Canzonissima, le pagelle: Arisa fa piangere senza voce (9), Milly Carlucci regina dello show (8), Balivo fa scintille (7) Nella puntata del 18 aprile di Canzonissima tante emozioni e qualche errore, ma l'attenzione è tutta su Arisa, Milly e Caterina (in lacrime): le pagelle

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

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La quinta puntata di Canzonissima, condotta da Milly Carlucci sabato 18 aprile 2026, in prima serata su Rai 1, si conclude con la vittoria del brano Un senso di Vasco Rossi, cantata in studio da Leo Gassmann, e con una piccola gaffe della conduttrice. Nel corso della serata succede un po’ di tutto: dai problemi con gli auricolari di Elettra Lamborghini alla sorpresa della conduttrice per Irene Grandi, momento in cui tutti i monitor esterni vengono spenti, perché la cantante di Bruci la città non sa nulla del regalo, e la conduttrice raggiunge tra il pubblico in studio l’ospite speciale, una grandissima fan della cantante (ha assistito a oltre 150 suoi concerti) per parlare con lei, richiamando così Raffaella Carrà e il suo Carramba! Che sorpresa. Tra lievi tensioni, concorrenti d’eccezione come Riccardo Cocciante e lacrime con Caterina Balivo – piange per la performance di Arisa sulle note di Nei giardini che nessuno sa -, la serata scorre abbastanza velocemente, anche se le troppe parole rendono lo show pesante da seguire. Ecco le pagelle (personalissime) della puntata del 18 aprile 2026 di Canzonissima, che torna sabato prossimo, il 25 aprile 2026, per l’attesissima finale.

Canzonissima, puntata 18 aprile 2026: le pagelle

Arisa si perde tra parole e commozione, voto 9. È meraviglioso ascoltarla cantare, ma lo è ancora di più vederla perdersi tra le parole del brano Nei giardini che nessuno sa, di cui dimentica un’intera strofa (e non solo). Indovinate quale? A nostro avviso, la più bella di tutta la canzone, quella che inizia con "ti darei gli occhi miei per vedere ciò che non vedi". E forse è proprio questo che tocca davvero dell’esibizione, perché cantare il brano di un altro artista è difficile, ma sentirlo in un modo così profondo e sincero è tutt’altra cosa. È questa la canzone che avrebbe voluto scrivere e l’ha fatta davvero sua, completamente. Si è anche scusata per i suoi silenzi sul palco, ma se l’emozione c’è e si riesce a trasmettere, ben vengano gli errori. E poi, a dirla tutta, la sua voce è talmente delicata mentre canta quelle parole d’amore che tutto il resto diventa irrilevante.

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Milly Carlucci portatrice di sorrisi e rassicurazioni, voto 8. Come si fa a non apprezzare una persona che riesce sempre a donare un sorriso o una parola di conforto alle persone intorno a sé? La vediamo aprirsi con Michele Bravi, dicendogli che anche lei, quando ha raggiunto Roma, si è sentita smarrita e inadeguata in una città così grande, condividendo così con tutti noi il suo passato. Oppure quando Arisa si scusa per essersi persa alcune parole della sua canzone e lei le ricorda che siamo umani. Milly è sempre rispettosa nei confronti degli altri e sembra accorgersi di tutto, anche di Francesca Fialdini che si commuove con Arisa durante la sua esibizione. Perché una brava conduttrice, per guidare un programma e la sua squadra, non deve solo fare in modo che tutto proceda senza intoppi, ma deve anche ricordarsi dell’aspetto umano. E lei di attenzioni ne dà tante e a tutti. Ma soprattutto si scusa quando è doveroso farlo, come accade nel momento in cui si dimentica del voto di Riccardo Cocciante – aveva lasciato lo studio poco prima – a fine puntata. Tutti validi motivi per promuoverla a pieni voti.

Francesca Fialdini tagliente, voto 7. E chi si aspettava una Francesca Fialdini così agguerrita? Non parliamo di confronti accesi in diretta, anche perché non è protagonista di dibattiti questa volta. Ci riferiamo infatti alle domande per nulla banali e talvolta pungenti che fa ai concorrenti. Ai Jalisse, parlando di musica, chiede: "Dove si collocano i Jalisse, chi sono?", mentre incalza Elettra Lamborghini sui motivi che la portano a essere pessimista e sulle decisioni che non riesce a prendere perché condizionata da un mondo che, per la concorrente, "sta peggiorando". La Fialdini pensa subito che tra queste scelte da fare ci sia la "maternità", ma Elettra preferisce non esprimersi perché su certi temi è "troppo sensibile". Questa sera Francesca, tra i Magnifici 7, è sicuramente la più interessante da ascoltare.

Caterina Balivo fa scintille con Simona Izzo, voto 7. Anche Balivo non le manda certo a dire. Infatti assistiamo a un paio di momenti di lieve tensione a Canzonissima, con la conduttrice de La volta buona che, commentando l’esibizione di Vittorio Grigolo, dicendo che ci voleva maggior pathos nel cantare una canzone come Perdere l’amore, si sente interrompere da Simona Izzo: "È una cosa ingiusta". Ma lei, che è brava a sferrare colpi, le risponde per le rime: "Saprò io come voglio sentire cantare questa canzone, o no?", zittendola in pochi istanti e portandosi a casa il favore dello studio. Un altro momento interessante arriva quando Balivo chiede ad Alessandra Drusian dei Jalisse se abbia mai pensato di fare un passo indietro e cantare da solista. Ma Simona Izzo urla "no" e la blocca, perché "Mica si può rompere una fusione così di due artisti". Insomma, Caterina Balivo sa il fatto suo, anche nel porre domande velenose, mentre Simona Izzo (voto 5) sembra aver perso il suo pungiglione.

Vittorio Grigolo polemico inutilmente, voto 4. Il tenore italiano è "leggermente" permaloso, e lo si evince dalla sua reazione alla critica mossa da Francesca Fialdini, che gli dice di vedere "troppo ego" sul quel palco. Lui si difende citando addirittura una frase a lui detta dal Maestro Franco Zeffirelli, pur non essendo affatto necessario, anche visto il contesto. Grigolo parte all’attacco ancora prima di ascoltare le ultime parole di Francesca, che infatti aggiunge di aver comunque apprezzato l’esibizione. Almeno si scusa, però sì, quanto a "ego" la sensazione è che abbia ragione la Fialdini.

Pierluigi Pardo "assente", voto 4. Il giornalista è seduto tra i Magnifici 7, ma è come se non avesse alcuna voglia di commentare le esibizioni. È raro sentirlo parlare per esprimere una critica significativa che possa aiutare i concorrenti a migliorare o a capire il motivo di quel cartellino rosso alzato. Ci piacerebbe vederlo un po’ più partecipativo e provocatore nel programma, perché di davvero incisivo abbiamo sentito ben poco.

Ma la musica dov’è?, voto 3. In un programma che si intitola Canzonissima, ci si aspetterebbe una serata piena di musica, grandi emozioni e voci che incantano. Sì, abbiamo tutto questo. A mancare però è quel "piena", perché viene lasciato davvero troppo spazio ai commenti (con Elettra Lamborghini e Arisa poi non ne parliamo) e alle clip di presentazione, che sono sì interessanti ma occupano quasi tutto il tempo di questo show ‘musicale’, un po’ come a "Ballando con le Stelle". E se c’è una cosa che proprio vorremo evitare è annoiarci per mancanza di sprint.

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