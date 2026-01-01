Capodanno in Musica, i The Kolors sotto i riflettori: "Da Bari a Palermo, tutto registrato?". La verità è un'altra Al concerto di Capodanno su Canale 5 molti telespettatori si sono accorti di un problema legato alla presenza dei The Kolors prima a Bari e poi a Palermo

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

Un Capodanno in Musica molto movimentato, nella serata di ieri, mercoledì 31 dicembre 2025, ha dato il via al nuovo anno, ma gli spettatori hanno subito notato che qualcosa non tornava quando si sono esibiti i The Kolors. C’era un mistero a cui il pubblico non riusciva proprio a dare risposta, ma adesso la verità è stata svelata da una persona presente fisicamente all’evento. Ecco cosa è successo.

Dal Capodanno in Musica a Bari al concerto a Palermo, tutta la verità sui The Kolors

Nella serata di ieri, 31 dicembre 2025, al Capodanno in Musica condotto da Fabio Rovazzi e Federica Panicucci, i The Kolors hanno conquistato il pubblico di Bari e i telespettatori con una performance intorno alle 22:30 circa. Poche ore dopo però – era appena passata la mezzanotte – si sono esibiti live al concerto di Palermo, dove era presente anche Arisa. Una stranezza che ha mandato i social in tilt proprio perché tutti si sono chiesti come fosse possibile che Stash e i The Kolors si trovassero in due luoghi così distanti quasi nello stesso momento. Qualcuno su ‘X’ ha ipotizzato che tutto il programma fosse registrato, ma non è questa la realtà.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A spiegare come sono andati realmente i fatti è stata una spettatrice presente nella piazza dove si è tenuto lo show di Canale 5 e lo ha fatto tramite un tweet su ‘X’, ripreso poi da altri utenti: "Io ero lì. Hanno cantato alle 21 e sono partiti. In tv era solo la loro esibizione ad essere stata registrata. Il resto era live", ha scritto. I The Kolors quindi si sono esibiti live per il pubblico di Bari durante la messa in onda de La Ruota della Fortuna su Canale 5 e ai telespettatori è stata poi mostrata la registrazione della performance.

Capodanno in Musica: i commenti sui social prima della verità su Stash e i The Kolors

Prima di scoprire la verità sulla questione, sui social però è scoppiato il caos perché molte persone hanno pensato che a Capodanno in Musica tutte le esibizione fossero registrate. Su ‘X’ infatti si leggeva: "Ma è registrato? Ho letto che i The Kolors si stanno esibendo con Arisa al sud, di persona", oppure: "Ma come fanno i The Kolors ad essere già sull’aereo? Nel loro profilo Instagram erano sull’aereo già un’ora fa… si sono esibiti da 5 minuti! Il concerto è in differita? Se si, stappano alle 23 come Fantozzi? Sono confuso…". Ora che il mistero è stato spiegato il "panico" è rientrato e anche i The Kolors possono stare tranquilli dopo un Capodanno in Musica che li ha visti sotto i riflettori.

Potrebbe interessarti anche