Caparezza si ferma, le parole che allarmano i fan: “Devo fare controlli immediati”, il motivo dello stop agli eventi
Il cantante ha annunciato sui social di dover annullare gli incontri con i fan previsti a Modena e Catanzaro a causa di alcuni problemi di salute.
Caparezza, nome d’arte di Michele Salvemini, è uno dei cantautori, rapper e produttori discografici più seguiti del nostro Paese, con all’attivo numerosi successi: Fuori dal tunnel, Vieni a ballare in Puglia, Goodbye Malinconia e molti altri. Proprio in questi giorni erano previsti alcuni incontri del cantante con i fan, ma Caparezza è intervenuto in prima persona sui social annunciando di dover rinunciare agli eventi previsti a causa di alcuni problemi di salute e della necessità di fare il prima possibile dei controlli medici. Parole che hanno inevitabilmente allarmato i tanti fan del cantante: ecco qualche dettaglio in più.
Caparezza annulla gli incontri con i fan: "Devo fare controlli immediati"
Nella giornata di ieri, lunedì 30 marzo, Caparezza avrebbe dovuto presenziare ad un evento con i fan organizzato all’Arena Spazio Culturale di Modena, e lo stesso evento si sarebbe dovuto ripetere anche oggi all’Auditorium IIS "E. FERMI" di Catanzaro. Il cantante è però intervenuto in prima persona sui social per annunciare la cancellazione di questi eventi a causa di alcuni problemi di salute. "Mi spiace amici di Modena e Catanzaro ma ieri sera ho avuto un problema che mi costringe a fare dei controlli immediati, per cui mi vedo costretto a rimandare l’appuntamento con voi a data da destinarsi. Confido nella vostra comprensione", ha scritto il cantante sui social. Gli incontri saranno dunque rimandati, proprio come specificato dallo stesso Caparezza, mentre sui recenti problemi di salute il cantante ha preferito non comunicare ulteriori dettagli.
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Caparezza, acufene e ipoacusia come compagni di vita
Caparezza non ha voluto raccontare dettagli specifici sul problema di salute e sui controlli medici per i quali ha dovuto rimandare gli ultimi incontri con i fan, tuttavia in molti hanno iniziato a ipotizzare che possa trattarsi di qualcosa legato ai problemi di acufene e ipoacusia con i quali convive da tantissimo tempo. Lui stesso ha infatti parlato più volte di questi disturbi dell’udito che lo hanno costretto a cambiare radicalmente il suo modo di lavorare e fare musica.
In particolare, Caparezza ha iniziato a parlare di questo nel 2017 con l’album Prisoner 709, descrivendo il suo problema come un fischio o ronzio costante nelle orecchie che non scompare mai, al quale si è poi aggiunta una parziale perdita dell’udito aggravata nel tempo. Sperando che, ad ogni modo, questi ultimi problemi non siano nulla di grave, i fan hanno immediatamente inviato messaggi d’affetto al cantante in attesa di poterlo vedere finalmente dal vivo.
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