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Canzonissima, Milly Carlucci rispolvera lo show e si batte contro Amici: Maria De Filippi preoccupata per gli ascolti tv

La nuova edizione rinnovata dell'iconico varietà musicale parte sabato 21 marzo su Rai 1, pronta a sfidare i talenti della scuola di Maria De Filippi.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Dopo oltre 50 anni di assenza, uno dei titoli più iconici della televisione italiana torna in prima serata. Canzonissima, lo storico varietà musicale della Rai, riparte sabato 21 marzo 2026 su Rai 1, con una nuova edizione pensata per riportare in tv lo spirito dei grandi show del passato ma con un linguaggio contemporaneo.

Alla guida del programma ci sarà Milly Carlucci, volto simbolo del sabato sera della rete ammiraglia, che debutterà con questa nuova sfida professionale contro il serale di Amici. Sette le puntate complessive, con sei serate di gara e una finale, e tanti cantanti che si esibiranno dal vivo, reinterpretando brani iconici della musica italiana, ogni volta secondo un tema specifico.

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Tra i protagonisti figurano: Riccardo Cocciante, Fausto Leali, Enrico Ruggeri, Irene Grandi, Fabrizio Moro, Malika Ayane, Elio e le Storie Tese, Michele Bravi, Leo Gassmann ed Elettra Lamborghini. Un mix di artisti storici accanto a cantanti più giovani che reinterpretano grandi classici della nostra storia in note. Ma basterà tutto questo a riportare in auge Canzonissima dopo mezzo secolo? Scopritelo nel Video!

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