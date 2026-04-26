Dopo Canzonissima, Arisa allontana i sensi di colpa ma fa un passo falso con Aurora Ramazzotti: "Cartomanti? Ma state scherzando?" Arisa tra sensi di colpa a Canzonissima e cartomanti nel podcast di Aurora Ramazzotti: fioccano le polemiche più dure contro le due artiste

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

Passo falso per Arisa e Aurora Ramazzotti, almeno secondo il web. Gli utenti sui social, infatti, si sono dati alla pazza gioia con le critiche, innalzando un polverone dopo l’ospitata della cantante dalla "voce da usignolo" nel podcast della figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti intitolato "Questo non è un podcast". Gli ascoltatori non hanno risparmiato nulla alle due voci del podcast, in particolare nel momento in cui hanno dato vita a un siparietto sulla cartomanzia. Ma ecco cosa è successo davvero durante l’intervista ad Arisa e quindi il motivo per cui si è accesa la polemica.

Arisa e Aurora Ramazzotti nel mirino dei social: "Ma state scherzando?"

Arisa è stata ospite della nuova puntata di "Questo non è un podcast", il podcast condotto da Aurora Ramazzotti, che qualche giorno fa ha pubblicato su YouTube l’intervista all’artista. Un momento di questa chiacchierata è stato poi ripreso ieri sera, 25 aprile 2026, su TikTok da un utente, accendendo la polemica sui social. Ma cosa si vede in questo video? Arisa, reduce dal successo a Sanremo e a The Voice, e Aurora Ramazzotti hanno parlato di cartomanti e da una semplice domanda di quest’ultima è iniziato tutto: "Tu hai detto che hai 10 cartomanti, è vero?" Arisa ha risposto che al momento "ne ho 1, 2… e poi un’altra che non mi risponde più perché ha sempre da fare". E poi chiede ad Aurora: "Ma tu ne hai una?". La risposta di Aurora ha sorpreso i fan: "No, io non ne ho. Visto che sono estremamente appassionata ma non ne ho mai incontrata una valida, tu ne hai una da chiamare adesso? Vorrei chiederle del mio matrimonio, tra poco mi sposo e mi sta venendo un po’ di ansietta".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dopo questa dichiarazione di Aurora, le due donne hanno deciso di chiamare una cartomante per fare una breve seduta, ma tutto ciò non è piaciuto agli ascoltatori. Sotto il video caricato su YouTube, infatti, si leggono molti commenti negativi: "Per carità, ma che messaggio fate passare? Affidarsi ai cartomanti", "Ma state scherzando?", "State facendo passare un pessimo messaggio", "Wanna (intende la Marchi, ndr) insegnami: io in 30 anni non ho proprio capito un ca**o", "Nooo, Arisa mi sei caduta in basso".

Arisa a Canzonissima tra sentimenti, sensi di colpa e consapevolezza

Non solo podcast, Sanremo e The Voice, nell’ultimo mese e mezzo Arisa è stata protagonista di Canzonissima, la cui ultima puntata è andata online ieri sera, sabato 25 aprile, sempre con la conduzione di Milly Carlucci.

In questa occasione l’artista ha proposto il brano "Canta ancora", tratta dalla colonna sonora del film "Il ragazzo dai pantaloni rosa", che racconta la vera storia di Andrea Spezzacatena, il 15enne che si tolse la vita nel 2012 perché vittima di bullismo e cyberbullismo. Poi Arisa ha spiegato il motivo per cui ha scelto questa canzone – riconosciuta con il Nastro d’argento alla migliore canzone originale nel 2025 -, sottolineando quanto siano importanti gli affetti più grandi e il bisogno di dargli priorità su tutto, oltre a ricordare come è nata "Canta ancora", dedicata alla madre. "Ricordo ancora quando l’ho scritta: a casa dei miei, c’era il caffè sul fuoco e si era creata una patina fumosa sulla finestra. Io facevo i disegnini e mi è uscito il primo verso", ha svelato la cantante.

Infine, Arisa si è soffermata sul tema dei sensi di colpa: "Noi donne tendiamo ad idealizzare delle cose, degli amori fantastici, soprattutto quando le persone se ne vanno, quando le relazioni vanno male, tendiamo a colpevolizzarci". E aggiunge: "In questa canzone mi sono detta: io ho amato, ho fatto tutto quello che potevo".

Potrebbe interessarti anche