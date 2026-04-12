Canzonissima, pagelle: Arisa è emozione pura (8), Michele Bravi si ribella (7), scintille (finalmente) tra Fialdini e Simona Izzo (6) Promossi e bocciati e top e flop della quarta puntata dello show del sabato sera di Milly Carlucci in onda sabato 11 aprile 2026

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

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Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

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Nuovo sabato sera, nuovo appuntamento con Canzonissima 2026 in prima serata su Rai Uno. Lo show musicale guidato da Milly Carlucci è tornato a intrattenere i telespettatori della rete ammiraglia Rai con una cast di artisti di primo livello e brani intramontabili che hanno fatto la storia della musica italiana. I cantanti che partecipano non portano sul palco solo il loro talento e la loro esperienza ma, soprattutto, le loro storie personali, pronti a raccontare al pubblico lati di sè inediti e finora rimasti nell’ombra.

Come nelle precedenti puntate, anche in quella di sabato 11 aprile c’è stato un filo conduttore che è stato quello delle grandi canzoni che hanno partecipato al Festival di Sanremo e, pur non avendo vinto sono rimaste nel cuore dei cantanti chiamati a sceglierle. Enrico Ruggeri ha scelto Il ragazzo della Via Gluck di Adriano Celentano, Fabrizio Moro ha cantato Sono solo parole, Michele Bravi ha portato in scena Il nostro concerto di Umberto Bindi, Leo Gassmann Io che amo solo te, Fausto Leali la sua Io Amo. E ancora: La prima cosa bella è il brano scelto da Malika Ayane, Incoscienti giovani quello di Irene Grandi, I bambini fanno ooh è la scelta di Elettra Lamborghini, mentre Arisa ha proposto al pubblico la sua La Notte, Vittorio Grigolo ha cantato Quando quando quando, mentre gli Elio e le Storie Tese hanno presentato una loro versione de La canzone mononota, i Jalisse hanno invece cantato Su di Noi di Pupo.

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A commentare le esibizioni e le clip e tutto quello che è accaduto anche questa sera ci sono stati i "magnifici 7" scelti da Milly Carlucci. Gli ospiti della serata sono stati: Alessandro Preziosi, Bianca Guaccero e Alex Del Piero che si è accomodato al bancone dei maginifici 7 e segue e commenta tutte le esibizioni della puntata.

A vincere la serata è Arisa con la sua "La notte".

Ma vediamo quali sono stati, secondo il nostro giudizio, i momenti più interessanti e quelli meno convincenti di questa serata con le pagelle di sabato 11 aprile 2026 di Canzonissima.

Canzonissima, pagelle 11 aprile 2026

Arisa, voto: 8. Emozione pura. Musica, voce, parole, sincerità. Tra confessioni a cuore aperto sulle sue pene d’amore, frasi forti come: "Non sono stata in grado di fare innamorare qualcuno di me, l’amore non mi interessa più" e una esibizione intensissima, il momento che vede protagonista la cantante con la sua "La Notte" è sicuramente uno dei migliori dell’intera serata.

Fabrizio Moro, voto: 8. L’altra esibizione che colpisce moltissimo il pubblico questa sera, è quella di Fabrizio Moro che canta "Sono solo parole", brano scritto da lui ma cantato da Noemi. E l’interpretazione dell’autore la trasforma completamente, dandole molte altre sfumature e una grande intensità.

Michele Bravi, voto: 7. Michele Bravi porta in questa serata dedicata alla "rivincita" un brano di Umberto Bindi, "Il nostro concerto", per ricordare il grande cantautore genovese e la sua vicenda di discriminazione, ingiustizia e dolore. Risultato? Quasi tutti i "magnifici 7" tirano fuori il cartellino rosso, con due principali argomentazioni "non è il mio genere" e "questo brano non è più attuale". Magistrale la conclusione di Michele Bravi: "I cartellini rossi li prendo io: Bindi non se li merita". Già.

Fausto Leali, voto: 7. Siamo forse un po’ monotoni nel sottolinearlo ogni settimana, ma la voce di Leali è veramente incredibile per la sua età. Stasera poi, che si esibisce in uno dei suoi brani più noti e amati, ‘Io amo’, tutto il pubblico canta con lui. Finisce in ovazione.

I cartellini verdi e rossi, voto: 7. Sembra una piccola cosa, ma invece da un tocco di robustezza alla formula del programma. Finalmente i commenti del bancone dei Magnifici 7 (+1) non rimangono parole ma si concretizzano in qualcosa assimilabile a una promozione o una bocciatura, sintetizzata nel colore del cartellino, cosa che la sola risposta alla domanda: ‘per te questa è una Canzonissima?’ non rendeva altrettanto bene.

Elettra Lamborghini, voto: 7. Elettra Lamborghini questa sera dimostra di tenere tantissimo a questa opportunità di Canzonissima e al suo lavoro di cantante: finisce in ospedale poco prima della diretta per una cistite eppure, si riprende e, alla fine si esibisce.

Izzo vs Fialdini, voto: 6. Ieri sera é scattato un confronto acceso tra la regista e la conduttrice sull’esibizione della Lamborghini, con Simona Izzo che non riteneva adatta la canzone scelta, Francesca Fialdini che ha apprezzato invece l’esibizione e in generale il percorso della cantante e i toni che si sono sempre più alzati: "Per te è tutto bello, tutto giusto!". "Non puoi dire che non è adatta a lei se l’ha scelta lei!". E’ il primo vero scontro dall’inizio di Canzonissima 2026, dunque degno di nota.

Giacomo Maiolini, voto 4. Anche questa sera il discografico si conferma "il signor no" del programma di Milly Carlucci. I suoi cartellini sono quasi tutti rossi. Maiolini riesce a tirare fuori il cartellino della bocciatura anche sulla magnifica e commovente interpretazione di Arisa, dicendo che a lui, una roba così lenta, gli fa l'"effetto tisanina". Eppure pare che è del mestiere questo.

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