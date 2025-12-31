Capodanno a New York, sfilata di super stelle con Robert De Niro e Zac Efron Torna la commedia corale con un cast stellare con volti come Michelle Pfeiffer, Halle Berry, Hilary Swank, Ashton Kutcher, Sarah Jessica Parker, Lea Michele e molti altri.

In Capodanno a New York (New Year’s Eve), l’ultimo dell’anno vede intrecciarsi le storie di diversi personaggi a New York City, mentre la grande sfera di Times Square viene preparata per il conto alla rovescia. C’è Claire, coordinatrice dell’evento, preoccupata per il meccanismo della sfera, una coppia in attesa del primo bacio di mezzanotte, un’infermiera che assiste un malato terminale deciso a vedere la celebrazione, due future mamme pronte a vincere un premio per il primo nato del nuovo anno, e un cantante che cerca di riconciliarsi con la sua ex durante il suo concerto. Tutte queste storie di speranza, perdono e buoni propositi si intrecciano con un super cast come: Michelle Pfeiffer, Halle Berry, Hilary Swank, Ashton Kutcher, Zac Efron e Robert De Niro.

Capodanno a New York va in onda proprio stasera, su Rete 4, alle 21:30. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

