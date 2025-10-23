Milo Infante s'infuria con l’ospite e poi fa 'mea culpa', caos in diretta a Ore 14: cos’è successo Nella puntata di ieri, il conduttore Rai ha attaccato l'ospite Azzurra Barbuto, colpevole di aver usato toni pensanti. Poi sono arrivate le scuse via social. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Nella puntata di ieri di Ore 14, il talk di Rai 2 condotto da Milo Infante, il clima si è fatto incandescente durante il dibattito dedicato al caso Alessia Pifferi. Protagonista la giornalista Azzurra Barbuto che, chiamata a intervenire dopo le dichiarazioni dell’avvocatessa della Pifferi, ha alzato i toni scatenando la reazione piccata di Infante. Il conduttore, che ha redarguito pesantemente l’ospite, si è poi scusato per l’accaduto nella giornata di oggi. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Milo Infante, lo sfogo a Ore 14 contro Azzurra Barbuto

A Ore 14, ieri la giornalista Azzurra Barbuto è intervenuta a gamba tesa dopo che Alessia Pontenani, avvocata di Alessia Pifferi, aveva giustificato la sua assistita in quanto affetta da "deficit intellettivo". "Lei dice che è una cosa che accade", ha sbottato Barbuto, "e poi ci vorrebbe far credere che la signora non se ne sia accorta perché? Perché è stupida? Se succede e tante donne non se ne accorgono, tutte a quelle a cui succede sono cretine?".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La frase non è andata giù a Infante, che ha subito replicato deciso: "Non si può ridurre tutto a questo…È il conduttore che banalizza questa trasmissione, gli ospiti la valorizzano. Quindi noi non è che diciamo: ‘è stupida, è scema’. Facciamo un tentativo di andare oltre". Ma Barbuto non ha mollato l’osso: "Milo, scema non è una parolaccia. Era per dire che vogliono farci credere che sia stupida, che non sia capace di intendere e di volere. Io non penso di togliere valore al programma perché uso ‘scema’".

Nel giro di pochi secondi, la tensione è salita ulteriormente, finché Barbuto non è arrivata a minacciare l’avvocato Pontenani: "La denuncio in un attimo. Io non ho nessun problema". A questo punto, Milo Infante è sbottato definitivamente: "Non è possibile. Questa è una trasmissione che si svolge sempre su un binario di serenità, anche con dei confronti…Azzurra adesso basta. Adesso sono io che dico basta. Azzurra, adesso sono io che ti chiedo cortesemente di finirla perché il confronto deve essere, soprattutto in questa trasmissione, soprattutto su questa rete, su un certo tipo di binario".

Le scuse di Infante per il ‘siparietto’ a Ore 14

Nella giornata di oggi, Milo Infante è tornato a commentare quanto accaduto in puntata. Il conduttore ha replicato direttamente al post di Davide Maggio che lo taggava nella notizia, scrivendo nei commenti: "Posso solo, come ho già fatto a chi mi ha scritto in privato, scusarmi ancora per quello che è accaduto. Ad essere stati sbagliati non sono stati purtroppo solo i toni ma anche i contenuti, come ho avuto modo di dire in diretta, non all’altezza di una trasmissione che affida l’analisi a stimati professionisti. Non è Ore 14 che si deve adeguare agli ospiti ma viceversa".

Il conduttore si è poi tolto un ultimo sassolino nella puntata di oggi, rivolgendosi all’ospite Candida Morvillo con una frase eloquente: "Ci onori della tua presenza. Sai che noi distinguiamo ospiti di cui ci onoriamo di accogliere e persone che invece noi scegliamo ad un certo punto di non accogliere più nel parterre di Ore 14, ma di questo parleremo più tardi". Il riferimento – nemmeno troppo velato – era ovviamente ad Azzurra Barbuto. E tutto fa pensare che difficilmente la giornalista tornerà ad essere ospitata nello studio di Infante.

Potrebbe interessarti anche