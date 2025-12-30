Capodanno in TV, la guida completa alla notte di San Silvestro: non solo musica. I film imperdibili
Da Rai 1 con Liorni a Canale 5 con Panicucci e Rovazzi, ma anche Radio e tanti film: ecco tutti gli appuntamenti in Tv per l'ultimo dell'anno.
Grandi emozioni per gli spettatori davanti alla tv nella notte di Capodanno. Tra spettacoli, musica dal vivo, film e maratone tematiche, le principali reti italiane e alcune piattaforme internazionali offrono un palinsesto ricco e variegato per accompagnare il pubblico fino alla mezzanotte e oltre.
Su Rai 1 torna il consueto appuntamento con "L’Anno che Verrà", lo show di varietà e musica trasmesso in diretta nella serata del 31 dicembre. L’evento partirà dopo il tradizionale messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, seguito a reti unificate: un momento di riflessione e saluti istituzionali che apre la lunga notte di festa televisiva. Lo spettacolo, condotto da Marco Liorni, accompagnerà gli spettatori con ospiti musicali, performance e countdown verso il nuovo anno.
Su Canale 5, invece, si rinnova l’appuntamento con "Capodanno in Musica", il varietà in diretta da Piazza Libertà a Bari, condotto da Federica Panicucci insieme a Fabio Rovazzi. Il programma propone performance dal vivo di artisti famosi e hit per tutti i gusti, con momenti di intrattenimento fino alla mezzanotte e oltre.
Ma non è tutto, appuntamenti anche in radio e su altre reti. Per scoprirli tutti guardate il Video!
