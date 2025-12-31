Trova nel Magazine
Capodanno 2026, le vacanze dei vip: Bruganelli-Madonia in fuga d’amore, polemica per Federica Nargi alle Maldive

Cosa faranno i volti noti dello spettacolo per dare l’addio al 2025 e festeggiare l’arrivo del 2026? Tra luoghi esotici, città e famiglia, ecco i dettagli.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Siamo ufficialmente arrivati alla fine dell’anno e il mondo intero si appresta a festeggiare l’arrivo del 2026. Tra cenoni in famiglia, eventi imperdibili e viaggi da sogno, molti Vip hanno scelto di festeggiare l’inizio del nuovo anno in luoghi lontani, esotici e con un clima certamente più mite rispetto a quello dell’Italia. Ma tra i volti noti dello spettacolo italiano c’è anche chi non ha rinunciato a visitare le città più belle del mondo, così come chi ha scelto invece la montagna per dare l’addio a questo 2025. Ecco allora qualche dettaglio in più su ciò che faranno i Vip nostrani per festeggiare Capodanno 2026.

Capodanno 2026: Bruganelli-Madonia a New York, Hunziker e Aurora in Messico

Partiamo dalla coppia formata da Sonia Bruganelli e Angelo Madonia che quest’anno ha deciso di passare il Capodanno a New York tra altissimi grattaceli, eventi per tutta la città e un clima abbastanza rigido. Con loro anche una delle figlie di Madonia, Alessandra. Un passo indubbiamente significativo per la loro relazione.

La bella Michelle Hunziker, in compagnia della figlia Aurora Ramazzotti, ha invece scelto il Messico tra relax sulla spiaggia, acque cristalline, clima mite e un resort di lusso a Playa del Carmen dove festeggiare con un cocktail esotico l’arrivo del 2026. Non molto lontano troviamo anche Chiara Ferragni, partita da poco per la Colombia e pronta a festeggiare il Capodanno insieme alla sorella Valentina e a molti altri amici.

Chi ha deciso di rimanere in Italia è invece Ilary Blasi, che passerà il Capodanno a Cortina d’Ampezzo con il compagno Bastian Muller, sfruttando ovviamente tutti i comfort possibili di una suite da sogno. Ma la montagna è stata scelta per l’occasione anche da Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez, entrambe a Madonna di Campiglio insieme a famiglia e amici.

Polemica per Federica Nargi alle Maldive, Clerici vola a Zanzibar: il Capodanno dei Vip

E che Capodanno sarebbe senza qualche polemica? La bella Federica Nargi e il marito Alessandro Matri hanno scelto di passare il Capodanno alle Maldive insieme alle figlie. La polemica è però arrivata anche tra le spiagge cristalline del luogo esotico e, nelle ultime ore, Matri è stato accusato dai follower di aver bestemmiato durante un video pubblicato sui social. Federica è però intervenuta immediatamente in difesa del marito, sottolineando come non vi sia stata alcuna bestemmia, per poi tornare a godersi il soggiorno in uno dei luoghi più belli al mondo.

E sempre le Maldive sono state scelte per il Capodanno 2026 anche da Belen Rodriguez, soggiornando in un resort esclusivo su palafitte, senza i due figli che passeranno invece la festività con i rispettivi padri, De Martino e Spinalbese. Per chiudere la carrellata dei Capodanni Vip passiamo poi ad Antonella Clerici che ha deciso di volare a Zanzibar con il compagno Vittorio Garrone, in un boutique hotel indubbiamente da sogno.

