Francesca Fialdini a Canzonissima: “Grande intuizione, non smetto più di cantare”. E Pardo svela: “Meglio che ballare” Libero Magazine intervista due dei Magnifici 7 del nuovo programma di Milly Carlucci in partenza sabato 21 marzo su Rai Uno.

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

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Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

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Sabato 21 marzo su Rai Uno parte la nuova edizione di Canzonissima. Il reboot dello storico varietà del sabato sera in questa versione inedita guidata da Milly Carlucci propone al pubblico molte novità. La prima e più importante è che, a differenza di quanto avveniva nell’originale, in questa nuova Canzonissima non c’è una gara e, come specificato dalla conduttrice, non ci sono eliminati. Questo perché l’intenzione della produzione è quella di creare un racconto emotivo in cui i cantanti partecipanti (alcuni a tutte le sei serate, altri solo ad alcune) scelgono le loro canzoni del cuore che diventano poi una traccia per raccontare il loro percorso, professionale ed umano.

Riccardo Cocciante, Enrico Ruggeri, Fausto Leali, Michele Bravi, Leo Gassmann, Arisa, Malika Ayane, Irene Grandi, Fabrizio Moro, Paolo Jannacci, Vittorio Grigolo, Elio e le Storie Tese e i Jalisse sono gli artisti che si esibiranno e si racconteranno in questo nuovo programma.

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Oltre a loro, in studio ci saranno quelli che la conduttrice ha ribattezzato come "i magnifici 7", una giuria ma anche un gruppo di personaggi chiamati a partecipare attivamente al racconto. I volti noti che si siederanno nel bancone al lato del palco sono: Riccardo Rossi, Caterina Balivo, Claudio Cecchetto, Simona Izzo, Giacomo Maiolino, Francesca Fialdini e Pierluigi Pardo. Libero Magazine ha intercettato proprio questi ultimi due a margine della presentazione dello show all’auditorium Rai del Foro Italico, ed ecco cosa ci hanno raccontato.

Canzonissima, Francesca Fialdini: "Continuo a cantare da quando Milly mi ha chiamato!"

Per Francesca Fialdini, l’invito di Milly Carlucci a partecipare alla nuova Canzonissima è arrivato in diretta, la scorsa settimana nel corso della puntata del suo salotto domenicale Da Noi a Ruota Libera, e la conduttrice ha acconsentito con entusiasmo di salire sulla nave comandata dalla conduttrice di Ballando con le Stelle, di cui è stata brillantissima concorrente (arrivata seconda) nell’ultima edizione.

Francesca Fialdini, come ti stai preparando a questa nuova avventura, mi pare di capire, fino a qualche giorno fa inaspettata?

"Completamente inaspettata arriva quest’avventura ma mi sto preparando come sempre, cioè cantando. Allora, mettiamo in chiaro le cose. Prima di Ballando con le stelle non avevo mai ballato, ho iniziato a ballare dall’ 8 settembre. Invece adesso continuo a cantare da quando Milly mi ha chiamato! Perché poi, le emozioni si tirano fuori così: le più belle, le più profonde, anche quelle che reprimiamo. A volte la rabbia anche si sfoga nelle canzoni, quindi ci sono tutte le sfumature possibili che viviamo dentro di noi."

Cosa ti piace di più di questo programma?

"Credo che questa Canzonissima sia un programma che permette di fare il punto sulla nostra storia, ma anche di come abbiamo cantato i sentimenti nel tempo".

Sei andata a rivederti la Canzonissima di un tempo?

"Certo. Canzonissima è stato il primo grande appuntamento degli italiani con il mondo dello spettacolo, con il mondo del varietà, della musica, e quindi come dicevo, anche con il mondo dei sentimenti. Credo che riproporla, con una chiave assolutamente nuova, sia una grande intuizione, sia una grande scommessa, perché dentro ci siamo tutti, sia quelli che hanno nel cuore Canzonissima perché l’hanno vissuta direttamente, che i figli, che i nipoti. E io sono una nipote! (ride).

Ci puoi svelare i tuoi gusti musicali?

Oddio, io ho un cuore vintage: i miei gusti musicali mi riportano proprio lì, a Canzonissima. Gino Paoli, Celentano, Fiorella Mannoia, Lucio Dalla, lo stesso Enrico Ruggieri, Battisti, De Gregori, vado avanti???"

Pierluigi Pardo a Canzonissima: "Amo la musica , vi assicuro che canto meglio di come ballo"

Tra i magnifici 7 di Canzonissima ci sarà anche Pierluigi Pardo che scopriamo grande appassionato di musica e canzoni oltreché di calcio.

Pierluigi Pardo, come ci sei finito a Canzonissima? È un po’ una sorpresa il tuo nome

Incredibile eh? Diciamo che quando chiama Milly è sempre un piacere rispondere perché veramente, non lo devo dire certo io, ma è una regina della televisione, capace di fare un intrattenimento intelligente, pop che non è però mai volgare e in qualche modo sempre celebrativo della cultura popolare del nostro paese, sia che si balli, sia che si canti. Poi a me cantare piace e sono anche più portato rispetto al ballare, quindi sono felicissimo di partecipare a questo programma.

Come ti ci vedi in questo contesto?

Canzonissima è parte dell’immaginario collettivo italiano, anche di chi non ha ricordi diretti. Qui le canzoni saranno le grandi protagoniste e da appassionato di musica quindi, mi ci vedo bene. Le canzoni spazieranno per tempo e generi.

I tuoi gusti musicali?

Amo moltissimo la musica: Oasis, Placebo, Pearl Jam, ma rimanendo in Italia, amo i grandi cantautori: De Gregori, Guccini, Dalla, ma anche il primo Piero Pelù, un grandissimo artista. Poi ho una passionaccia per i Negrita e il rock italiano di quegli anni, senza dimenticare Vasco Rossi, Ligabue. Poi c’è tutta la scena indie degli anni ’10, ho anche miei amici tra i protagonisti di quell’onda: Tommaso Paradiso, Calcutta, Coez. Facciamo il Fantacalcio insieme: io sono primo in classifica, a +12 dal secondo. Ma resto umile.

Ma canti pure?

Certo, io canto continuamente, soprattutto in auto. Come detto canto meglio di quanto ballo. Mi piace moltissimo.

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