluto!" e tanto altro si legge sui social dopo la notte di Capodanno in tv, dove sia L’anno che verrà che Capodanno in musica sono stati bersagliati dalle critiche, soprattutto per il cast tutt’altro che esaltante su Rai 1 e Canale 5: "Tra il capodanno Rai e quello Mediaset c’è una RSA completa", "Invecchiamo tutti. A #LAnnoCheVerra siamo entrati sia nel 2026 che in una Rsa". Lo show Rai, in particolare, non è stato segnato da nessun episodio come lo scorso anno (quando Angelo dei Ricchi e Poveri gridò una parolaccia in diretta nazionale a pochi secondi dal nuovo anno): "Quindi nessuna cafonata su Rai 1 quest’anno? Che delusione". La notte di San Silvestro di Canale 5 è stata travolta dalle polemiche per l’orario di inizio: "Allucinante come ancora non sia iniziato Capodanno in musica su Canale 5, che fanno parte direttamente col conto alla rovescia? Mah, La Ruota della fortuna infinita", "Immagino la Panicucci che aspetta la linea tipo Bruno Vespa con Pippo Baudo", "Comunque veramente una follia che sul 5 ancora La Ruota della Fortuna vada avanti cosi a lungo anche stasera". Entrambi i programmi, invece, sono stati presi di mira per le numerosissime esibizioni in playback dei cantanti: "Tra #LAnnoCheVerrà e #CapodannoInMusica cantare dal vivo è impresa titanica la sera di Capodanno. Avete fracassato col playback", "Facendo zapping tra #LAnnoCheVerrà e #CapodannoInMusica, ma siamo lontani anni luce dagli altri concerti di Capodanno. Deludenti.", "Praticamente i cantanti sono quasi tutti in playback". Lo sfottò del web, invece, è stato dedicato all’enorme quantità di tempo concessa sul palco a Sal Da Vinci, che a Catanzaro si è esibito sulle note di tantissime cover: "Sal Da Vinci che canta cose a caso", "Serata cover per Sal Da Vinci", "Sal Da Vinci che, totalmente a random, si mette a fare il momento pianobar", "Si narra che se accendi la tv su rai 1 ci sia ancora Sal Da Vinci a cantare", "#LAnnoCheVerra praticamente Sal Da Vinci ha tenuto in piedi la baracca da solo", "Praticamente un concerto di Sal Da Vinci", "Se ora vado a dormire domattina ritorno Sal Da Vinci che canta sul palco di Catanzaro".

