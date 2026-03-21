Leo Gassmann a Canzonissima: "Come mio nonno Vittorio". E Michele Bravi 'dimentica' Amici: "Non lo sapevo" I due cantanti fanno parte del cast del nuovo show del sabato sera di Rai 1 e raccontano a Libero Magazine le loro emozioni alla viglia della partenza

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

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Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

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Tutto pronto per la partenza della nuova edizione di Canzonissima. Il varietà che ha fatto la storia della televisione italiana e che ha reso il sabato sera la serata televisiva più importante torna in tv, in prima serata su Rai Uno a partire da sabato 21 marzo. A condurre c’è un’entusiasta Milly Carlucci, pronta a tuffarsi in una nuova avventura all’insegna dei grandi brani della storia della musica italiana. Un viaggio in sei puntate, nella musica, ma anche nelle emozioni e nella storia personale, dei cantanti scelti per raccontarsi al pubblico attraverso i loro brani. Il cast è ricchissimo, e vede impegnati: Riccardo Cocciante, Enrico Ruggeri, Fausto Leali, Michele Bravi, Leo Gassmann, Arisa, Malika Ayane, Irene Grandi, Fabrizio Moro, Paolo Jannacci, Vittorio Grigolo, Elio e le Storie Tese, i Jalisse.

Alcuni cantanti saranno presenti in tutte e sei le puntate, altri invece, come Riccardo Cocciante, Arisa (che entrerà nella seconda puntata), Paolo Jannacci, solo in parte di questo percorso. A condividere il viaggio della nuova Canzonissima tirando fuori aneddoti e ricordi legati alle canzoni presentate, ma anche a dare un giudizio su quello che accadrà in questi sei sabato sera di primavera, ci saranno "i magnifici 7", ovvero: Riccardo Rossi, Pierluigi Pardo, Francesca Fialdini, Claudio Cecchetto, Giacomo Maiolini, Simona Izzo e Caterina Balivo.

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Ma come si stanno preparando e quali sono le emozioni degli artisti coinvolti in questa nuova Canzonissima? Noi ne abbiamo incontrati due, entrambi reduci dall’ultimo Sanremo e entrambi felicissimi di essere stati coinvolti nel nuovo programma del sabato sera guidato da Milly Carlucci: ecco cosa ci hanno raccontato Michele Bravi e Leo Gassmann.

Canzonissima, Michele Bravi: "Vado contro Amici? Non lo sapevo"

Michele Bravi, appena rientrato da Sanremo ti aspetta già un’altra avventura impegnativa, come ti stai preparando a questa nuova Canzonissima?

"Abbiamo sei puntate a disposizione in cui dobbiamo scegliere le canzoni del nostro cuore. E per me, quando mi chiedono di scegliere le canzoni del cuore è come se mi chiedessero se voglio più bene a mamma e papà. Sto cercando di creare un viaggio musicale che spero tanto sarà bello per il programma e per me".

Ma come ti approcci a questo programma-monumento della televisione italiana, anche se in una veste tutta nuova?

"Un po’ di timore c’è, nel senso che Canzonissima è veramente la storia della nostra televisione, quindi essere ora qui, dopo i grandi nomi passati da Canzonissima per me è veramente una cosa importante. Per me è un grande privilegio. Anche perché sono pochi i momenti e gli spazi in cui si possono raccontare così bene al grande pubblico brani che hanno fatto la storia della nostra musica. E io spero, per la mia parte, di farlo bene".

Ma ci hai pensato che vai contro Amici?

"Come contro Amici? Ah perché partono anche loro sabato? Non lo sapevo, ma siamo tutti professionisti eh, per me non c’è assolutamente nessuna rivalità."

Leo Gassmann: "Ho studiato la vecchia Canzonissima: ci sono passati gli artisti più grandi, come mio nonno"

Tra i cantanti scelti per accompagnare il pubblico nel viaggio nei ricordi e nella storia della musica italiana nei sei sabato sera della nuova Canzonissima c’è anche Leo Gassmann, anche lui reduce da Sanremo.

Leo Gassmann, come ti stai preparando a questo nuovo impegno musicale e televisivo?

"Mi preparo con tanta concentrazione, dedizione e professionalità. Mi sono messo a studiare e ho cercato di prepararmi al meglio perché presenteremo delle canzoni che hanno reso la musica italiana famosa in tutto il mondo, quindi per me sarà una grande opportunità, anche per omaggiare dei grandi artisti".

C’è un qualche filo rosso che hai seguito nella scelta dei tuoi brani del cuore che scopriremo nel corso del programma?

"Ho scelto delle canzoni che potessero rispecchiare anche il mio percorso musicale, quello su cui sono concentrato ora, con l’uscita del mio disco il 10 aprile. Ho cercato di essere fedele al sound che il pubblico ritroverà in quel lavoro, quindi sonorità country folk".

Tu sei giovanissimo, cosa sai di Canzonissima?

"Ho visto delle clip storiche del programma, da cui sono passati i più grandi artisti del tempo, come mio nonno (Vittorio Gassman nel 1972 fu ospite fisso di Canzonissima, condotta da Pippo Baudo e Loretta Goggi, ndr) e io sono veramente contento di fare parte di questa nuova versione".

Negli ultimi giorni sei stato al centro di una polemica relativa alla tua condizione di "figlio di", con inviti a "trovarti un lavoro", tu come rispondi?

"No guarda, io le polemiche di un certo tipo non le leggo proprio, quindi davvero non ho niente da dire né da rispondere".

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