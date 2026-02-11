Canzonissima 2026, Milly Carlucci vuole Noemi e altri due cantanti super: chi ci sarà (e perché la Rai è preoccupata)
La regina di Ballando con le stelle tornerà a primavera rispolverando un programma storico e amatissimo: ecco i primi nomi dei possibili concorrenti.
Le tante ipotesi formulate negli ultimi mesi si stanno lentamente trasformando in realtà: Milly Carlucci sarebbe infatti al lavoro per la definizione del cast del suo prossimo progetto televisivo. A primavera la regina di Ballando con le stelle tornerà in prima serata su Rai 1 con una nuova e rinnovata edizione di Canzonissima, lo storico programma condotto in passato da grandissime voci della musica e dello spettacolo italiano. Un grande ritorno che necessita di un cast d’eccezione, e proprio per questo sarebbero già partiti i primi corteggiamenti da parte di Milly nei confronti di alcuni grandi artisti: scopriamo di più.
Milly Carlucci alle prese con il cast di Canzonissima: da Noemi a Rocco Hunt
"Dal 21 marzo Milly Carlucci riporterà in auge uno storico titolo del sabato sera, Canzonissima, con una nuova edizione e una nuova veste su Rai 1. È in costruzione il cast di cantanti che si sfideranno a colpi di canzoni", riporta il profilo X di Cinguetterai. Da quanto emerso negli ultimi giorni, lo show andrà dunque in onda a partire dal prossimo 21 marzo per cinque sabati sera, sfidando in maniera diretta la nuova edizione del serale di Amici di Maria De Filippi su Canale 5. Proprio per l’importanza di questo grande ritorno, Milly Carlucci sarebbe alle prese con la definizione del cast già da tempo. Secondo le indiscrezioni, i suoi primi corteggiamenti sarebbero stati riservati alla cantante Noemi. "Tra i nomi già contattati c’è quello di Noemi", ha infatti rivelato Cinguetterai su X.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
In aggiunta, il giornalista Giuseppe Candela ha fatto ulteriori rivelazioni tra le pagine del settimanale Chi in merito a Rocco Hunt e Patty Pravo. "Milly Carlucci corteggia Rocco Hunt e Patty Pravo. Rai 1 procede a tutta musica. Dopo aver archiviato a dicembre la ventesima edizione di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci tornerà in onda, salvo colpi di scena, al sabato sera con Canzonissima, una versione 2.0 dello storico show della Rai per una sfida a distanza con il serale di Amici di Maria De Filippi. Milly Carlucci lavora al cast ormai da settimane e corteggia due artisti che vorrebbe in gara: Rocco Hunt ora impegnato come giudice a The Voce, e Patty Pravo, tra le protagoniste di Sanremo 2026. Riuscirà a convincerli?".
Canzonissima, Milly Carlucci in difficoltà: cast a rilento
Da quanto riportato da Affari Italiani, Milly Carlucci e i suoi collaboratori starebbero faticando non poco nel creare il cast di Canzonissima, e il motivo è molto semplice. I cantanti già noti sono spesso restii nel partecipare a gare e competizioni canore, e infatti molti di loro evitano come la peste anche la kermesse più importante del Paese, ovvero Sanremo. Convincerli a partecipare a Canzonissima, tra gare, sfide, classifiche ed eliminazioni non sarà dunque per nulla semplice. Ma se qualcuno può riuscirci, questa è proprio Milly Carlucci.
Potrebbe interessarti anche
Rai, Milly Carlucci rilancia Canzonissima: il retroscena della nuova sfida a Maria De Filippi
Secondo le ultime indiscrezioni, la regina di Ballando con le stelle tornerà in prim...
Niente Canzonissima, i cantanti ‘scappano’ da Milly Carlucci: perché può saltare il programma più atteso di Rai 1
Secondo le ultime indiscrezioni, la conduttrice di Ballando starebbe incontrando dif...
Milly Carlucci oltre Ballando con le stelle, nuovo show contro Amici (ma la Rai non sborsa)
La conduttrice starebbe valutando, insieme ai vertici, un programma primaverile da c...
Ballando con le Stelle, Milly Carlucci sfrattata dopo 20 anni: la (strana) mossa della Rai
La Rai non avrebbe rinnovato il contratto di affitto con l'Auditorium del Foro Itali...
Milly Carlucci e la rivelazione a sorpresa su Ballando, il segreto sul ripescaggio che sorprende la Balivo: "Non è giusto"
Un intreccio tra emozioni e anticipazioni che accendono la curiosità sul futuro di B...
Affari Tuoi, trasloco in vista: De Martino prova a cambiare città. C’entra (anche) Belen
Due dei programmi di punta del palinsesto Rai potrebbero presto spostarsi in un nuov...
Bianca Guaccero, nozze in vista con Giovanni Pernice. Milly Carlucci li ‘smaschera’ alla finale di Ballando con le Stelle
Durante l’ultima serata della 20esima edizione dello show i due non si nascosti e ha...
Christian De Sica e l'orecchio di Milly Carlucci, il giallo del post cancellato: scoppia la bufera sul web
L'attore ha condiviso su Instagram e poi cancellato un post con uno sfottò rivolto a...