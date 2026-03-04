Canzonissima, Massimo Ranieri verso il sì. Cast super ma il sogno (infranto) di Milly Carlucci è in giuria Dopo l’annuncio di Riccardo Cocciante concorrente si susseguono nuovi rumor: Malika Ayane e Patty Pravo pronte dopo Sanremo, arrivano Elio e le Storie Tese

Il ritorno di Canzonissima in tv è realtà e si avvicina sempre di più. Lo storico varietà musicale Rai, infatti, tornerà in onda a più di mezzo secolo dall’ultima edizione e sarà condotto da Milly Carlucci che – stando agli ultimi rumor – avrebbe assemblato un cast di prim’ordine. Dopo l’annuncio di Riccardo Cocciante, tra i concorrenti potremmo trovare anche alcuni volti visti nell’ultima edizione del Festival di Sanremo, oltre alla partecipazione di Elio e le Storie Tese. In giuria, tuttavia, Milly è stata costretta a rinunciare al suo ‘sogno’. Scopriamo tutti i dettagli.

Canzonissima, il ritorno in tv con un cast stellare: chi ci sarà, i rumor

Andato in onda dal 1956 al 1975, Canzonissima si prepara a tornare in tv e, per l’occasione, Milly Carlucci avrebbe fatto le cose in grande. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, per il ritorno dello storico varietà musicale Rai ci sarà un cast di primissimo livello. Come annunciato da Carlo Conti direttamente sul palco della quarta serata di Sanremo 2026, tra i concorrenti ci sarà Riccardo Cocciante, pronto a mettersi in gioco in questa nuova avventura. Si parla inoltre di due nomi in arrivo proprio dall’ultima edizione del Festival, vale a dire Malika Ayane e Patty Pravo; stando a quanto rivelato dal portale Affari Italiani potremmo vedere a Canzonissima anche Fabrizio Moro e Nina Zilli. Ultimo nome (ma non certo per importanza) emerso sarebbe quello di Massimo Ranieri: per il cantante napoletano di tratterebbe di uno storico ritorno, dal momento che tra gli anni Sessanta e Settanta partecipò già varie volte al programma portando anche successi indimenticabili come ‘Se bruciasse la città’ o ‘Vent’anni’. Nel 1972 vinse anche con ‘Erba di casa mia’. Secondo quanto rivelato dal giornalista Giuseppe Candela sul settimanale Chi, inoltre, Milly avrebbe messo a segno un altro vero e proprio ‘colpo’ assicurandosi la partecipazione degli Elio e Le Storie Tese.

Niente Marco Travaglio in giuria ‘alla Selvaggia Lucarelli’: sfuma il sogno di Milly Carlucci

Se da un lato, dunque, Milly Carlucci è al lavoro su un’edizione stellare di Canzonissima (che partirà il prossimo 21 marzo), dall’altro la conduttrice ha visto il suo cast ridimensionato dal ‘no’ di un nome molto noto. Stando a quanto raccontato da Giuseppe Candela su Chi, infatti, Milly avrebbe contattato Marco Travaglio offrendogli un posto nella giuria del programma. L’obiettivo sarebbe stato quello di creare un volto ‘alla Selvaggia Lucarelli’ a Ballando con le Stelle, cioè un giornalista e giudice arguto e pronto al confronto se non alla polemica. Un innesto importante, insomma, per fare fronte alla concorrenza spietata di C’è Posta per Te di Maria De Filippi (che andrà in onda il sabato sera) e per ‘vendicare’ il passaggio di Selvaggia Lucarelli a Canale 5 come nuova opinionista del Grande Fratello VIP. Niente da fare, però, per la conduttrice. Travaglio avrebbe rifiutato anche per l’accavallarsi di impegni televisivi: "Il giornalista ha declinato l’offerta anche perché il sabato, in contemporanea, è in onda sul Nove, nel cast fisso del programma informativo Accordi e Disaccordi condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi" si legge sul magazine.

