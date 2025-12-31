Capodanno 2026, le vacanze dei vip: Bruganelli-Madonia in fuga d’amore, polemica per Federica Nargi alle Maldive
Cosa faranno i volti noti dello spettacolo per dare l’addio al 2025 e festeggiare l’arrivo del 2026? Tra luoghi esotici, città e famiglia, ecco i dettagli.
Siamo ufficialmente arrivati alla fine dell’anno e il mondo intero si appresta a festeggiare l’arrivo del 2026. Tra cenoni in famiglia, eventi imperdibili e viaggi da sogno, molti Vip hanno scelto di festeggiare l’inizio del nuovo anno in luoghi lontani, esotici e con un clima certamente più mite rispetto a quello dell’Italia. Ma tra i volti noti dello spettacolo italiano c’è anche chi non ha rinunciato a visitare le città più belle del mondo, così come chi ha scelto invece la montagna per dare l’addio a questo 2025. Ecco allora qualche dettaglio in più su ciò che faranno i Vip nostrani per festeggiare Capodanno 2026.
Capodanno 2026: Bruganelli-Madonia a New York, Hunziker e Aurora in Messico
Partiamo dalla coppia formata da Sonia Bruganelli e Angelo Madonia che quest’anno ha deciso di passare il Capodanno a New York tra altissimi grattaceli, eventi per tutta la città e un clima abbastanza rigido. Con loro anche una delle figlie di Madonia, Alessandra. Un passo indubbiamente significativo per la loro relazione.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La bella Michelle Hunziker, in compagnia della figlia Aurora Ramazzotti, ha invece scelto il Messico tra relax sulla spiaggia, acque cristalline, clima mite e un resort di lusso a Playa del Carmen dove festeggiare con un cocktail esotico l’arrivo del 2026. Non molto lontano troviamo anche Chiara Ferragni, partita da poco per la Colombia e pronta a festeggiare il Capodanno insieme alla sorella Valentina e a molti altri amici.
Chi ha deciso di rimanere in Italia è invece Ilary Blasi, che passerà il Capodanno a Cortina d’Ampezzo con il compagno Bastian Muller, sfruttando ovviamente tutti i comfort possibili di una suite da sogno. Ma la montagna è stata scelta per l’occasione anche da Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez, entrambe a Madonna di Campiglio insieme a famiglia e amici.
Polemica per Federica Nargi alle Maldive, Clerici vola a Zanzibar: il Capodanno dei Vip
E che Capodanno sarebbe senza qualche polemica? La bella Federica Nargi e il marito Alessandro Matri hanno scelto di passare il Capodanno alle Maldive insieme alle figlie. La polemica è però arrivata anche tra le spiagge cristalline del luogo esotico e, nelle ultime ore, Matri è stato accusato dai follower di aver bestemmiato durante un video pubblicato sui social. Federica è però intervenuta immediatamente in difesa del marito, sottolineando come non vi sia stata alcuna bestemmia, per poi tornare a godersi il soggiorno in uno dei luoghi più belli al mondo.
E sempre le Maldive sono state scelte per il Capodanno 2026 anche da Belen Rodriguez, soggiornando in un resort esclusivo su palafitte, senza i due figli che passeranno invece la festività con i rispettivi padri, De Martino e Spinalbese. Per chiudere la carrellata dei Capodanni Vip passiamo poi ad Antonella Clerici che ha deciso di volare a Zanzibar con il compagno Vittorio Garrone, in un boutique hotel indubbiamente da sogno.
Potrebbe interessarti anche
Belen Rodriguez vola al caldo per Capodanno: la scelta (radicale) lontana da tutto e da tutti
La showgirl argentina ha deciso di staccare dall'Italia per una vacanza last minute ...
'Capodanno in Musica 2026', party di fine anno con Federica Panicucci su Canale 5: gli ospiti e la scaletta
L’ultimo giorno del 2025 verrà celebrato su Canale 5 in diretta da Bari con un conce...
Natale 2025, la Vigilia dei vip: Laila da Sinner, Gregoraci in Kenia e Fedez in ‘paradiso’ con la nuova fidanzata
Tra chalet innevati, spiagge tropicali e fughe lontano dalle città, le feste dei Vip...
La Ruota della Fortuna, stravolto il Capodanno di Canale 5: Gerry Scotti beffa Affari Tuoi e accorcia Federica Panicucci
Rivoluzione Mediaset per il 31 dicembre: nell'ultima sera del 2025 Canale 5 punta an...
Capodanno a New York, sfilata di super stelle con Robert De Niro e Zac Efron
Torna la commedia corale con un cast stellare con volti come Michelle Pfeiffer, Hall...
Capodanno in TV, la guida completa alla notte di San Silvestro: non solo musica. I film imperdibili
Da Rai 1 con Liorni a Canale 5 con Panicucci e Rovazzi, ma anche Radio e tanti film:...
Angelo Madonia, la 'prova generale' ad Amici 25 è un successo: l'appello del web a Maria De Filippi
L’ospitata del ballerino alla corte del talent show di Maria De Filippi ha messo d’a...
Affari Tuoi, De Martino salta la puntata del 31 dicembre (e Gerry Scotti dilaga)
Stasera in occasione della notte di Capodanno il game show di punta dell’access prim...