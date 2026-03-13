Canzonissima, regolamento (assurdo) e caos concorrenti: Milly Carlucci già travolta dalle polemiche. Perché Il ritorno in tv dello show il prossimo 21 marzo vedrà in sfida solo le canzoni, eliminando di fatto la gara tra i cantanti: l’annuncio della conduttrice

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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C’è tanta attesa per il ritorno in tv di Canzonissima, che però rischia di scivolare subito nella polemica. Il motivo? Guidato da Milly Carlucci, lo storico varietà musicale Rai tornerà in onda il prossimo 21 marzo a più di cinquant’anni dall’ultima edizione, ma – come rivelato dalla conduttrice stessa – avrà un regolamento molto differente. In gara, infatti, ci saranno solo le canzoni, cancellando di fatto la sfida fatta di concorrenti ed eliminazioni. Una scelta destinata a fare discutere e non poco; scopriamo tutti i dettagli.

Canzonissima, il regolamento: niente sfide o eliminazioni, Milly Carlucci rischia la polemica

Sabato 21 marzo 2026 su Rai 1 Canzonissima tornerà ufficialmente in tv dopo oltre mezzo secolo. In occasione del ritorno dello storico varietà musicale (e della difficile sfida contro il Serale di Amici di Maria De Filippi), Milly Carlucci sembrava avere fatto le cose in grande, a partire da un cast super. Da Riccardo Cocciante agli Elio e le Storie Tese fino a cantanti visti nell’ultima edizione del Festival di Sanremo come Malika Ayane, Arisa, Elettra Lamborghini e molti altri; in tanti sembravano curiosamente pronti a rimettersi in gioco in una ‘gara’ all’ultima nota. Niente di più lontano, invece: come chiarito dalla conduttrice stessa sui social, infatti, non ci sarà alcuna sfida. In gara ci saranno solo le canzoni, cancellando di fatto l’intero meccanismo a eliminazione (che già ha fatto parecchio discutere a Ballando con le Stelle)

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"A Canzonissima non ci sono concorrenti" ha spiegato Milly Carlucci, anche e soprattutto per chiarire le recenti dichiarazioni di Riccardo Cocciante (che, annunciato da Carlo Conti sul palco di Sanremo come primo nome del cast, ha precisato di non essere un concorrente). "Il nostro cast artistico è un gruppo di amici, di straordinari interpreti che ci porta in dono delle canzoni. Le canzoni sono quelle su cui noi eserciteremo la nostra scelta. Quindi il pubblico a casa, gli artisti stessi e un gruppo di amici che sono qui con noi decideranno tutti insieme qual è la canzone da mettere nella capsula del tempo".

Tutti i non-concorrenti di Canzonissima: c’è anche Paolo Jannacci

Nella pratica, dunque, i cantanti di Canzonissima 2026 non prenderanno parte ad alcuna gara e non saranno quindi tenuti a partecipare a tutte le puntate per andare ‘avanti’: "Alcuni cantanti saranno con noi per sei puntate (…) Poi ci saranno altri interpreti che arriveranno per quattro puntate, per due puntate…". Paolo Jannacci – tra gli ultimi nomi in ordine di tempo da Milly Carlucci, oltre ai Jalisse – sarà per esempio presente solo per una puntata. Di seguito quindio l’elenco completo dei (non) concorrenti del programma:

Arisa

Elettra Lamborghini

Elio e le Storie Tese

Enrico Ruggeri

Fabrizio Moro

Fausto Leali

Irene Grandi

Jalisse

Leo Gassmann

Malika Ayane

Michele Bravi

Paolo Jannacci

Riccardo Cocciante

Vittorio Grigolo

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