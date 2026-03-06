Canzonissima, Milly Carlucci arruola Elio e le storie tese: l’annuncio e il nuovo regolamento (fake)
Gli ‘Elii’ hanno rivelato che prenderanno parte alla nuova edizione dello show, che segnerà il ritorno in tv su Rai 1: tutti i dettagli
Colpo grosso di Milly Carlucci. A Canzonissima – che tornerà in onda dopo oltre mezzo secolo – infatti, ci saranno anche Elio e le Storie Tese. Ad annunciarlo sono stati gli stessi artisti con un video sui social e la loro inconfondibile ironia. Gli ‘Elii’ si aggiungono così a Riccardo Cocciante tra i concorrenti e prenderanno parte al programma, al via il prossimo 21 marzo in prima serata su Rai 1. Scopriamo tutti i dettagli.
Canzonissima, Elio e le Storie Tese nel cast: l’annuncio
Canzonissima si prepara a tornare in tv a oltre mezzo secolo dall’ultima edizione (che andò in onda nel 1975) e, per l’occasione, Milly Carlucci ha deciso di fare le cose in grande. Il ritorno dello storico varietà musicale su Rai 1 avrà infatti un cast di prim’ordine: dopo l’annuncio di Riccardo Cocciante sul palco del teatro Ariston al Festival di Sanremo di Carlo Conti, anche Elio e Le Storie Tese hanno svelato che prenderanno parte allo show. "Regolamento ufficiale della partecipazione di Elio e le Storie Tese nella nuova edizione di Canzonissima – Articolo 1 – gli Elio e le Storie Tese parteciperanno alla trasmissione" hanno annunciato Elio, Faso e Cesareo con un video condiviso sui social, carico della loro immancabile ironia: "Articolo 2 – le canzoni presentate da Elio e le Storie Tese vinceranno". "Articolo 3 – se le canzoni presentate da Elio e le Storie Tese non vinceranno significa che la gara è truccata… La gara sarà quindi leale, trasparente e favorevole a noi" hanno scherzato gli ‘Elii’, la cui partecipazione a Canzonissima rappresenta un vero e proprio ‘colpaccio’ di Milly Carlucci. La nuova edizione dello show partirà il prossimo 21 marzo e sarà chiamata alla difficile sfida negli ascolti tv contro Maria De Filippi e C’è Posta per Te (che però si avvia verso la chiusura anticipata): niente di meglio di un cast stellare per iniziare col piede giusto.
Tutti gli ultimi rumor sui concorrenti: il piano di Milly Carlucci
Con Riccardo Cocciante ed Elio e le Storie Tese – come detto – Milly Carlucci si è già assicurata due nomi di rilievo del panorama musicale italiano per il ritorno di Canzonissima. Stando ad alcune indiscrezioni, tuttavia, la conduttrice non avrebbe intenzione di fermarsi qui. Gli ultimi rumor parlano anche di Malika Ayane e Patty Pravo, reduci dall’esperienza al Festival di Sanremo 2026, ma anche di Fabrizio Moro, Nina Zilli e Massimo Ranieri, che tornerebbe nello show dove ha trionfato con successi indimenticabili. Sfumato, invece, il sogno Marco Travaglio in giuria.
