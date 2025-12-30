Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Capodanno in TV, la guida completa alla notte di San Silvestro: non solo musica. I film imperdibili

Da Rai 1 con Liorni a Canale 5 con Panicucci e Rovazzi, ma anche Radio e tanti film: ecco tutti gli appuntamenti in Tv per l'ultimo dell'anno.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Grandi emozioni per gli spettatori davanti alla tv nella notte di Capodanno. Tra spettacoli, musica dal vivo, film e maratone tematiche, le principali reti italiane e alcune piattaforme internazionali offrono un palinsesto ricco e variegato per accompagnare il pubblico fino alla mezzanotte e oltre.

Su Rai 1 torna il consueto appuntamento con "L’Anno che Verrà", lo show di varietà e musica trasmesso in diretta nella serata del 31 dicembre. L’evento partirà dopo il tradizionale messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, seguito a reti unificate: un momento di riflessione e saluti istituzionali che apre la lunga notte di festa televisiva. Lo spettacolo, condotto da Marco Liorni, accompagnerà gli spettatori con ospiti musicali, performance e countdown verso il nuovo anno.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Su Canale 5, invece, si rinnova l’appuntamento con "Capodanno in Musica", il varietà in diretta da Piazza Libertà a Bari, condotto da Federica Panicucci insieme a Fabio Rovazzi. Il programma propone performance dal vivo di artisti famosi e hit per tutti i gusti, con momenti di intrattenimento fino alla mezzanotte e oltre.

Ma non è tutto, appuntamenti anche in radio e su altre reti. Per scoprirli tutti guardate il Video!

Potrebbe interessarti anche

Gerry Scotti

La Ruota della Fortuna, stravolto il Capodanno di Canale 5: Gerry Scotti beffa Affari Tuoi e accorcia Federica Panicucci

Rivoluzione Mediaset per il 31 dicembre: nell'ultima sera del 2025 Canale 5 punta an...
Mediaset programmazione natalizia: Gerry Scotti e Maria De Filippi

Mediaset, la programmazione delle festività natalizie: Maria De Filippi va via ma Gerry Scotti spadroneggia

La programmazione di Canale 5, Italia 1 e Rete 4 durante il periodo natalizio: da Il...
Che Tempo Che Fa, Littizzetto contro John Elkann

Che Tempo Che Fa: da Fabio irrompe il ciclone Roberto Benigni, poi l'eroe del tennis italiano (oltre Sinner)

Le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di Che Tempo Che Fa del 21 dicembr...
Concerto di Natale 2025 con Federica Panicucci e ospiti pazzeschi: chi canta e scaletta completa

Concerto di Natale 2025 con Federica Panicucci e ospiti pazzeschi: chi canta e scaletta completa

Il Concerto di Natale condotto da Federica Panicucci, in programma dalle 21.20 su Ca...
Natale in tv 2025 cosa vedere

Natale in Tv, come cambiano i palinsesti: ecco chi va in vacanza e cosa vedremo

Uomini e Donne e Amici vanno in vacanza, ma arrivano tanti film, concerti e fiction ...
Rai programmazione feste natalizie

Rai, la novità delle feste natalizie: De Martino ‘promosso’ e lo show più atteso di Alberto Angela

Cosa ci sarà sui canali Rai da Natale all’Epifania: grandi classici Disney, concerti...
Gerry Scotti La Ruota della Fortuna

La Ruota della Fortuna, cambia l’orario della puntata del 25 dicembre: Gerry Scotti beffa Alberto Angela

Stasera puntata speciale di Natale per Gerry Scotti: La Ruota della Fortuna va in on...
Natale 2025 in TV - I migliori film da vedere

Natale 2025 in TV, i film da vedere nelle notti più magiche: prime visioni Disney e grandi cult

Sulla Rai e su Mediaset tantissimi titoli per passare le serate del 24, 25 e 26 dice...
Francesca Fialdini, perché Da Noi a Ruota libera non va in onda oggi 21 dicembre

Da Noi a Ruota Libera, perché non va in onda il 21 dicembre (ma Francesca Fialdini c'è)

Dopo la delusione in finale a Ballando con le stelle, Francesca Fialdini oggi conduc...

Visit Monaco

Monaco da scoprire

Un gioiello del Mediterraneo tra sostenibilità e cultura

LEGGI

Personaggi

L'imprenditore Pier Silvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi
Federica Panicucci

Federica Panicucci
Lewis Hamilton

Lewis Hamilton
Marcella Bella

Marcella Bella

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963