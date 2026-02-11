Canzonissima 2026, Milly Carlucci vuole Noemi e altri due cantanti super: chi ci sarà (e perché la Rai è preoccupata) La regina di Ballando con le stelle tornerà a primavera rispolverando un programma storico e amatissimo: ecco i primi nomi dei possibili concorrenti.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Le tante ipotesi formulate negli ultimi mesi si stanno lentamente trasformando in realtà: Milly Carlucci sarebbe infatti al lavoro per la definizione del cast del suo prossimo progetto televisivo. A primavera la regina di Ballando con le stelle tornerà in prima serata su Rai 1 con una nuova e rinnovata edizione di Canzonissima, lo storico programma condotto in passato da grandissime voci della musica e dello spettacolo italiano. Un grande ritorno che necessita di un cast d’eccezione, e proprio per questo sarebbero già partiti i primi corteggiamenti da parte di Milly nei confronti di alcuni grandi artisti: scopriamo di più.

Milly Carlucci alle prese con il cast di Canzonissima: da Noemi a Rocco Hunt

"Dal 21 marzo Milly Carlucci riporterà in auge uno storico titolo del sabato sera, Canzonissima, con una nuova edizione e una nuova veste su Rai 1. È in costruzione il cast di cantanti che si sfideranno a colpi di canzoni", riporta il profilo X di Cinguetterai. Da quanto emerso negli ultimi giorni, lo show andrà dunque in onda a partire dal prossimo 21 marzo per cinque sabati sera, sfidando in maniera diretta la nuova edizione del serale di Amici di Maria De Filippi su Canale 5. Proprio per l’importanza di questo grande ritorno, Milly Carlucci sarebbe alle prese con la definizione del cast già da tempo. Secondo le indiscrezioni, i suoi primi corteggiamenti sarebbero stati riservati alla cantante Noemi. "Tra i nomi già contattati c’è quello di Noemi", ha infatti rivelato Cinguetterai su X.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

In aggiunta, il giornalista Giuseppe Candela ha fatto ulteriori rivelazioni tra le pagine del settimanale Chi in merito a Rocco Hunt e Patty Pravo. "Milly Carlucci corteggia Rocco Hunt e Patty Pravo. Rai 1 procede a tutta musica. Dopo aver archiviato a dicembre la ventesima edizione di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci tornerà in onda, salvo colpi di scena, al sabato sera con Canzonissima, una versione 2.0 dello storico show della Rai per una sfida a distanza con il serale di Amici di Maria De Filippi. Milly Carlucci lavora al cast ormai da settimane e corteggia due artisti che vorrebbe in gara: Rocco Hunt ora impegnato come giudice a The Voce, e Patty Pravo, tra le protagoniste di Sanremo 2026. Riuscirà a convincerli?".

Canzonissima, Milly Carlucci in difficoltà: cast a rilento

Da quanto riportato da Affari Italiani, Milly Carlucci e i suoi collaboratori starebbero faticando non poco nel creare il cast di Canzonissima, e il motivo è molto semplice. I cantanti già noti sono spesso restii nel partecipare a gare e competizioni canore, e infatti molti di loro evitano come la peste anche la kermesse più importante del Paese, ovvero Sanremo. Convincerli a partecipare a Canzonissima, tra gare, sfide, classifiche ed eliminazioni non sarà dunque per nulla semplice. Ma se qualcuno può riuscirci, questa è proprio Milly Carlucci.

Potrebbe interessarti anche