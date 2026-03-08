Canzonissima 2026, il cast è ufficiale: Milly Carlucci 'riapre' Sanremo. Chi ci sarà
Milly Carlucci riporta in tv Canzonissima e rispolvera i protagonisti di Sanremo 2026. Ecco chi vedremo e come funzionerà lo show
A due settimane esatte dal ritorno in prima serata di Milly Carlucci, arruolata dalla Rai per riportare in televisione Canzonissima, storico show musicale a ben 51 anni dalla sua ultima edizione. Il programma tornerà con una formula completamente rinnovata (come era prevedibile) e, da quello che leggiamo, il progetto sta iniziando a delinearsi sempre più chiaramente. A rivelare nel dettaglio come funzionerà la competizione è stato il portale BlogTvItaliana, che ha pubblicato i temi previsti per ciascuna delle puntate, spiegando i meccanismi dello show. Vediamo tutto quello che succederà, in uno degli show che ha fatto la storia della televisione italiana.
Canzonissima 2026, i protagonisti di Sanremo alla corte di Milly Carlucci
Storico varietà della televisione italiana andato in onda sulla Rai tra gli anni ’50 e ’70, molto popolare soprattutto nel periodo natalizio. Il programma univa musica, gara canora e momenti di spettacolo ed è divenuto uno degli show più seguiti della TV dell’epoca, presentati nel tempo da grandi personaggi come Pippo Baudo e Raffaella Carrà. Stando alla notizia riportata da BlogTvitaliana, i protagonisti saranno gli artisti che hanno gareggiato al Festival di Sanremo 2026: "Ognuna delle sei puntate avrà un tema che i concorrenti in gara dovranno seguire attraverso una loro esibizione. Ci sarà una puntata su un brano che non gli ha permesso di vincere il Festival di Sanremo, una canzone da dedicare a qualcuno di importante, una cover del cuore ma ci sarà anche spazio per una puntata col loro brano evergreen o una serata dedicata ai brani che hanno aperto ufficialmente la carriera degli artisti in gara".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Canzonissima 2026, il cast ufficiale dello show musicale
Oltre ai nomi già confermati di Riccardo Cocciante, Enrico Ruggeri, Elio e le Storie Tese e Elettra Lamborghini, che aveva spoilerato (a modo suo) la sua presenza nel corso del Sanmarino Song Contest. Altre voci girano sulla possibile presenza di Massimo Ranieri e Patty Pravo. Altre fonti (Affari italiani) ipotizzano un eventuale partecipazione di Malika Ayane, Fabrizio Moro e Nina Zilli. Anche Dagospia ha fatto trapelare altri due nomi possibili alla corte di Milly Carlucci, ovvero Fausto Leali e Irene Grandi. Dopo aver eletto una canzonissima vincitrice per ogni puntata, a premiare il brano vincitore nella finalissima saranno tre giurie, ovvero quella del pubblico da casa con il televoto, una giuria di vip d’eccezione in studio e un terzo punteggio sarà assegnato vicendevolmente fra gli artisti in gara. La Rai si prepara dunque al ritorno di un altro show di successo, pronto ad emozionare e intrattenere allo stesso tempo. Questo il cast dello show:
- Elettra Lamborghini
- Elio e le Storie Tese
- Enrico Ruggeri
- Fabrizio Moro
- Fausto Leali
- Irene Grandi
- Leo Gassmann
- Malika Ayane
- Michele Bravi
- Riccardo Cocciante
Potrebbe interessarti anche
Canzonissima, Milly Carlucci avrà un cast stellare: ufficiale anche Elio e le Storie tese (con nuovo regolamento)
Gli ‘Elii’ hanno rivelato che prenderanno parte alla nuova edizione dello show, che ...
Canzonissima, Massimo Ranieri verso il sì. Cast super ma il sogno (infranto) di Milly Carlucci è in giuria
Dopo l’annuncio di Riccardo Cocciante concorrente si susseguono nuovi rumor: Malika ...
Canzonissima, doppio colpo di Milly Carlucci: Enrico Ruggeri e la rivelazione di Sanremo 2026
Al via da sabato 21 marzo la nuova edizione di "Canzonissima", condotto da Milly Car...
Milly Carlucci ufficializza Canzonissima (e la Rai sborsa): giuria con stelle per scongiurare il flop
Lo storico varietà musicale della tv di Stato tornerà in onda a più di mezzo secolo ...
Canzonissima 2026, Milly Carlucci vuole Noemi e altri due cantanti super: chi ci sarà (e perché la Rai è preoccupata)
La regina di Ballando con le stelle tornerà a primavera rispolverando un programma s...
Sanremo, colpo di scena dopo Carlo Conti: De Martino e Clerici sorpassati dalla ‘signora’ della Rai
Sanremo 2027 potrebbe avere una nuova regina: Milly Carlucci scalza Clerici e De Mar...
Amici 25, slitta l'inizio del serale: Maria De Filippi cambia programma per 'affondare' Milly Carlucci
Mediaset cambia i piani e schiera l’ultima puntata di C’è posta per te contro il deb...
Rai, Milly Carlucci rilancia Canzonissima: il retroscena della nuova sfida a Maria De Filippi
Secondo le ultime indiscrezioni, la regina di Ballando con le stelle tornerà in prim...